Nereguli cu duiumul la vamă
Noi.md, 18 august 2025 18:30
Funcționarii vamali au identificat mai multe neconformități în cadrul verificărilor unor declarații vamale de import, iar urmare a majorării valorii în vamă au fost încasate suplimentar drepturi de import în valoare de peste 88 mii lei.Astfel, la postul vamal Bălți (PVI), în urma analizei de risc, a fost supusă controlului documentar și fizic o declarație vamală pentru importul unui lot de gen
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
18:30
Trump va anula votul prin corespondență: „O catastrofă monstruoasă, care trebuie oprită imediat” # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că intenționează să reformeze sistemul electoral american, renunțînd la votul prin corespondență. Potrivit acestuia, această practică nu numai că este depășită, dar și deschide calea pentru fraude la scară largă.{{831591}}„Intenționez să conduc mișcarea pentru renunțarea la votul prin corespondență și, dacă tot am adus vorba, la renunțarea la dispoziti
18:30
Poliția de Frontieră continuă destructurarea unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hîncești, au reținut alți trei membri ai unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică.Bănuiții, cetățeni ai Republicii Moldova cu vîrstă cuprinsă de 19 - 20 de ani, sînt vizați în două cazuri de organizare a migrației ilegale la fronti
18:30
Funcționarii vamali au identificat mai multe neconformități în cadrul verificărilor unor declarații vamale de import, iar urmare a majorării valorii în vamă au fost încasate suplimentar drepturi de import în valoare de peste 88 mii lei.Astfel, la postul vamal Bălți (PVI), în urma analizei de risc, a fost supusă controlului documentar și fizic o declarație vamală pentru importul unui lot de gen
Acum 2 ore
17:30
Situația pe Nistru rămîne stabilă, însă, din cauza lipsei precipitațiilor în Carpați, debitul apei în Nistrul Superior se reduce treptat, ajungînd la aproximativ 50-52 m³/s.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi, relatează Noi.md.{{830559}}Po
17:30
În Cehia, pe una dintre porțiunile autostrăzii, în curînd va fi permisă circulația cu o viteză de pînă la 150 km/h — cu 20 km/h mai repede decît mai devreme.Noile semne vor fi amplasate de-a lungul unui tronson de 50 de kilometri între Tabor și České Budějovice. Potrivit autorităților, la sfîrșitul lunii septembrie va începe exploatarea de probă a acestui tronson, relatează Bild.{{829683}}
17:30
După ce anul trecut Guvernul a cheltuit 10 milioane de lei pentru un concert de trei zile, în acest an sărbătoarea va dura o singură zi și va costa circa 6 milioane de lei, informează RISE Moldova.Deși a desfășurat o licitație pe care ulterior a anulat-o, precizează reporterii Rise Moldova, Executivul i-a oferit direct contractul firmei Suhih Production SRL, care a organizat și evenimentul din
17:00
Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, anunță luni, 18 august, Procuratura Generală (PG).Potrivit învinuirii, acest lucru s-a petrecut pe 3 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni, trasnmite Noi.md cu referire la zdg.md.{{831995}}„Inculpatul, în urma unui accident rutier cu implicare
17:00
Termoelectrica, în proces de modernizare: Pînă la ce dată va fi construită noua centrală de cogenerare # Noi.md
Chișinăul va avea, pînă în anul 2030, o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, construită pe teritoriul CET Sursa-1.Investiția face parte din cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIE SACET-2), finanțat de Banca Mondială, iar studiul de fezabilitate a fost elaborat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Cr
17:00
Tenismenul din Bălți David Șargu a obținut medalia de aur la cea de-a 36-a ediție a turneului internațional de tenis de masă „Tinere Speranțe”, desfășurat în perioada 15–18 august 2025 la Varna, Bulgaria.Competiția a reunit peste 100 de sportivi din categoriile U13 și U15, veniți din Bulgaria, Moldova, Turcia, Ucraina și România, transmite Noi.md cu referire la tvn.md.La categoria U15 (băi
Acum 4 ore
16:30
Poliția Republicii Moldova modernizează procesele operaționale prin digitalizarea intervențiilor la fața locului.Cu ajutorul tabletelor și echipamentelor mobile, agenții de poliție vor întocmi procesele-verbale direct în teren, fără a mai fi nevoie de foi și pix, transmite Noi.md cu referire la realitatea.{{831621}}„Procesul verbal îl întocmesc în cîteva minute, chiar aici lîngă mașină, fă
16:30
Ansamblul Național „JOC” marchează în acest an 80 de ani de la înființare. De-a lungul decadelor, dansatorii au dus pe scenele lumii tradițiile și cultura Republicii Moldova, evoluînd în peste 60 de țări și susținînd aproximativ 3800 de spectacole peste hotare.„Toate concertele care au avut loc, au fost aplaudate de publicuri absolut diferite, dar energia dansatorilor este de admirat și de sav
16:00
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost înregistrat oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată astăzi, 18 august, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.Decizia a fost votată unanim de membrii CEC.Conform deciziei Comisiei Electorale Centrale, Blocul Electoral Patriotic (BEP) al Socialiști
16:00
Potrivit ultimelor analize efectuate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în probele de apă prelevate din lacurile capitalei au fost depistați paraziți intestinali, bacterii coliforme și vibrioni. Rezultatele confirmă faptul că scăldatul în aceste bazine prezintă un risc major pentru sănătate, transmite IPN.Asociația de gospodărire a spațiilor verzi atenționează că lacurile din parcurile V
16:00
O tînără de 25 de ani a adus pe lume un băiețel acasă. Totul s-a întîmplat vineri seara, 15 august, în raionul Hîncești.„Echipa AMU a intervenit prompt la domiciliul pacientei de 25 ani, care era la a III-a sarcină, acuza dureri abdomenale și era în travaliu. La ora 21:05 s-au auzit primele țipete nou-născutului. Datorită asistenței medicale urgente prespitalicești acordate de personalul medic
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Forumul Național al cadrelor didactice, desfășurat la Chișinău.Evenimentul a reunit sute de profesori din instituțiile de învățămînt general, dar și reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, de afaceri și ai organizațiilor internaționale.Șefa statului le-a mulțumit cadrelor didactice pentru dăruire, curaj
15:30
Luptătorul Alexandru Gaidarlî va lupta pentru medalia de aur la Campionatul Mondial: cine va fi adversarul sportivului # Noi.md
Alexandru Gaidarlî a ajuns în finala Campionatului Mondial de lupte.Sportivul moldovean Alexandru Gaidarlî va lupta în această seară pentru medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte libere pentru sportivi sub 20 de ani, care se desfășoară în perioada 17-24 august în orașul bulgar Samokov, transmite Media Sport.{{831713}}Pe drumul spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la
15:30
Uraganul Erin a crescut din nou în intensitate duminică seară, ajungând la categoria 4, în apropiere de Bahamas, în zona Caraibelor, lovită deja de vânturi violente și de ploi puternice cu risc de viituri și de alunecări de teren, potrivit serviciilor meteorologice americane, informează AFP.În Puerto Rico, teritoriul american devastat în 2017 de uraganul Maria, peste 150 000 de locuitori au ră
15:00
Poliția trage un semnal de alarmă: zeci de șoferi în stare de ebrietate au fost opriți în mai multe raioane # Noi.md
În weekend, polițiștii au scos din trafic 63 de participanți care au urcat la volan sau pe ghidon după ce au consumat alcool, transmite Noi.md.Printre ei s-au numărat atît șoferi de autoturisme, cît și bicicliști ori conducători de motocultoare.{{831925}}Cele mai grave cazuri au fost înregistrate la Anenii Noi, unde un bărbat de 30 de ani a fost prins conducînd un automobil cu 1,69 mg/l al
15:00
Polițiștii de la Botanica au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online.Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții au ademenit o femeie de 76 de ani, promițîndu-i cîștiguri rapide pe piețele valutare. Astfel, victima a fost determinată să transfere pest
Acum 6 ore
14:30
Operațiunile de salvare reluate în Pakistan, în zonele afectate de inundații. Peste 300 de morți # Noi.md
Autoritățile din Pakistan au reluat, luni, activitățile de salvare în nord-vestul țării, unde inundațiile au ucis peste 300 de persoane. Ploaia abundentă a forțat suspendarea operațiunilor pentru cîteva ore, a declarat un oficial guvernamental, potrivit Reuters.Ploile puternice care au început vineri au provocat pierderi de vieți și distrugeri în mai multe districte din nord, majoritatea victi
14:30
Unde sînt la mare căutare produsele noastre? Au fost identificate țările-lider privind exporturile moldovenești # Noi.md
R. Moldova a exportat, în prima jumătate a anului curent, mărfuri în valoare de 1,6 miliarde de dolari, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.Cele mai multe livrări de mărfuri au avut ca destinație șase state – România, Turcia, Cehia, Italia, Ucraina și Germania, care au absorbit peste 70% din totalul exporturilor moldovenești, transmite Radio Moldova.{{831573}}Potri
14:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare.{{804705}}Formațiunea a invocat faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP), în interio
14:00
S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pînă la sfîrșitul lunii martie 2026. Decizia a fost luată astăzi, 18 august, de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a desemnat compania în calitate de entitate de furnizare pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026.Hotărîrea vine în contextul în care, de
14:00
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au coborît luni dimineața la cel mai redus nivel din acest an, în contextul așteptărilor privind discuțiile internaționale legate de războiul din Ucraina, transmite Bloomberg.La hub-ul TTF de la Amsterdam, cotațiile futures au scăzut cu 1,9%, pînă la 30,43 euro/MWh, continuînd declinul început săptămîna trecută.Un posibil acord de pace ar p
13:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare. {{804705}}Formațiunea a invocat faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP), în interi
13:30
Săptămîna aceasta au fost raportate 597 de cazuri de boli infecțioase, în creștere cu peste 20% comparativ cu săptămîna trecută. Declarația aparține lui Vladimir Bolocan, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială.Acesta mai spune că a fost raportat și un caz de rujeolă la un copil care nu este integrat în grădiniță.Cît despre înscrierea elevilor în clasa I, Andrei Pav
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a venit cu o reacție fermă după ce, în mai multe localități, au fost distribuite afișe electorale ce conțin mesaje atribuite formațiunii.Reprezentanții PAS susțin că aceste materiale nu le aparțin și că scopul lor este de a dezinforma opinia publică și de a discredita partidul în campania electorală.„Mesajele afișate sînt dezinformări menite să mani
13:00
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru familii și persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă # Noi.md
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 65,96 milioane lei.Beneficiarii pot ridica ban
Acum 8 ore
12:30
Președintele Volodimir Zelenski consideră că posibila separare a Ucrainei și Moldovei în cadrul procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană ar fi un pas „foarte rău”.Zelenski a declarat acest lucru în cadrul conferinței de presă de duminică cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează „Европейская правда”.{{831873}}Zelenski a subliniat că Ucraina consideră vi
12:30
Peste sute de judecători și procurori au plecat din sistem: au picat testul integrității ori au demisionat înainte de evaluare # Noi.md
Peste o sută de judecători și procurori au plecat din sistem în ultimii trei ani „pe ușa din spate” după ce nu au promovat evaluarea externă a integrității sau au refuzat să fie verificați și au ales să demisioneze.La circa trei ani de la începutul procesului de evaluare a judecătorilor și procurorilor, ZdG vă propune să aflați cine sînt judecătorii și procurorii care au promovat evaluarea, ci
12:00
Marcela Mastac, tînără antreprenoare din R. Moldova, a renunțat la viața din SUA pentru a-și îndeplini visul acasă: dezvoltarea brandului GUGA GAGA, un atelier de familie fondat împreună cu soțul ei, Andrei.Cei doi produc jucării și mobilier din lemn pentru copii, inspirate din pedagogiile Montessori și Waldorf, dar și din tradițiile locale. Totul a început de la un simplu panou educativ creat
12:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 11 – 15 august 2025.Pe parcursul săptămînii trecute, AIPA a autorizat spre plată 9,66 mil. lei surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după cum urmează:- 0
11:30
Sute de copii vor beneficia de condiții mai bune de educație: grădinița nr. 8 din Ceadîr-Lunga, în proces de modernizare # Noi.md
Peste 300 de copii de la grădiniță nr. 8 din Ceadîr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune de educație. În prezent, în cadrul instituției au loc lucrări ample de modernizare.Renovarea nu doar că va îmbunătăți aspectul clădirii, dar va spori și eficiența energetică a acesteia, transmite Moldova1.Lucrările au început în februarie curent. Fațada clădirii a fost izolată, a fost instalat pava
11:30
După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a revenit acasă, încheind cu succes misiunea internațională de pre-poziționare.La revenirea în țară, pompierii au fost întîmpinați cu onoare în cadrul unei ceremonii oficiale, desfășurate în incinta
11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, înaintea întîlnirii cu liderii țărilor Uniunii Europene (UE) și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, că la Casa Albă va fi „o zi importantă”. Potrivit Oxu.Az, el a scris despre acest lucru pe rețeaua de socializare Truth Social.{{831841}}Trump a subliniat că 18 august va fi o zi importantă pentru Casa Albă. El a dat asigurări că pentru S
11:00
În doar două zile de weekend, inspectorii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au documentat peste 4 700 de abateri de la regulamentul circulației rutiere.Cele mai grave încălcări 63 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. 2 560 de conducători auto au depășit limita legală
11:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat, în săptămîna precedentă, o serie de acțiuni importante pe domeniul combaterii și prevenirii corupției, în urma cărora au fost aplicate sechestre semnificative, efectuate percheziții în dosare de rezonanță și pronunțate sentințe împotriva unor persoane publice.Printre cele mai relevante realizări se numără condamnarea unui fost deputat și ambasa
Acum 12 ore
10:30
Miercuri, 13 august, Curtea de Apel din Atena a decis cu privire la extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiției din Grecia, și dacă Ministerul Justiției din Grecia este de acord și nu există motive pentru o amînare, extrădarea fostului lider al PDM ar putea avea loc peste o săptămînă.După care vine partea cea mai interesa
10:30
Un cutremur cu magnitutindea de 3 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 3:15, în județul Vrancea din România. Datele au fost publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului (INCDFP).Seismul a avut loc la adîncimea de 126,6 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 32 km vest de Focşani, 55 km nord de Buzău, 81 km est de Sfîntu-Gheorghe, 91 km est d
10:30
Trump susține că Zelenski ar putea opri războiul „aproape imediat” dacă ar renunța la Crimeea și la aderarea la NATO # Noi.md
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, președintele american Donald Trump a stîrnit controverse printr-o declarație făcută pe platforma sa Truth Social. Trump a afirmat că Zelenski ar putea pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă ar renunța la Crimeea și la obiectivul aderării la NATO, relate
10:00
Mai mulți lideri europeni, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz și președintele Franței, Emmanuel Macron, au anunțat că se vor alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la întîlnirea cu președintele american, Donald Trump, la Casa Albă, transmite IPN.„În această după-amiază, îl voi primi pe Zelenski la Bruxelles. Împreună,
10:00
Încă un turneu spectaculos organizat de Federația Națională de Volei a fost Cupa Moldovei la volei pe plajă. Unii dintre cei mai buni sportivi din țară au concurat timp de trei zile în Parcul Valea Morilor.Fetele au încins la maximum nisipul și spiritele, iar trofeul a ajuns în mîinile tandemului format de Daria Usatov și Valeria Gherman. Acestea au învins în finală perechea Valeria Ștefan și
10:00
Polițiștii de frontieră au identificat, pe parcursul săptămînii trecute, treisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.Potrivit autorităților, actele suspecte au fost descoperite atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din Republica Moldova. Cele mai multe situații au fost înregistrate pe Aeroportul Internațional Chișinău – 7 cazuri. Alte depistări au
09:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat, duminică, 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, scrie Noi.md.Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Parti
09:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță continuarea acțiunilor de combatere a activităților ilicite de întreprinzător, fenomen care subminează conformarea fiscală și afectează concurența loială pe piață.Ce se întîmplă în caz de constatare a activității ilicite?Potrivit art. 263 alin. (1) din Codul contravențional, persoanele fizice depistate că desfășoară activități de întreprinzător fără în
09:00
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN.Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați î
09:00
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întîlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, la postul american de televiziune CNN, scrie Noi.md cu referire la hotnews.ro.„Am convenit asupra unor garanţii de securitate solide”, a dat asigurări Steve Witko
09:00
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a promis duminică un „răspuns puternic” împotriva manifestanților anticorupție, pe care i-a catalogat drept „teroriști”. Declarația sa a venit după cinci seri consecutive de proteste la Belgrad și în alte orașe, soldate cu sute de polițiști și civili răniți, relatează Noi.md cu referire la Agerpres.Violențele au izbucnit în timpul demonstrațiilor, prote
08:30
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN.Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați î
08:30
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a constituit 103 981 de traversări.Cele mai tranzitate puncte rămân a fi: Aeroportul Internațional Chișinău – 27 697 traversări; PTF Leușeni – 15 153 traversări; PTF Sculeni – 12 095 traversări; PTF Cahul – 7 910 traversări; PTF Giurgiulești – 6 493 traversări.Pe sensul
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.