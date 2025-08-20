NASA și Google vor crea un asistent medical bazat pe inteligență artificială

17:30

CEC a respins cererea Uniunii Centriste din Moldova de înregistrare în cursa electorală, după ce a constatat că unii candidați sunt membri ai altor partide și că, după excluderea acestora, nu mai este respectată proporționalitatea de gen.Cei vizați au declarat că au demisionat, însă partidele din care au plecat nu au perfectat documentele la ASP.{{832270}}Membrii UCM au amintit și cazul lu