Acum 15 minute
23:30
BBC: Negocierile din Biroul Oval, cu harta Ucrainei pe masă. La ce vrea Putin să renunțe Zelenski
Nici unul dintre cei 7 lideri europeni nu a rostit numele lui Putin sau al Rusiei. Meloni: „Am fost de la început de partea Ucrainei și așa vom fi". Ce a mai spus premierul Italiei, la 30 de centimetri de Trump
Nici unul dintre cei 7 lideri europeni nu a rostit numele lui Putin sau al Rusiei. Meloni: „Am fost de la început de partea Ucrainei și așa vom fi". Ce a mai spus premierul Italiei, la 30 de centimetri de Trump
Trump – Zelenki – UE: Informații de ultimă oră despre ce vrea să accepte Zelenski
Trump – Zelenki – UE: Informații de ultimă oră despre ce vrea să accepte Zelenski
Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina ca garanție de securitate
Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina ca garanție de securitate
Acum 30 minute
Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistiţiu. „Londra să se abțină"
Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistiţiu. „Londra să se abțină"
Cum comentează BBC și CNN întâlnirea Donald Trump – Volodimir Zelenski: optimism, prudență și multe lucruri care nu s-au spus
Cum comentează BBC și CNN întâlnirea Donald Trump – Volodimir Zelenski: optimism, prudență și multe lucruri care nu s-au spus
Cum reacționează Rusia la întâlnirea din această seară dintre Donald Trump și reprezentanții Europei. „Caută firimituri pe la mese"
Cum reacționează Rusia la întâlnirea din această seară dintre Donald Trump și reprezentanții Europei. „Caută firimituri pe la mese"
Acum o oră
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026. Condițiile impuse de ANRE - VIDEO
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026. Condițiile impuse de ANRE - VIDEO
CEC a înregistrat listele de candidați ale două blocuri electorale și un partid politic pentru alegerile parlamentare. O formațiune, respinsă - VIDEO
CEC a înregistrat listele de candidați ale două blocuri electorale și un partid politic pentru alegerile parlamentare. O formațiune, respinsă - VIDEO
Macron propune la Casa Albă o reuniune „cvadripartită", având în vedere că este în joc securitatea întregii Europe
Macron propune la Casa Albă o reuniune „cvadripartită", având în vedere că este în joc securitatea întregii Europe
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni: Toți sunt de acord că e nevoie de „garanții de securitate" ca „Ucraina să nu mai fie agresată" - VIDEO
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni: Toți sunt de acord că e nevoie de „garanții de securitate" ca „Ucraina să nu mai fie agresată" - VIDEO
Trump spune față de Zelenski și liderii UE: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul" - VIDEO
Trump spune față de Zelenski și liderii UE: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul" - VIDEO
Manchester United și Arsenal Londra au fost zgârcite la goluri în prima etapă din Premier League - VIDEO
Manchester United și Arsenal Londra au fost zgârcite la goluri în prima etapă din Premier League - VIDEO
Universitatea Craiova și-a consolidat poziția de lideră a campionatului României, fiind neînvinsă în noua ediție - VIDEO
Universitatea Craiova și-a consolidat poziția de lideră a campionatului României, fiind neînvinsă în noua ediție - VIDEO
Președintele Franței cere implicarea unei a patra părți în negocierile de securitate pentru Ucraina
Președintele Franței cere implicarea unei a patra părți în negocierile de securitate pentru Ucraina
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații ale președintelui SUA - VIDEO
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații ale președintelui SUA - VIDEO
Victorii categorice reușite de Sheriff și Milsami în campionatul Moldovei - VIDEO
Victorii categorice reușite de Sheriff și Milsami în campionatul Moldovei - VIDEO
Luptătorul de stil liber, Alexandru Gaidarlî, va aduce prima medalie pentru țara noastră la Campionatul Mondial Under 20 - VIDEO
Luptătorul de stil liber, Alexandru Gaidarlî, va aduce prima medalie pentru țara noastră la Campionatul Mondial Under 20 - VIDEO
Iga Swiatek și Jasmine Paolini se vor bate pentru marele trofeu de la Cincinnati - VIDEO
Iga Swiatek și Jasmine Paolini se vor bate pentru marele trofeu de la Cincinnati - VIDEO
Fundașul lateral al naționalei Moldovei de tineret, Mihail Gherasimencov, și-a ajutat echipa să câștige un meci din campionatul Canadei - VIDEO
Fundașul lateral al naționalei Moldovei de tineret, Mihail Gherasimencov, și-a ajutat echipa să câștige un meci din campionatul Canadei - VIDEO
Lacrimi și o mare dezamăgire pentru Neymar Junior. Superstarul brazilian a suferit un eșec drastic, echipa sa fiind spulberată cu 6 la 0 de Vasco da Gama - VIDEO
Lacrimi și o mare dezamăgire pentru Neymar Junior. Superstarul brazilian a suferit un eșec drastic, echipa sa fiind spulberată cu 6 la 0 de Vasco da Gama - VIDEO
Trump: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul" - VIDEO
Trump: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul" - VIDEO
Acum 2 ore
Protestul organizației criminale „Șor" a degenerat în violențe: Poliția și carabinierii au intervenit, 28 de persoane au fost reținute
Protestul organizației criminale „Șor" a degenerat în violențe: Poliția și carabinierii au intervenit, 28 de persoane au fost reținute
Tragedie în Ucraina: 7 morți, inclusiv doi copii, după atacul cu rachetă asupra regiunii Harkov - VIDEO
Tragedie în Ucraina: 7 morți, inclusiv doi copii, după atacul cu rachetă asupra regiunii Harkov - VIDEO
LIVE. A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații ale președintelui SUA
LIVE. A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații ale președintelui SUA
LIVE. A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații a președintelui SUA
LIVE. A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații a președintelui SUA
Zelenski: „Discuțiile despre schimbul de teritorii vor avea loc doar într-o întâlnire trilaterală cu Putin"
Zelenski: „Discuțiile despre schimbul de teritorii vor avea loc doar într-o întâlnire trilaterală cu Putin"
Zelenski, după discuția cu Trump: „Am avut o conversație foarte bună" - VIDEO
Zelenski, după discuția cu Trump: „Am avut o conversație foarte bună" - VIDEO
A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații a președintelui SUA - VIDEO
A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații a președintelui SUA - VIDEO
Protestul Partidului ȘOR degenerat în violențe: Poliția și carabinierii au intervenit, 28 de persoane au fost reținute
Protestul Partidului ȘOR degenerat în violențe: Poliția și carabinierii au intervenit, 28 de persoane au fost reținute
Discuția Trump-Zelenski s-a încheiat. Cei doi urmează să aibă o întâlnire cu liderii europeni - VIDEO
Discuția Trump-Zelenski s-a încheiat. Cei doi urmează să aibă o întâlnire cu liderii europeni - VIDEO
Autoritățile de la Chișinău intensifică lupta împotriva dezinformării rusești prin blocarea conturilor false, însă experții avertizează că soluția nu este sustenabilă pe termen lung - VIDEO
Autoritățile de la Chișinău intensifică lupta împotriva dezinformării rusești prin blocarea conturilor false, însă experții avertizează că soluția nu este sustenabilă pe termen lung - VIDEO
Acum 4 ore
Susținătorii partidului ȘOR au încercat din nou să instaleze corturi în centrul Chișinăului: poliția a intervenit prompt - VIDEO
Susținătorii partidului ȘOR au încercat din nou să instaleze corturi în centrul Chișinăului: poliția a intervenit prompt - VIDEO
BBC: O hartă mare a Ucrainei, expusă în Biroul Oval unde stăteau Trump și Zelenski
BBC: O hartă mare a Ucrainei, expusă în Biroul Oval unde stăteau Trump și Zelenski
Cum au răspuns Zelenski și Trump fiind întrebați despre concesii teritoriale - VIDEO ProTV.md
Cum au răspuns Zelenski și Trump fiind întrebați despre concesii teritoriale - VIDEO
Trump, pus în dificultate de scrisoarea Melaniei. „Domnule președinte, de ce a trimis soția dvs o scrisoare doar lui Putin, nu cumva pentru că el e agresorul?” ProTV.md
Trump, pus în dificultate de scrisoarea Melaniei. „Domnule președinte, de ce a trimis soția dvs o scrisoare doar lui Putin, nu cumva pentru că el e agresorul?”
Întâlnirea de la Washington a început. Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”. Primele declarații făcute de cei doi lideri în Biroul Oval - VIDEO ProTV.md
Întâlnirea de la Washington a început. Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”. Primele declarații făcute de cei doi lideri în Biroul Oval - VIDEO
Trump, la întâlinirea cu Zelenski: „Îi iubesc pe ucraineni. Îi iubesc pe toți. Și pe ruși” ProTV.md
Trump, la întâlinirea cu Zelenski: „Îi iubesc pe ucraineni. Îi iubesc pe toți. Și pe ruși”
Trump renunță la ideea de armistițiu în Ucraina: „Lucrăm la un acord de pace durabil”. Cum își explică liderul SUA decizia ProTV.md
Trump renunță la ideea de armistițiu în Ucraina: „Lucrăm la un acord de pace durabil”. Cum își explică liderul SUA decizia
Zelenski, complimentat pentru ținută la Casa Albă: jurnalistul care l-a criticat anterior și-a cerut scuze, iar Trump a spus că „îi stă foarte bine” - VIDEO ProTV.md
Zelenski, complimentat pentru ținută la Casa Albă: jurnalistul care l-a criticat anterior și-a cerut scuze, iar Trump a spus că „îi stă foarte bine” - VIDEO
Donald Trump: „SUA se vor implica în garanțiile de securitate pentru Ucraina”, dar evită să spună cum ProTV.md
Donald Trump: „SUA se vor implica în garanțiile de securitate pentru Ucraina”, dar evită să spună cum
Trump a salutat „progresele substanțiale” în eforturile de pace, la începutul întâlnirii cu Zelenski ProTV.md
Trump a salutat „progresele substanțiale” în eforturile de pace, la începutul întâlnirii cu Zelenski
Scrisoarea primită de Melania Trump, după ce i-a scris lui Vladimir Putin. Ce i-a spus Volodimir Zelenski lui Donald Trump în Biroul Oval ProTV.md
Scrisoarea primită de Melania Trump, după ce i-a scris lui Vladimir Putin. Ce i-a spus Volodimir Zelenski lui Donald Trump în Biroul Oval
Cum au răspuns Zelenski și Trump fiind întrebați despre concesii teritoriale ProTV.md
Cum au răspuns Zelenski și Trump fiind întrebați despre concesii teritoriale
LIVE. Întâlnirea de la Washington a început. Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”. Primele declarații făcute de cei doi lideri în Biroul Oval ProTV.md
LIVE. Întâlnirea de la Washington a început. Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”. Primele declarații făcute de cei doi lideri în Biroul Oval
LIVE TEXT. Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Volodimir Zelenski, întâmpinat de Donald Trump - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Volodimir Zelenski, întâmpinat de Donald Trump - VIDEO
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru negocieri decisive cu președintele SUA și liderii europeni. Acesta a fost întâmpinat de Trump - VIDEO ProTV.md
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru negocieri decisive cu președintele SUA și liderii europeni. Acesta a fost întâmpinat de Trump - VIDEO
LIVE. Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au început la Casa Albă ProTV.md
LIVE. Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au început la Casa Albă
Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Urmează să ajungă și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - VIDEO ProTV.md
Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Urmează să ajungă și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - VIDEO
Rețea rusă de dezinformare, activă pe Meta, YouTube și TikTok, încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova și să destabilizeze țara după scrutin. Ce spun experții - VIDEO ProTV.md
Rețea rusă de dezinformare, activă pe Meta, YouTube și TikTok, încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova și să destabilizeze țara după scrutin. Ce spun experții - VIDEO
