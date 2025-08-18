În România se adună trufe, care apoi ajung în cele mai bune restaurante din Europa: cît costă un kilogram

14:00

Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au coborît luni dimineața la cel mai redus nivel din acest an, în contextul așteptărilor privind discuțiile internaționale legate de războiul din Ucraina, transmite Bloomberg.La hub-ul TTF de la Amsterdam, cotațiile futures au scăzut cu 1,9%, pînă la 30,43 euro/MWh, continuînd declinul început săptămîna trecută.Un posibil acord de pace ar p