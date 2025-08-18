LIVE. Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au început la Casa Albă
Acum 5 minute
20:30
LIVE TEXT. Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Volodimir Zelenski, întâmpinat de Donald Trump - VIDEO
20:30
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru negocieri decisive cu președintele SUA și liderii europeni. Acesta a fost întâmpinat de Trump - VIDEO
20:30
Acum 15 minute
20:20
Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Urmează să ajungă și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - VIDEO
20:20
Rețea rusă de dezinformare, activă pe Meta, YouTube și TikTok, încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova și să destabilizeze țara după scrutin. Ce spun experții - VIDEO # ProTV.md
Rețea rusă de dezinformare, activă pe Meta, YouTube și TikTok, încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova și să destabilizeze țara după scrutin. Ce spun experții - VIDEO
20:20
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru negocieri decisive cu președintele SUA și liderii europeni. Acesta a fost întâmpinat de Trump
20:20
Zelenski, înainte de întâlnirea de la Casa Albă: „Principalul nostru obiectiv este o pace sigură și durabilă pentru Ucraina și întreaga Europă” - VIDEO
Acum 30 minute
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.08.2025
Acum o oră
20:00
LIVE. Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă. Emmanuel Macron a ajuns
19:50
Donald Trump și Volodimir Zelenski față în față în negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei, cu aliați europeni și NATO implicați - VIDEO
19:40
LIVE. Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă. Primul este premierul britanic
19:40
Mize uriașe la Casa Albă: Zelenski se pregătește pentru negocieri tensionate privind cedările teritoriale și garanțiile de securitate oferite Kievului - VIDEO
19:40
Relația complicată dintre Zelenski și Trump în centrul atenției la Washington: între reproșuri dure, vizite discrete și speranțe pentru un acord de pace - VIDEO
Acum 2 ore
19:20
Zelenski își schimbă stilul vestimentar înaintea întâlnirii cu Trump: trece de la o ținută casual, cu tricou, la un sacou clasic - VIDEO
19:00
Zelenski îi cere lui Trump să forţeze Rusia să accepte un acord de pace cu Ucraina
18:50
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
18:50
Rușii pregătesc pe front „o lovitură puternică”, spune generalul Sîrskîi. Unde adună trupe pentru a sparge defensiva ucraineană
18:50
Zelenski, după întâlnirea de la Washington cu trimisul special al Statelor Unite, Keith Kellogg: „Ucraina este gata să lucreze productiv pentru pace”
18:40
Țara europeană care ratează discuția cu Donald Trump pe fondul disputei dintre președinte și premier
18:40
Va purta Zelenski costum la întâlnirea cu Trump? Întrebarea transmisă de Casa Albă oficialilor ucraineni
Acum 4 ore
17:50
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier violent la Bălți. Poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO
17:50
Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska - VIDEO
17:40
Liderii europeni vor să „detalieze” garanțiile de securitate pentru Ucraina
17:40
Trei partide din Blocul „Victorie”, afiliate fugarului Ilan Șor, excluse definitiv din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
17:30
Robotul care poate naște: China dezvoltă primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.08.2025
17:20
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea discuțiilor cu președintele american și liderii UE - VIDEO
17:20
Liderii europeni și șeful Comisiei Europene vor avea o întâlnire pregătitoare cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump
17:10
Sky News publică lista orașelor europene pentru o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski
17:10
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Hîncești: echipa PAMU a ajutat la aducerea pe lume a unui băiețel sănătos în travaliu acasă
17:10
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea negocierilor cu liderii SUA și UE - VIDEO
17:00
Concertul de Ziua Independenței va costa 6 milioane de lei din bugetul de stat. Firma organizatoare a primit contractul fără licitație
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.08.2025
16:50
CEC a înregistrat listele de candidați ale două blocuri electorale și un partid politic pentru alegerile parlamentare. O formațiune, respinsă
16:40
Din 18 iulie, polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu. Ce prevede noua modificare a Legii poliției - VIDEO
Acum 6 ore
16:30
Imagini dramatice pe traseul Chirsova–Congaz: Doi stâlpi s-au prăbușit pe carosabil, unul a căzut peste un automobil. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO
16:20
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace. De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
16:00
Ce cadou i-a dat Putin unui localnic din Alaska în timpul summitului cu Donald Trump. „Sunt fără cuvinte”
15:50
O fostă regină a frumuseții a murit la 30 de ani, într-un accident bizar. „Totul era acoperit de sânge”
15:40
Surpriză în La Liga: Espanyol o învinge pe Atletico Madrid în prima etapă - VIDEO
15:40
Liderul opoziției de la Budapesta cere Rusiei să nu se amestece în alegerile din Ungaria: „Vreau o asigurare clară”
15:10
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate „în stilul” NATO
15:00
La un pas de tragedie: Momentul în care un șofer nu acordă prioritate persoanelor pe o trecere de pietoni din capitală - surprins de o cameră de bord. Poliția s-a autosesizat - VIDEO
15:00
Trei membri ai unei gupări specializate în migrație ilegală au fost reținuți pentru 30 de zile. Ce a găsit poliția în urma perchezițiilor la aceștia - VIDEO
15:00
Diplomații europeni nu cad de acord asupra locației pentru o posibilă întâlnire Trump-Zelenski-Putin
14:40
Un moldovean a încercat să treacă frontiera cu un automobil care figura în bazele de date ca fiind furat. Ce a spus acesta polițiștilor de frontieră români - FOTO
Acum 8 ore
14:30
Poziția Chinei înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump la Casa Albă
14:30
După ce Ungaria a denunțat „un atac scandalos”, Kievul i-a transmis că poate „trimite plângeri” la Moscova. De la ce a pornit gâlceava diplomatică
14:20
Un tânăr va sta 3 ani la închisoare pentru că a agresat un polițist. Cum s-a întâmplat totul
14:20
Nicolae Todos, semnatar al Declarației de Independență, a încetat din viață. Mesaj de condoleanțe din partea lui Igor Grosu
