Poliția: Organizația „Șor” implică minori și reprezentanți ai unor comunități etnice în proteste plătite
Noi.md, 18 august 2025 23:30
Organizația criminală „Șor”, prin intermediul persoanelor interpuse, implică minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice, promițîndu-le plăți ilegale, cu scopul de a crea dezbinare și de a instiga oamenii la ură.În această seară, cetățeni de etnie romă și găgăuză au fost atrași în proteste plătite, organizate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din capitală.
Acum 15 minute
23:30
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat speranța că în decurs de una sau două săptămîni va fi posibilă rezolvarea conflictului din Ucraina.„Vom mai avea întîlniri, vom discuta, vom rezolva diverse probleme. Cred că niciunul dintre aceste conflicte nu este extrem de complicat. Cred că și președintele Putin dorește să găsească o soluție. Sper că într-o anumită perioadă de timp, dar nu foar
23:30
NASA și Google colaborează pentru a testa un asistent medical bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a sprijini astronauții în misiunile de lungă durată, în care întîrzierile în comunicarea cu Pămîntul fac imposibile consultările medicale în timp real.NASA, care se angajează într-o nouă eră a zborurilor spațiale umane cu programul său Artemis, colaborează cu Google pentru a testa un
23:30
Poliția: Organizația „Șor” implică minori și reprezentanți ai unor comunități etnice în proteste plătite # Noi.md
Acum o oră
23:00
Astăzi, la Casa Albă, are loc întâlnirea dintre fostul președinte al SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Trump a declarat că mizează pe înțelegeri în urma discuțiilor cu liderii UE și cu Zelenski, care ar putea duce la o întâlnire trilaterală cu Rusia. Potrivit acestuia, „cu toții am prefera o încetare imediată a focului, în timp ce lucrăm la un acord de pace pe ter
23:00
Trump îl va informa pe președintele rus Vladimir Putin după întrevederea cu liderii europeni # Noi.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că plănuiește să îl sune pe Vladimir Putin după discuțiile de astăzi la Casa Albă cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.„El (Putin – n.r.) așteaptă apelul meu cînd vom încheia această întîlnire”, a spus Trump.Președintele Statelor Unite a declarat că, în cadrul convorbirii telefonice, va ridica ideea unei întîln
23:00
Președintele SUA, Donald Trump, după întîlnirea tête-à-tête cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, deocamdată, este mulțumit de desfășurarea negocierilor.„Am avut o zi foarte frumoasă, s-au întîmplat multe lucruri bune astăzi, au avut loc discuții foarte importante despre cum să punem capăt acestor crime împotriva oamenilor”, a spus el luni, la finalul întrevederii cu Zel
23:00
China solicită un acord de pace echitabil și durabil, acceptabil pentru toate părțile, în Ucraina # Noi.md
China speră că toate părțile implicate și interesate în criza din Ucraina vor participa la negocierile de pace și vor lucra pentru a asigura cât mai repede un acord de pace echitabil și durabil, acceptabil pentru toate părțile, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și liderii europeni se vor întâlni luni la
23:00
Interviu în vestita revistă Saga Madazine, cu actrița Helen Mirren, în care aceasta spune că un James Bond feminin este pur și simplu de neimaginat, asta în ciuda faptului că îmbrățișează valorile feministe.„Nu poți avea o femeie. Pur și simplu nu funcționează. James Bond trebuie să fie James Bond, altfel devine altceva”, spune Mirren, posesoare și a unui premiu pentru cea mai bună actriță în
Acum 2 ore
22:30
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a devenit mămică pentru prima oară.Luptătoarea, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a adus pe lume o fetiță și a postat un video emoționant pe rețelele de socializare, în care face marele anunț. În imagini apare mâna Anastasiei și a lui Mircea, care se unesc cu bebelușul nou-născut.Primul tău strigăt ne-a f
22:00
Seceta și valurile de căldură lasă urme vizibile în pădurile din Republica Moldova. Stejarii și alte specii sînt amenințați de dăunători, care profită de condițiile climatice extreme. În aceste zile, specialiștii de la Agenția „Moldsilva” desfășoară intervenții masive pentru protejarea arborilor.Trombarul ghindei, un gîndac ce atacă semințele de stejar, dă mari bătăi de cap silvicultorilor din
Acum 4 ore
21:30
Primul și cel mai important lucru pe care intenționează să-l asigure producătorilor partidul politic Alianța „MOLDOVENII” este accesul la credite pe termen lung, credite de investiții în moneda națională pe 15 ani, cu o dobîndă anuală de 3%.O astfel de opinie a exprimat președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC-21.Potrivit
21:00
Amnesty International: Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fîşia Gaza # Noi.md
Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fîşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.Această campanie "distruge sistematic sănătatea, bunăstarea şi structura socială" din Gaza, a scris organizaţia pentru apărarea drepturilor omului după ce a r
20:30
Qantas Airways, compania aeriană națională a Australiei și cel mai mare transportator aerian din țară, a fost amendată cu 90 milioane de dolari australieni (58,64 milioane de dolari americani) pentru concedierea ilegală a 1.800 de angajați de la sol și înlocuirea lor cu subcontractori în timpul pandemiei de COVID-19, transmite Noi.md cu referire la agenția Reuters.La aplicarea sancțiunii aprop
20:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, care, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, au anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a lui Renato Usatîi.Liderul Partidului Nostru afirmă că astfel cei din PAS ar încerca să șantajeze Partidul Nostru să facă alianță după alegerile parlamentare din toamnă. În
20:30
„Chirița în provincie”, cel mai longeviv spectacol al Teatrului Național „Eugène Ionesco", s-a jucat în acest weekend în decorul pitoresc de la Orheiul Vechi.Scrisă de Vasile Alecsandri în 1850, comedia continuă să impresioneze publicul prin satirizarea moravurilor societății. Evenimentul este parte a Programului Național „Acces la Cultură", lansat de Ministerul Culturii, scrie Noi.md cu refer
Acum 6 ore
19:30
Victor Marahovschi: „Sînt necesare măsuri decisive pentru a permite dezvoltarea normală a afacerilor” # Noi.md
Autoritățile din Moldova, pe de o parte, spun că dezvoltă economia, iar pe de altă parte, impun amenzi mari întreprinderilor și organizează show-uri în birourile companiilor. Este necesar de întreprins o serie de măsuri simple, dar decisive, pentru a permite întreprinderilor din țara noastră să funcționeze și să se dezvolte în mod normal.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretarul
19:30
Parada planetelor va putea fi văzută în noaptea de marți - patru corpuri cerești, Mercur, Venus, Jupiter și Luna, se vor alinia pe cerul emisferei nordice, au anunțat reprezentanții Laboratorului de Astronomie Solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe.{{821951}}„Patru corpuri cerești strălucitoare, Mercur, Venus, Jupiter și Luna, se vor alinia în această n
19:30
Poliția de Frontieră anunță că sezonul de vînătoare este deschis pînă la data de 31 martie 2026. În acest context, autoritățile atrag atenția vînătorilor asupra necesității de a respecta cu strictețe prevederile legale și regulile stabilite pentru desfășurarea activităților de vînătoare în zona de frontieră.Astfel, se recomandă respectarea următoarelor reguli: {{831920}}Obținerea aviz
19:00
Numărul tinerilor bolnavi de cancer, tot mai mare în R. Moldova: cauzele, explicate de medici # Noi.md
Numărul tinerilor din R. Moldova diagnosticați cu tumori maligne este în creștere.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vîrste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decît în 2023, cînd au fost notate 36,1 cazuri. Potrivit medicilor, această tendință îngrijorătoare este asociată,
18:30
Trump va anula votul prin corespondență: „O catastrofă monstruoasă, care trebuie oprită imediat” # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că intenționează să reformeze sistemul electoral american, renunțînd la votul prin corespondență. Potrivit acestuia, această practică nu numai că este depășită, dar și deschide calea pentru fraude la scară largă.{{831591}}„Intenționez să conduc mișcarea pentru renunțarea la votul prin corespondență și, dacă tot am adus vorba, la renunțarea la dispoziti
18:30
Poliția de Frontieră continuă destructurarea unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hîncești, au reținut alți trei membri ai unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică.Bănuiții, cetățeni ai Republicii Moldova cu vîrstă cuprinsă de 19 - 20 de ani, sînt vizați în două cazuri de organizare a migrației ilegale la fronti
18:30
Funcționarii vamali au identificat mai multe neconformități în cadrul verificărilor unor declarații vamale de import, iar urmare a majorării valorii în vamă au fost încasate suplimentar drepturi de import în valoare de peste 88 mii lei.Astfel, la postul vamal Bălți (PVI), în urma analizei de risc, a fost supusă controlului documentar și fizic o declarație vamală pentru importul unui lot de gen
Acum 8 ore
17:30
Situația pe Nistru rămîne stabilă, însă, din cauza lipsei precipitațiilor în Carpați, debitul apei în Nistrul Superior se reduce treptat, ajungînd la aproximativ 50-52 m³/s.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi, relatează Noi.md.{{830559}}Po
17:30
În Cehia, pe una dintre porțiunile autostrăzii, în curînd va fi permisă circulația cu o viteză de pînă la 150 km/h — cu 20 km/h mai repede decît mai devreme.Noile semne vor fi amplasate de-a lungul unui tronson de 50 de kilometri între Tabor și České Budějovice. Potrivit autorităților, la sfîrșitul lunii septembrie va începe exploatarea de probă a acestui tronson, relatează Bild.{{829683}}
17:30
După ce anul trecut Guvernul a cheltuit 10 milioane de lei pentru un concert de trei zile, în acest an sărbătoarea va dura o singură zi și va costa circa 6 milioane de lei, informează RISE Moldova.Deși a desfășurat o licitație pe care ulterior a anulat-o, precizează reporterii Rise Moldova, Executivul i-a oferit direct contractul firmei Suhih Production SRL, care a organizat și evenimentul din
17:00
Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, anunță luni, 18 august, Procuratura Generală (PG).Potrivit învinuirii, acest lucru s-a petrecut pe 3 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni, trasnmite Noi.md cu referire la zdg.md.{{831995}}„Inculpatul, în urma unui accident rutier cu implicare
17:00
Termoelectrica, în proces de modernizare: Pînă la ce dată va fi construită noua centrală de cogenerare # Noi.md
Chișinăul va avea, pînă în anul 2030, o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, construită pe teritoriul CET Sursa-1.Investiția face parte din cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIE SACET-2), finanțat de Banca Mondială, iar studiul de fezabilitate a fost elaborat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Cr
17:00
Tenismenul din Bălți David Șargu a obținut medalia de aur la cea de-a 36-a ediție a turneului internațional de tenis de masă „Tinere Speranțe”, desfășurat în perioada 15–18 august 2025 la Varna, Bulgaria.Competiția a reunit peste 100 de sportivi din categoriile U13 și U15, veniți din Bulgaria, Moldova, Turcia, Ucraina și România, transmite Noi.md cu referire la tvn.md.La categoria U15 (băi
16:30
Poliția Republicii Moldova modernizează procesele operaționale prin digitalizarea intervențiilor la fața locului.Cu ajutorul tabletelor și echipamentelor mobile, agenții de poliție vor întocmi procesele-verbale direct în teren, fără a mai fi nevoie de foi și pix, transmite Noi.md cu referire la realitatea.{{831621}}„Procesul verbal îl întocmesc în cîteva minute, chiar aici lîngă mașină, fă
16:30
Ansamblul Național „JOC” marchează în acest an 80 de ani de la înființare. De-a lungul decadelor, dansatorii au dus pe scenele lumii tradițiile și cultura Republicii Moldova, evoluînd în peste 60 de țări și susținînd aproximativ 3800 de spectacole peste hotare.„Toate concertele care au avut loc, au fost aplaudate de publicuri absolut diferite, dar energia dansatorilor este de admirat și de sav
16:00
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost înregistrat oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată astăzi, 18 august, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.Decizia a fost votată unanim de membrii CEC.Conform deciziei Comisiei Electorale Centrale, Blocul Electoral Patriotic (BEP) al Socialiști
16:00
Potrivit ultimelor analize efectuate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în probele de apă prelevate din lacurile capitalei au fost depistați paraziți intestinali, bacterii coliforme și vibrioni. Rezultatele confirmă faptul că scăldatul în aceste bazine prezintă un risc major pentru sănătate, transmite IPN.Asociația de gospodărire a spațiilor verzi atenționează că lacurile din parcurile V
16:00
O tînără de 25 de ani a adus pe lume un băiețel acasă. Totul s-a întîmplat vineri seara, 15 august, în raionul Hîncești.„Echipa AMU a intervenit prompt la domiciliul pacientei de 25 ani, care era la a III-a sarcină, acuza dureri abdomenale și era în travaliu. La ora 21:05 s-au auzit primele țipete nou-născutului. Datorită asistenței medicale urgente prespitalicești acordate de personalul medic
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Forumul Național al cadrelor didactice, desfășurat la Chișinău.Evenimentul a reunit sute de profesori din instituțiile de învățămînt general, dar și reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, de afaceri și ai organizațiilor internaționale.Șefa statului le-a mulțumit cadrelor didactice pentru dăruire, curaj
Acum 12 ore
15:30
Luptătorul Alexandru Gaidarlî va lupta pentru medalia de aur la Campionatul Mondial: cine va fi adversarul sportivului # Noi.md
Alexandru Gaidarlî a ajuns în finala Campionatului Mondial de lupte.Sportivul moldovean Alexandru Gaidarlî va lupta în această seară pentru medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte libere pentru sportivi sub 20 de ani, care se desfășoară în perioada 17-24 august în orașul bulgar Samokov, transmite Media Sport.{{831713}}Pe drumul spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la
15:30
Uraganul Erin a crescut din nou în intensitate duminică seară, ajungând la categoria 4, în apropiere de Bahamas, în zona Caraibelor, lovită deja de vânturi violente și de ploi puternice cu risc de viituri și de alunecări de teren, potrivit serviciilor meteorologice americane, informează AFP.În Puerto Rico, teritoriul american devastat în 2017 de uraganul Maria, peste 150 000 de locuitori au ră
15:00
Poliția trage un semnal de alarmă: zeci de șoferi în stare de ebrietate au fost opriți în mai multe raioane # Noi.md
În weekend, polițiștii au scos din trafic 63 de participanți care au urcat la volan sau pe ghidon după ce au consumat alcool, transmite Noi.md.Printre ei s-au numărat atît șoferi de autoturisme, cît și bicicliști ori conducători de motocultoare.{{831925}}Cele mai grave cazuri au fost înregistrate la Anenii Noi, unde un bărbat de 30 de ani a fost prins conducînd un automobil cu 1,69 mg/l al
15:00
Polițiștii de la Botanica au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online.Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții au ademenit o femeie de 76 de ani, promițîndu-i cîștiguri rapide pe piețele valutare. Astfel, victima a fost determinată să transfere pest
14:30
Operațiunile de salvare reluate în Pakistan, în zonele afectate de inundații. Peste 300 de morți # Noi.md
Autoritățile din Pakistan au reluat, luni, activitățile de salvare în nord-vestul țării, unde inundațiile au ucis peste 300 de persoane. Ploaia abundentă a forțat suspendarea operațiunilor pentru cîteva ore, a declarat un oficial guvernamental, potrivit Reuters.Ploile puternice care au început vineri au provocat pierderi de vieți și distrugeri în mai multe districte din nord, majoritatea victi
14:30
Unde sînt la mare căutare produsele noastre? Au fost identificate țările-lider privind exporturile moldovenești # Noi.md
R. Moldova a exportat, în prima jumătate a anului curent, mărfuri în valoare de 1,6 miliarde de dolari, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.Cele mai multe livrări de mărfuri au avut ca destinație șase state – România, Turcia, Cehia, Italia, Ucraina și Germania, care au absorbit peste 70% din totalul exporturilor moldovenești, transmite Radio Moldova.{{831573}}Potri
14:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare.{{804705}}Formațiunea a invocat faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP), în interio
14:00
S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pînă la sfîrșitul lunii martie 2026. Decizia a fost luată astăzi, 18 august, de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a desemnat compania în calitate de entitate de furnizare pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026.Hotărîrea vine în contextul în care, de
14:00
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au coborît luni dimineața la cel mai redus nivel din acest an, în contextul așteptărilor privind discuțiile internaționale legate de războiul din Ucraina, transmite Bloomberg.La hub-ul TTF de la Amsterdam, cotațiile futures au scăzut cu 1,9%, pînă la 30,43 euro/MWh, continuînd declinul început săptămîna trecută.Un posibil acord de pace ar p
13:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare. {{804705}}Formațiunea a invocat faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP), în interi
13:30
Săptămîna aceasta au fost raportate 597 de cazuri de boli infecțioase, în creștere cu peste 20% comparativ cu săptămîna trecută. Declarația aparține lui Vladimir Bolocan, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială.Acesta mai spune că a fost raportat și un caz de rujeolă la un copil care nu este integrat în grădiniță.Cît despre înscrierea elevilor în clasa I, Andrei Pav
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a venit cu o reacție fermă după ce, în mai multe localități, au fost distribuite afișe electorale ce conțin mesaje atribuite formațiunii.Reprezentanții PAS susțin că aceste materiale nu le aparțin și că scopul lor este de a dezinforma opinia publică și de a discredita partidul în campania electorală.„Mesajele afișate sînt dezinformări menite să mani
13:00
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru familii și persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă # Noi.md
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 65,96 milioane lei.Beneficiarii pot ridica ban
12:30
Președintele Volodimir Zelenski consideră că posibila separare a Ucrainei și Moldovei în cadrul procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană ar fi un pas „foarte rău”.Zelenski a declarat acest lucru în cadrul conferinței de presă de duminică cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează „Европейская правда”.{{831873}}Zelenski a subliniat că Ucraina consideră vi
12:30
Peste sute de judecători și procurori au plecat din sistem: au picat testul integrității ori au demisionat înainte de evaluare # Noi.md
Peste o sută de judecători și procurori au plecat din sistem în ultimii trei ani „pe ușa din spate” după ce nu au promovat evaluarea externă a integrității sau au refuzat să fie verificați și au ales să demisioneze.La circa trei ani de la începutul procesului de evaluare a judecătorilor și procurorilor, ZdG vă propune să aflați cine sînt judecătorii și procurorii care au promovat evaluarea, ci
12:00
Marcela Mastac, tînără antreprenoare din R. Moldova, a renunțat la viața din SUA pentru a-și îndeplini visul acasă: dezvoltarea brandului GUGA GAGA, un atelier de familie fondat împreună cu soțul ei, Andrei.Cei doi produc jucării și mobilier din lemn pentru copii, inspirate din pedagogiile Montessori și Waldorf, dar și din tradițiile locale. Totul a început de la un simplu panou educativ creat
