Susținătorii partidului ȘOR au încercat din nou să instaleze corturi în centrul Chișinăului: poliția a intervenit prompt - VIDEO
ProTV.md, 18 august 2025 21:40
Susținătorii partidului ȘOR au încercat din nou să instaleze corturi în centrul Chișinăului: poliția a intervenit prompt - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
22:10
A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații a președintelui SUA - VIDEO # ProTV.md
A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații a președintelui SUA - VIDEO
Acum 10 minute
22:00
Protestul Partidului ȘOR degenerat în violențe: Poliția și carabinierii au intervenit, 28 de persoane au fost reținute # ProTV.md
Protestul Partidului ȘOR degenerat în violențe: Poliția și carabinierii au intervenit, 28 de persoane au fost reținute
22:00
Discuția Trump-Zelenski s-a încheiat. Cei doi urmează să aibă o întâlnire cu liderii europeni - VIDEO # ProTV.md
Discuția Trump-Zelenski s-a încheiat. Cei doi urmează să aibă o întâlnire cu liderii europeni - VIDEO
Acum 30 minute
21:50
Autoritățile de la Chișinău intensifică lupta împotriva dezinformării rusești prin blocarea conturilor false, însă experții avertizează că soluția nu este sustenabilă pe termen lung - VIDEO # ProTV.md
Autoritățile de la Chișinău intensifică lupta împotriva dezinformării rusești prin blocarea conturilor false, însă experții avertizează că soluția nu este sustenabilă pe termen lung - VIDEO
21:40
Susținătorii partidului ȘOR au încercat din nou să instaleze corturi în centrul Chișinăului: poliția a intervenit prompt - VIDEO # ProTV.md
Susținătorii partidului ȘOR au încercat din nou să instaleze corturi în centrul Chișinăului: poliția a intervenit prompt - VIDEO
Acum o oră
21:30
BBC: O hartă mare a Ucrainei, expusă în Biroul Oval unde stăteau Trump și Zelenski
21:20
Cum au răspuns Zelenski și Trump fiind întrebați despre concesii teritoriale - VIDEO
21:20
Trump, pus în dificultate de scrisoarea Melaniei. „Domnule președinte, de ce a trimis soția dvs o scrisoare doar lui Putin, nu cumva pentru că el e agresorul?” # ProTV.md
Trump, pus în dificultate de scrisoarea Melaniei. „Domnule președinte, de ce a trimis soția dvs o scrisoare doar lui Putin, nu cumva pentru că el e agresorul?”
21:10
Întâlnirea de la Washington a început. Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”. Primele declarații făcute de cei doi lideri în Biroul Oval - VIDEO # ProTV.md
Întâlnirea de la Washington a început. Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”. Primele declarații făcute de cei doi lideri în Biroul Oval - VIDEO
21:10
Trump, la întâlinirea cu Zelenski: „Îi iubesc pe ucraineni. Îi iubesc pe toți. Și pe ruși” # ProTV.md
Trump, la întâlinirea cu Zelenski: „Îi iubesc pe ucraineni. Îi iubesc pe toți. Și pe ruși”
21:10
Trump renunță la ideea de armistițiu în Ucraina: „Lucrăm la un acord de pace durabil”. Cum își explică liderul SUA decizia # ProTV.md
Trump renunță la ideea de armistițiu în Ucraina: „Lucrăm la un acord de pace durabil”. Cum își explică liderul SUA decizia
Acum 2 ore
21:00
Zelenski, complimentat pentru ținută la Casa Albă: jurnalistul care l-a criticat anterior și-a cerut scuze, iar Trump a spus că „îi stă foarte bine” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski, complimentat pentru ținută la Casa Albă: jurnalistul care l-a criticat anterior și-a cerut scuze, iar Trump a spus că „îi stă foarte bine” - VIDEO
21:00
Donald Trump: „SUA se vor implica în garanțiile de securitate pentru Ucraina”, dar evită să spună cum # ProTV.md
Donald Trump: „SUA se vor implica în garanțiile de securitate pentru Ucraina”, dar evită să spună cum
20:50
Trump a salutat „progresele substanțiale” în eforturile de pace, la începutul întâlnirii cu Zelenski # ProTV.md
Trump a salutat „progresele substanțiale” în eforturile de pace, la începutul întâlnirii cu Zelenski
20:50
Scrisoarea primită de Melania Trump, după ce i-a scris lui Vladimir Putin. Ce i-a spus Volodimir Zelenski lui Donald Trump în Biroul Oval # ProTV.md
Scrisoarea primită de Melania Trump, după ce i-a scris lui Vladimir Putin. Ce i-a spus Volodimir Zelenski lui Donald Trump în Biroul Oval
20:50
Cum au răspuns Zelenski și Trump fiind întrebați despre concesii teritoriale
20:40
LIVE. Întâlnirea de la Washington a început. Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”. Primele declarații făcute de cei doi lideri în Biroul Oval # ProTV.md
LIVE. Întâlnirea de la Washington a început. Zelenski îi cere lui Trump să impună Rusiei pacea „cu forța”. Primele declarații făcute de cei doi lideri în Biroul Oval
20:30
LIVE TEXT. Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Volodimir Zelenski, întâmpinat de Donald Trump - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Volodimir Zelenski, întâmpinat de Donald Trump - VIDEO
20:30
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru negocieri decisive cu președintele SUA și liderii europeni. Acesta a fost întâmpinat de Trump - VIDEO # ProTV.md
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru negocieri decisive cu președintele SUA și liderii europeni. Acesta a fost întâmpinat de Trump - VIDEO
20:30
LIVE. Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au început la Casa Albă
20:20
Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Urmează să ajungă și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - VIDEO # ProTV.md
Toți liderii europeni au sosit la reuniunea de la Casa Albă. Urmează să ajungă și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski - VIDEO
20:20
Rețea rusă de dezinformare, activă pe Meta, YouTube și TikTok, încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova și să destabilizeze țara după scrutin. Ce spun experții - VIDEO # ProTV.md
Rețea rusă de dezinformare, activă pe Meta, YouTube și TikTok, încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova și să destabilizeze țara după scrutin. Ce spun experții - VIDEO
20:20
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru negocieri decisive cu președintele SUA și liderii europeni. Acesta a fost întâmpinat de Trump # ProTV.md
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru negocieri decisive cu președintele SUA și liderii europeni. Acesta a fost întâmpinat de Trump
20:20
Zelenski, înainte de întâlnirea de la Casa Albă: „Principalul nostru obiectiv este o pace sigură și durabilă pentru Ucraina și întreaga Europă” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski, înainte de întâlnirea de la Casa Albă: „Principalul nostru obiectiv este o pace sigură și durabilă pentru Ucraina și întreaga Europă” - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.08.2025
Acum 4 ore
20:00
LIVE. Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă. Emmanuel Macron a ajuns
19:50
Donald Trump și Volodimir Zelenski față în față în negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei, cu aliați europeni și NATO implicați - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump și Volodimir Zelenski față în față în negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei, cu aliați europeni și NATO implicați - VIDEO
19:40
LIVE. Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă. Primul este premierul britanic # ProTV.md
LIVE. Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă. Primul este premierul britanic
19:40
Mize uriașe la Casa Albă: Zelenski se pregătește pentru negocieri tensionate privind cedările teritoriale și garanțiile de securitate oferite Kievului - VIDEO # ProTV.md
Mize uriașe la Casa Albă: Zelenski se pregătește pentru negocieri tensionate privind cedările teritoriale și garanțiile de securitate oferite Kievului - VIDEO
19:40
Relația complicată dintre Zelenski și Trump în centrul atenției la Washington: între reproșuri dure, vizite discrete și speranțe pentru un acord de pace - VIDEO # ProTV.md
Relația complicată dintre Zelenski și Trump în centrul atenției la Washington: între reproșuri dure, vizite discrete și speranțe pentru un acord de pace - VIDEO
19:20
Zelenski își schimbă stilul vestimentar înaintea întâlnirii cu Trump: trece de la o ținută casual, cu tricou, la un sacou clasic - VIDEO # ProTV.md
Zelenski își schimbă stilul vestimentar înaintea întâlnirii cu Trump: trece de la o ținută casual, cu tricou, la un sacou clasic - VIDEO
19:00
Zelenski îi cere lui Trump să forţeze Rusia să accepte un acord de pace cu Ucraina
18:50
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac” # ProTV.md
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
18:50
Rușii pregătesc pe front „o lovitură puternică”, spune generalul Sîrskîi. Unde adună trupe pentru a sparge defensiva ucraineană # ProTV.md
Rușii pregătesc pe front „o lovitură puternică”, spune generalul Sîrskîi. Unde adună trupe pentru a sparge defensiva ucraineană
18:50
Zelenski, după întâlnirea de la Washington cu trimisul special al Statelor Unite, Keith Kellogg: „Ucraina este gata să lucreze productiv pentru pace” # ProTV.md
Zelenski, după întâlnirea de la Washington cu trimisul special al Statelor Unite, Keith Kellogg: „Ucraina este gata să lucreze productiv pentru pace”
18:40
Țara europeană care ratează discuția cu Donald Trump pe fondul disputei dintre președinte și premier # ProTV.md
Țara europeană care ratează discuția cu Donald Trump pe fondul disputei dintre președinte și premier
18:40
Va purta Zelenski costum la întâlnirea cu Trump? Întrebarea transmisă de Casa Albă oficialilor ucraineni # ProTV.md
Va purta Zelenski costum la întâlnirea cu Trump? Întrebarea transmisă de Casa Albă oficialilor ucraineni
Acum 6 ore
17:50
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier violent la Bălți. Poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO # ProTV.md
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier violent la Bălți. Poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO
17:50
Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska - VIDEO # ProTV.md
Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska - VIDEO
17:40
Liderii europeni vor să „detalieze” garanțiile de securitate pentru Ucraina
17:40
Trei partide din Blocul „Victorie”, afiliate fugarului Ilan Șor, excluse definitiv din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
Trei partide din Blocul „Victorie”, afiliate fugarului Ilan Șor, excluse definitiv din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
17:30
Robotul care poate naște: China dezvoltă primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu # ProTV.md
Robotul care poate naște: China dezvoltă primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.08.2025
17:20
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea discuțiilor cu președintele american și liderii UE - VIDEO # ProTV.md
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea discuțiilor cu președintele american și liderii UE - VIDEO
17:20
Liderii europeni și șeful Comisiei Europene vor avea o întâlnire pregătitoare cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump # ProTV.md
Liderii europeni și șeful Comisiei Europene vor avea o întâlnire pregătitoare cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump
17:10
Sky News publică lista orașelor europene pentru o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski # ProTV.md
Sky News publică lista orașelor europene pentru o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski
17:10
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Hîncești: echipa PAMU a ajutat la aducerea pe lume a unui băiețel sănătos în travaliu acasă # ProTV.md
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Hîncești: echipa PAMU a ajutat la aducerea pe lume a unui băiețel sănătos în travaliu acasă
17:10
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea negocierilor cu liderii SUA și UE - VIDEO # ProTV.md
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea negocierilor cu liderii SUA și UE - VIDEO
17:00
Concertul de Ziua Independenței va costa 6 milioane de lei din bugetul de stat. Firma organizatoare a primit contractul fără licitație # ProTV.md
Concertul de Ziua Independenței va costa 6 milioane de lei din bugetul de stat. Firma organizatoare a primit contractul fără licitație
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.08.2025
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.