Acum o oră
01:30
Rusia restricționează WhatsApp și Telegram în cadrul ultimei măsuri represive privind internetul # Anticoruptie.md
Roskomnazdor, agenția însărcinată cu monitorizarea și controlul internetului din Rusia, restricționează utilizarea aplicațiilor de mesagerie populare WhatsApp și Telegram și anunță o „super aplicație”, gestionată de guvernul de la Moscova. Acțiunea face parte dintr-un efort mai amplu, pe mai mulți ani, al autorităților de a
01:30
Alaska 2025: Putin nu a renunțat la linia rusă privind cauzele conflictului cu Ucraina # Anticoruptie.md
Întâlnirea mult așteptată dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care a avut loc vineri, în Alaska, nu a adus niciun acord privind încheierea sau suspendarea războiului purtat de Rusia în Ucraina, în ciuda faptului că ambii lideri au descris discuțiile din
01:30
Ai muncit toată viața, dar nu știi exact la ce pensie să te aștepți? Nu ești singur(ă). Mulți oameni descoperă abia în prag de pensionare cum se stabilește suma pe care o vor primi lunar. CNAS explică ce factori contează cu adevărat și cum
Acum 6 ore
20:20
Sate intelegente în Moldova, cu suport european // Granturi de milioane pentru parcuri voltaice # Anticoruptie.md
Pentru prima dată în Republica Moldova este implementat conceptul european de Sat Inteligent, menit să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice inteligente. Localitățile Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Mereni au fost selectate pentru acest program-pilot. Fiecare comunitate primește granturi
Ieri
14:00
În contextul electoral tensionat din Republica Moldova, amenințările cibernetice au devenit o preocupare majoră. Recent, peste 400 de canale TikTok au fost vizate pentru blocare din cauza dezinformării, iar mai multe persoane au primit amenințări telefonice cu moartea în timpul campaniei electorale, conform Anticoruptie.md.
13:00
Mii de moldoveni care au muncit legal peste hotare primesc deja pensii și din Republica Moldova, datorită acordurilor internaționale de securitate socială. Dacă ai contribuit la fondul de pensii în două țări, fiecare îți va plăti o pensie proporțională cu anii lucrați. Solicitată de
11:20
DOC// Partidele ținute departe de alegeri pierd procesul cu CEC. Decizia Curții de Apel # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a respins ca fiind neîntemeiate acțiunile depuse de președintele partidul Șansă, Alexei Lungu, de liderul Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei și de către președintele partidului Victorie, Vadim Grozavu. Cele trei formațiuni, care fac parte din blocul Victorie/Pobeda constituit
10:00
DOC// Deputatul transfug, Sergiu Stati, recunoscut vinovat de îmbogățire ilicită. Rămâne fără o sumă amețitoare # Anticoruptie.md
Prima instanță l-a recunoscut vinovat pe fostul deputat Sergiu Stati de îmbogățire ilicită. Instanța l-a obligat să achite o amendă de 450 mii lei, cu privarea dreptuluide a deține funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 12 ani. Termenul executării pedepsei
08:20
Toți ochii, spre Alaska. Trump și Putin se întâlnesc pentru a discuta situația din Ucraina # Anticoruptie.md
Președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, se întâlnesc peste câteva ore în Alaska. Întâlnirea va avea loc la o bază militară, în condiții de maximă securitate. Discuțiile între cei doi lideri mondiali ar fi un prim pas pentru o eventuală
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Media Freedom Act - noua lege europeană care garantează independența editorială, pluralismul și protecția jurnaliștilor în țările UE # Anticoruptie.md
De la 8 august 2025, a intrat în vigoare Regulamentul European privind Libertatea Mass-Media - Media Freedom Act, document aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, adoptat în premieră de Uniunea Europeană pentru a garanta independența editorială, pluralismul și protecția jurnaliștilor. Regulamentul european privind libertatea
21:30
Furtună și Vlah, vizită înainte de alegeri la Moscova. Cele două, surprinse în aeroport de reporterii Anticoruptie.md # Anticoruptie.md
Lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, și Victoria Furtună, președinta partidului Moldova Mare au fost surprinse la Aeroportul Internațional Chișinău. Acestea au călătorit într-un avion, de la Istanbul până la Chișinău. Sursele portalului Anticoruptie.md au declarat însă că cele două au fost la Moscova,
17:30
Activitatea Partidelor Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, VICTORIE, ȘANSĂ și RENAȘTERE poate fi limitată pentru un termen de până la șase luni, în cazul în care conducerea acestora nu va asigura respectarea legislației în vigoare. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), partidele
16:00
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut de Centrul Național Anticorupție (CNA) fiind bănuit că a pretins și primit mită în valoare de 1700 de euro pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de drept. Ofițerii CNA au efectuat, joi, percheziții la domiciliul
12:00
Mulți oameni presupun că, odată ce împlinesc vârsta legală, pensia vine automat. În realitate, e nevoie de o cerere și un dosar complet. Află cât durează procesul, care sunt pașii legali și în ce situații te poți trezi cu un refuz.În Republica Moldova, cererea
10:50
În Moldova, încă se refuză eliberarea ordinelor de protecție pentru victimele violenței domestice și pentru copiii lor. Astăzi, plătim cu lacrimi și disperare acest refuz.O mamă, victima unui coșmar fără sfârșit, și copiii ei au rămas neprotejați. Agresorul, împreună cu soția sa, au ajuns
10:40
Înaintea întâlnirii de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, Germania a inițiat un summit virtual cu un grup select de lideri europeni: Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Polonia și Finlanda, alături de Comisia Europeană și secretarul general al NATO, Mark Rutte.Consultările
13 august 2025
17:00
Washington: prudență calculată înaintea summitului Trump–Putin.JD Vance: „Poate că va funcționa. Poate că nu. Dar merită încercat.”Liderii europeni, zid de protecție în jurul Ucrainei: „Pacea nu poate fi decisă fără Ucraina”.Administrația americană afișează o rezervă prudentă față de summitul Trump–Putin programat pe 15 august
13:30
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de 1tv, care a urmărit procesul din capitala elenă. Decizia finală urmează să fie pronunțată de către Ministerul Justiției al Greciei.Realitatea.md scrie că examinarea cererii de extrădare a
10:30
Peste 400 de canale TikTok, sub incidența blocării. Trei instituții cer, la unison, oprirea dezinformării # Anticoruptie.md
Poliția Națională, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) și Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. 98 au
10:00
Ședință specială la Parlament. Cinci noi/vechi membri ai Curții Constituționale, chemați la jurământ # Anticoruptie.md
Parlamentul reununță la vacanță și se întrunește într-o ședință specială. Duminică va fi organizată ceremonia de depunere a jurământului de învestire a noilor/vechi judecători ai Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu, pe pagina sa de socializare.„Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni
07:30
Alegeri, sub semnul teroriștilor telefonici. PAS: „Mai multe persoane au fost amenințate cu moartea” # Anticoruptie.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) avertizează moldovenii că ar putea fi telefonați și amenințați cu moartea din partea formațiunii. Partidul de guvernământ menționează că mai multe persoane au fost sunate și speriate că vor plăti cu viața și că va solicita inițierea unei anchete penale
07:30
A dat sau nu Plahotniuc comanda. PDM și-a anunțat participarea la alegeri, în formulă... modernizată # Anticoruptie.md
Partidul Democrat din Moldova revine pe scena politică și se avântă în alegeri sub o altă denumire - Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM). Anunțul a fost făcut de doi fruntași ai formațiunii. Este vorba despre președintele PDMM, Boris Foca, și fostul ministru al
12 august 2025
23:40
Zece orașe din Armenia, Moldova și Ucraina vor primi finanțare pentru reziliență și creștere economică locală # Anticoruptie.md
Inițiativa emblematică a UE pentru dezvoltarea locală, Primarii pentru creștere economică - M4EG, implementată de PNUD, a anunțat că zece orașe din Armenia, Moldova și Ucraina vor primi finanțare pentru reziliență și creștere economică locală.Orașele selectate sunt:Armenia: Aparan, Goris, Noyemberyan;Moldova: comuna Leova, comuna Copceac, comuna Sireți;Ucraina: Khmelnytskyi,
23:10
Investigație jurnalistică // Reședința lui Putin din Valdai, înconjurată de 12 poziții de apărare aeriană # Anticoruptie.md
Reședința lui Putin din Valdai, situațtă la Nordul capitalei ruse Moscova, unde mama fiilor săi, Alina Kabaeva, își petrece adesea timpul, este înconjurată de 12 poziții de apărare aeriană, majoritatea cu rachete Pantsir pe turnuri, au reușit să documeteze într-o investigație jurnalistică, ziariștii de la Radio
22:20
Mihai Diaconu, fost judecător la Curtea de Apel Chișinău, de 52 de ani, găsit marți împușcat din propria armă, sub un pod din Chișinău, a fost recent lipsit de mandatul de judecător, după ce nu a promovat evaluarea integrității. Diaconu a fost vizat în mai multe
16:40
Depunerea cererii de pensionare – pașii corecți și termenele pe care nu trebuie să le ratezi # Anticoruptie.md
Dacă te apropii de vârsta de pensionare sau vrei să ajuți un părinte să-și obțină pensia, e important să știi exact unde și cum se depune cererea. Procesul nu este dificil, dar implică câteva detalii esențiale care pot face diferența între o pensie stabilită
15:40
Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din acest an, lansat de Comisia Electorală Centrală # Anticoruptie.md
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101, lansat de Comisia Electorală Centrală (CEC). Apelurile la acest număr se taxează la tarif ordinar, atât de la telefonul
15:10
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în obținerea cetățeniei române pentru cetățeni ruși # Anticoruptie.md
Doi bărbați au fost condamnați pentru trafic de influență, comis în mai multe episoade, legat de facilitarea redobândirii cetățeniei române pentru cetățeni ai Federației Ruse, în perioada 2016-2017. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani i-a condamnat la închisoare cu suspendare, confiscarea sumelor obținute ilegal și le-a
12:00
Un avocat din Chișinău este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți pentru că ar fi pretins 3000 de euro de la un om de afaceri pentru emiterea unei decizii favorabile într-un caz în care este vizată compania acestuia.Ofițerii CNA au
11:10
Poliția califică îndemnurile fugarului Șor către cetățeni de a participa la proteste contra „salariilor” drept criminale și avertizează cetățenii că participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Încercările de organizare a acțiunilor de protest ilegale, cu scopul de
10:50
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, cu o plagă în regiunea capului, a fost găsit, marți, în capitală. Potrivit pulsmedia, ar fi vorba de judecătorul Mihai Diaconu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani și la Curtea de Apel. Cadavrul a fost găsit de un trecător,
07:50
Dosarul de pensionare: ce acte sunt necesare și ce trebuie să știi despre carnetul de muncă # Anticoruptie.md
Ai adunat zeci de ani de muncă, dar pensia nu vine automat – trebuie să o soliciți și să aduci dovezi clare ale activității tale. Pentru asta, ai nevoie de un dosar complet, iar carnetul de muncă joacă un rol esențial. Iată ce spune
11 august 2025
16:50
Rețea de funcționari și afaceriști, destructurată de CNA pentru corupție în reparația drumurilor # Anticoruptie.md
53 de percheziții au fost efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute într-un singur caz - în cauza penală inițiată pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani. Mai multe persoane au fost reținute, fiind bănuite de implicare
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) acuză Federația Rusă de desfășurarea unei campanii de dezinformare pentru a reduce încrederea în procesul electoral din Republica Moldova și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din afara țării.Autoritatea „respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora
9 august 2025
19:00
Stații noi pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat // Vom avea date mai precise despre starea vremii, apei și a solului # Anticoruptie.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Anterior Centrul de Investigații Jurnalistice arăta într-o amplă
19:00
Te pregătești de pensie? Iată ce trebuie să verifici din timp ca să eviți surprize neplăcute # Anticoruptie.md
Mii de persoane ajung la vârsta pensionării și descoperă prea târziu că le lipsesc acte, perioade de muncă neînregistrate sau date incorecte în evidențele oficiale. Anticoruptie.md a solicitat Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) mai multe informații de care trebuie să țină cont persoanele cu
19:00
Curtea Internațională de Justiție: Schimbările climatice sunt o „amenințare urgentă și existențială” pentru omenire # Anticoruptie.md
Curtea Internațională de Justiție - cea mai înaltă instanță a ONU, a subliniat, într-o hotărâre pronunțată recent, că statele trebuie să ia măsuri urgente pentru a stopa „amenințarea urgentă și existențială” pentru omenire reprezentată de schimbările climatice. Documentul, deși cu caracter de rrecomandare, stabilește obligaţia legală a ţărilor de
11:00
Nicu Popescu, după arestarea lui Plahotniuc și Guțul: Este o victorie a noastră a tuturor ca țară. Justiția începe să funcționeze # Anticoruptie.md
„Eu nu cred că aceste cazuri trebuie văzute prin prisma victoriei uneia sau a altei forțe politice. În primul rând, este o victorie a noastră a tuturor ca țară că sistemul de justiție începe să funcționeze, începe să penalizeze hoții, corupții”, spune la interviul
8 august 2025
22:20
Jurnalișta ucraineană, răpită, torturată și ucisă de ruși, a fost înmormântată la Kiev # Anticoruptie.md
Jurnalista ucraineană Viktoria Roshchyna, răpită, torturată și ucisă de ruși, a fost înmormântată, vineri, la Kiev. Viktoria a dispărut de pe teritoriul Ucrainei ocupat de trupele ruse, în august 2023. Abia în octombrie 2024 s-a aflat despre moartea jurnalistei, iar trupul ei cu semne vădite de
21:00
DOC// Fostul șef al pazei lui Igor Dodon, Iaroslav Martin, recunoscut vinovat în dosarul falsului în acte. Amendă cu cinci zerouri # Anticoruptie.md
Fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, Iaroslav Martin, a fost recunoscut de prima instanță de fals în acte publice și obligat să achite o amendă de 100 de mii de lei. Hotărârea a fost pronunțată vineri, de un complet al Judecătoriei
13:40
Nicu Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari # Anticoruptie.md
„Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari. Este important pentru noi toți să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Mizele pentru viitorul nostru, pentru cei din diasporă sunt foarte mari”, spune în interviul Moldova Zoom la RFI Moldova, fostul ministru moldovean
13:00
Ambasada Moldovei în Israel reacționează la solicitările femeilor care cer evacuarea soților blocați în Gaza # Anticoruptie.md
Ambasada Republicii Moldova în Israel a venit cu un răspuns oficial la sesizarea publicată pe Harta Corupției de pe portalul Anticoruptie.md, semnată de cinci femei moldovence care solicită evacuarea soților lor palestinieni blocați în Fâșia Gaza. Într-o convorbire telefonică cu reporterul Anticoruptie.md, consilierul diplomatic Gheorghe
12:30
Suveranitatea digitală sub asediu: Evoluția securității cibernetice a Moldovei în contextul integrării în UE și al războiului hibrid rusesc # Anticoruptie.md
Republica Moldova traversează o etapă critică în transformarea sa digitală. În urma referendumului constituțional din octombrie 2024, prin care cetățenii au votat pentru integrarea în Uniunea Europeană ca obiectiv strategic, presiunea amenințărilor cibernetice s-a intensificat. Țara se confruntă cu o campanie de război hibrid
10:10
DOC// „Păcatele vechi” electorale ale Partidului Comuniștilor. Ce amendă va plăti pentru contravenția admisă la referendum # Anticoruptie.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) urmează să achite o amendă de 12 mii de lei pentru o contravenție admisă la referndum, atunci când poliția a retras un lot de pliante .Decizia, pronunțată în data de 5 august, poate fi contestată la Curtea de
7 august 2025
17:50
DOC// O nouă înfrângere în instanță pentru Evghenia Guțul. Oazu Nantoi, „victimă” colaterală # Anticoruptie.md
Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare, a pierdut în instanța de fond acțiunea împotriva Inspectoratul de Poliție Rîșcani. Bașcana a mers în instanță, după ce agentul constatator a refuzat să inițieze o cauză contaravențională pe numele deputatului Oazu Nantoi și
12:20
Am avut judecători omorâți în trecut pentru că nu s-au lăsat corupți. Cazuri reale, dar despre care s-a vorbit prea puțin sau deloc. Amenințările nu sunt o noutate pentru sistemul de justiție, iar cei vizați nu sunt doar femei, ci și bărbați — judecători,
11:10
Risc de dosar penal pentru cei care folosesc aplicația Taito în scop electoral, avertizează IGP # Anticoruptie.md
Cetățenii Republicii Moldova care utilizează aplicația Taito pentru a se implica în acțiuni de corupere electorală riscă să fie sancționați, a avertizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, Taito este o reeditare a schemelor piramidale folosite anterior pentru manipularea votului în
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande, se
10:00
Energocom își betonează infrastructura. Timp restrâns pentru preluarea definitivă a clienților Moldovagaz # Anticoruptie.md
Energocom a anunțat o licitație publică de peste 2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente și infrastructură IT, conform datelor obținute de politik.md. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii. Măsura intervine după ce Moldovagaz a
6 august 2025
15:50
Condamnarea bașcanei Găgăuziei – între justiție, răfuială politică și simbolism periculos # Anticoruptie.md
Toți s-au grăbit să-și spună părerea despre condamnarea bașcanei Găgăuziei. Unii din simpatie, alții din oportunism, alții doar pentru că „așa trebuie”. Am să încerc și eu, fără pretenția de a avea adevărul absolut, dar cu dorința sinceră de a spune lucrurilor pe nume.Nu
