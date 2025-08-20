Trump – Zelenki – UE: Informații de ultimă oră despre ce vrea să accepte Zelenski
ProTV.md, 18 august 2025 23:30
Trump – Zelenki – UE: Informații de ultimă oră despre ce vrea să accepte Zelenski
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
22:50
Jocul Kremlinului cu întâlnirea Zelenski-Putin. Ce trădează schimbarea bruscă de retorică a Moscovei # ProTV.md
Jocul Kremlinului cu întâlnirea Zelenski-Putin. Ce trădează schimbarea bruscă de retorică a Moscovei
Acum 2 ore
22:40
Real Madrid a început greoi noua ediție a campionatului Spaniei. Galacticii au dominat autoritar în meciul cu Osasuna, dar au marcat un singur gol, dintr-un penalty, contestat de adversari - VIDEO # ProTV.md
Real Madrid a început greoi noua ediție a campionatului Spaniei. Galacticii au dominat autoritar în meciul cu Osasuna, dar au marcat un singur gol, dintr-un penalty, contestat de adversari - VIDEO
22:40
Ministerul Justiției și PG infirmă declarațiile avocatului lui Plahotniuc: „Astăzi nu a avut loc nicio ședință de judecată privind cererile de extrădare” # ProTV.md
Ministerul Justiției și PG infirmă declarațiile avocatului lui Plahotniuc: „Astăzi nu a avut loc nicio ședință de judecată privind cererile de extrădare”
22:40
Mohamed Salah intră în istoria campionatului englez de fotbal drept primul fotbalist care a fost desemnat de trei ori cel mai bun jucător al sezonului - VIDEO # ProTV.md
Mohamed Salah intră în istoria campionatului englez de fotbal drept primul fotbalist care a fost desemnat de trei ori cel mai bun jucător al sezonului - VIDEO
22:40
Cristiano Ronaldo este la un pas de a câștiga primul trofeu important la FC Al-Nassr - VIDEO # ProTV.md
Cristiano Ronaldo este la un pas de a câștiga primul trofeu important la FC Al-Nassr - VIDEO
22:30
Voronin susține că în celebra pungă neagră pe care Dodon ar fi primit-o de la lideul PD se aflau 860.000 de euro: „Mie așa Plahotniuc personal mi-a zis” # ProTV.md
Voronin susține că în celebra pungă neagră pe care Dodon ar fi primit-o de la lideul PD se aflau 860.000 de euro: „Mie așa Plahotniuc personal mi-a zis”
22:20
Un pensionar din Rusia a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare pentru două comentarii în care l-a numit pe Stalin - dictator și ucigaș - VIDEO # ProTV.md
Un pensionar din Rusia a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare pentru două comentarii în care l-a numit pe Stalin - dictator și ucigaș - VIDEO
Acum 4 ore
21:10
Casa Albă și-a făcut cont pe TikTok. Prima postare a lui Trump pentru utilizatorii din SUA - VIDEO # ProTV.md
Casa Albă și-a făcut cont pe TikTok. Prima postare a lui Trump pentru utilizatorii din SUA - VIDEO
21:10
Atac masiv cu drone la Odesa, în apropiere de granița cu Republica Moldova: Țintă a fost o instalație energetică, exploziile au fost auzite și în România - VIDEO # ProTV.md
Atac masiv cu drone la Odesa, în apropiere de granița cu Republica Moldova: Țintă a fost o instalație energetică, exploziile au fost auzite și în România - VIDEO
21:10
Ajutorul de 1.000 de lei pentru elevi va fi oferit din 4 septembrie: Banii pot fi ridicați de la poștă sau primiți pe card - VIDEO # ProTV.md
Ajutorul de 1.000 de lei pentru elevi va fi oferit din 4 septembrie: Banii pot fi ridicați de la poștă sau primiți pe card - VIDEO
21:00
Casa Albă nu va trimite trupe americane în Ucraina, dar deschide ușa pentru o misiune militară europeană cu sprijin aerian din partea SUA - VIDEO # ProTV.md
Casa Albă nu va trimite trupe americane în Ucraina, dar deschide ușa pentru o misiune militară europeană cu sprijin aerian din partea SUA - VIDEO
21:00
De săptămâna viitoare, cinci spitale raionale ar putea începe să ofere chimioterapie pentru pacienții oncologici - VIDEO # ProTV.md
De săptămâna viitoare, cinci spitale raionale ar putea începe să ofere chimioterapie pentru pacienții oncologici - VIDEO
20:50
Fără NATO în Ucraina și cu promisiuni vagi din partea SUA: Ce scenarii riscante conturează analiștii pentru Kiev - VIDEO # ProTV.md
Fără NATO în Ucraina și cu promisiuni vagi din partea SUA: Ce scenarii riscante conturează analiștii pentru Kiev - VIDEO
20:40
Două sate din raionul Leova vor avea pentru prima dată canalizare și servicii sanitare moderne - VIDEO # ProTV.md
Două sate din raionul Leova vor avea pentru prima dată canalizare și servicii sanitare moderne - VIDEO
20:30
Dronele, noua armă a poliției rutiere: Șoferi surprinși încălcând legea, amendați pe loc - VIDEO # ProTV.md
Dronele, noua armă a poliției rutiere: Șoferi surprinși încălcând legea, amendați pe loc - VIDEO
20:10
Tragedie la Trento: Un cizmar moldovean a murit carbonizat în atelierul său, mistuit de flăcări în toiul nopții # ProTV.md
Tragedie la Trento: Un cizmar moldovean a murit carbonizat în atelierul său, mistuit de flăcări în toiul nopții
20:00
„Mă păzea peste tot”: Soția bărbatului ucis în Frumușica rupe tăcerea după 7 ani și îl acuză pe primar de presiuni și intimidări - VIDEO # ProTV.md
„Mă păzea peste tot”: Soția bărbatului ucis în Frumușica rupe tăcerea după 7 ani și îl acuză pe primar de presiuni și intimidări - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.08.2025
19:50
Vestul Spaniei, cuprins de flăcări: localnicii luptă cu mâinile goale pentru a-și salva casele - VIDEO # ProTV.md
Vestul Spaniei, cuprins de flăcări: localnicii luptă cu mâinile goale pentru a-și salva casele - VIDEO
Acum 6 ore
19:10
Incident violent în campania electorală: Un consilier PSDE ar fi fost agresat fizic de către un membru al partidului PAS - VIDEO # ProTV.md
Incident violent în campania electorală: Un consilier PSDE ar fi fost agresat fizic de către un membru al partidului PAS - VIDEO
19:00
Ministerul Justiției infirmă declarațiile avocatului lui Plahotniuc: „Astăzi nu a avut loc nicio ședință de judecată privind cererile de extrădare” # ProTV.md
Ministerul Justiției infirmă declarațiile avocatului lui Plahotniuc: „Astăzi nu a avut loc nicio ședință de judecată privind cererile de extrădare”
18:40
Punct de cotitură pentru clima globală. Oamenii de știință trag un serios semnal de alarmă în privința unui fenomen rapid din Antarctica # ProTV.md
Punct de cotitură pentru clima globală. Oamenii de știință trag un serios semnal de alarmă în privința unui fenomen rapid din Antarctica
18:40
Încă două săptămâni de ploi în țara în care peste 700 de oameni au murit din cauza inundațiilor # ProTV.md
Încă două săptămâni de ploi în țara în care peste 700 de oameni au murit din cauza inundațiilor
18:00
Alegeri parlamentare tensionate: CEC propune doar 10 secții de vot în regiunea transnistreană, Tiraspolul denunță această măsură, iar socialiștii organizează proteste # ProTV.md
Alegeri parlamentare tensionate: CEC propune doar 10 secții de vot în regiunea transnistreană, Tiraspolul denunță această măsură, iar socialiștii organizează proteste
17:50
Ministerul Justiției infirmă declarațiile avocatului lui Plahotniuc: astăzi nu a avut loc nici o ședință de judecată privind cererile de extrădare # ProTV.md
Ministerul Justiției infirmă declarațiile avocatului lui Plahotniuc: astăzi nu a avut loc nici o ședință de judecată privind cererile de extrădare
Acum 8 ore
17:40
CNN: Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, nici în prezent, nici în viitor # ProTV.md
CNN: Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, nici în prezent, nici în viitor
17:30
CEC a respins lista de candidați a Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova
17:30
CNN: Putin refuză o întâlnire cu Zelenski, atât în prezent, cât și în viitor
17:20
10 țări europene, dispuse să desfășoare forțe militare pe teritoriul Ucrainei. Negocierile privind garanțiile de securitate prind viteză # ProTV.md
10 țări europene, dispuse să desfășoare forțe militare pe teritoriul Ucrainei. Negocierile privind garanțiile de securitate prind viteză
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.08.2025
17:00
Atentie, cetateni. Trageri de instrucție la poligonul militar din Bălți. Locuitorii sunt îndemnați să nu intre în panică # ProTV.md
Atentie, cetateni. Trageri de instrucție la poligonul militar din Bălți. Locuitorii sunt îndemnați să nu intre în panică
17:00
Donald Tusk respinge ideea ca Budapesta să fie gazda unui summit Putin-Zelenski și oferă un motiv clar pentru poziția sa # ProTV.md
Donald Tusk respinge ideea ca Budapesta să fie gazda unui summit Putin-Zelenski și oferă un motiv clar pentru poziția sa
17:00
Partidul preşedintelui sârb Vucic cheamă la contramanifestaţii împotriva protestelor opoziţiei # ProTV.md
Partidul preşedintelui sârb Vucic cheamă la contramanifestaţii împotriva protestelor opoziţiei
17:00
Cum joacă AUR cartea Rusiei în Republica Moldova
16:40
Au furat 50.000 de euro dintr-un apartament din capitală și au cheltuit totul pe mașini și telefoane: Făptașii, reținuți și plasați în arest 20 de zile - VIDEO # ProTV.md
Au furat 50.000 de euro dintr-un apartament din capitală și au cheltuit totul pe mașini și telefoane: Făptașii, reținuți și plasați în arest 20 de zile - VIDEO
16:30
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina # ProTV.md
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
16:30
Un crucișător cu propulsie nucleară al marinei ruse a fost lansat la apă pentru teste, după o reparație capitală # ProTV.md
Un crucișător cu propulsie nucleară al marinei ruse a fost lansat la apă pentru teste, după o reparație capitală
16:20
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă militară”, iar exploziile au avariat câteva case. Se investighează originea incidentului - VIDEO # ProTV.md
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă militară”, iar exploziile au avariat câteva case. Se investighează originea incidentului - VIDEO
16:00
Până și Rusia s-a săturat de unele produse chinezești. Avertismentul unui ministru de la Moscova # ProTV.md
Până și Rusia s-a săturat de unele produse chinezești. Avertismentul unui ministru de la Moscova
15:50
Casa Albă și-a făcut cont pe TikTok. Prima postare a lui Trump pentru utilizatorii din SUA # ProTV.md
Casa Albă și-a făcut cont pe TikTok. Prima postare a lui Trump pentru utilizatorii din SUA
Acum 12 ore
15:40
Ministrul Energiei: „Energocom a achiziționat deja peste 70% din necesarul de gaze naturale pentru sezonul rece” Ce spune despre prețul acestuia - VIDEO # ProTV.md
Ministrul Energiei: „Energocom a achiziționat deja peste 70% din necesarul de gaze naturale pentru sezonul rece” Ce spune despre prețul acestuia - VIDEO
15:40
Penitenciarele din Moldova vor avea sisteme de blocare a telefoanelor mobile, anunță Ministerul Justiției # ProTV.md
Penitenciarele din Moldova vor avea sisteme de blocare a telefoanelor mobile, anunță Ministerul Justiției
15:40
Luna Neagră va apărea în acest weekend. Profețiile apocaliptice legate de acest fenomen rar # ProTV.md
Luna Neagră va apărea în acest weekend. Profețiile apocaliptice legate de acest fenomen rar
15:40
„Un drum către nicăieri”. Rusia critică dur discuțiile din Occident despre garanțiile de securitate pentru Ucraina # ProTV.md
„Un drum către nicăieri”. Rusia critică dur discuțiile din Occident despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
15:20
Oraşul Viena va fi gazda concursului Eurovision în 2026
15:00
Cum poate fi obținut ajutorul unic de o mie de lei din partea Guvernului pentru școlari. Explicațiile ministrului educației - VIDEO # ProTV.md
Cum poate fi obținut ajutorul unic de o mie de lei din partea Guvernului pentru școlari. Explicațiile ministrului educației - VIDEO
15:00
Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia și Belarus. Motivul invocat de către președintele Rinkevics # ProTV.md
Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia și Belarus. Motivul invocat de către președintele Rinkevics
14:50
Ministrul Energiei, în vizită la Kiev: A avut întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali din domeniul energetic. Ce subiecte au fost abordate - FOTO # ProTV.md
Ministrul Energiei, în vizită la Kiev: A avut întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali din domeniul energetic. Ce subiecte au fost abordate - FOTO
14:40
Instanța din Atena ar fi acceptat și celelalte două cereri trimise de Republica Moldova privind extrădarea lui Plahotniuc. Anunțul avocatului - VIDEO # ProTV.md
Instanța din Atena ar fi acceptat și celelalte două cereri trimise de Republica Moldova privind extrădarea lui Plahotniuc. Anunțul avocatului - VIDEO
14:30
Guvernul prelungește programul „Stipendium Hungaricum”: Studenții moldoveni vor primi burse și în perioada 2026-2028 din partea Ungariei # ProTV.md
Guvernul prelungește programul „Stipendium Hungaricum”: Studenții moldoveni vor primi burse și în perioada 2026-2028 din partea Ungariei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.