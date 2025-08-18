Dorin Recean, la întrevederea de rămas-bun cu ambasadorul Mažeiks: „Planul de creștere finanțat de UE ne va ajuta să construim condiții de viață europene acasă”
Radio Moldova, 18 august 2025 18:20
Uniunea Europeană a fost alături de Republica Moldova „în toate etapele importante – atât în momentele de criză, când am avut nevoie de sprijin, cât și în eforturile noastre de integrare”. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, la întrevederea de rămas-bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, care își încheie mandatul după patru ani de activitate.
Centrul Serviciului Civil ar putea fi desființat, conform unui proiect de hotărâre de Guvern. Potrivit notei informative, atribuțiile Centrului sunt preluate deja de autoritățile locale și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar menținerea sa nu mai justifică costurile și resursele alocate.
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, riscurile legate de interferența Federației Ruse prin campanii de dezinformare, protestele finanțate și corupția electorală au fost principalele subiecte discutate luni, 18 august, de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, cu membrii unei delegații a consilierilor din cadrul Congresului SUA, aflate într-o vizită de documentare în Republica Moldova.
Tânărul fotbalist moldovean Mihail Gherasimencov a marcat pentru formația canadiană FC Cavalry. Fundașul de 20 de ani a înscris în meciul cu FC Vancouver din etapa a 19-a a campionatului de fotbal din Canada.
Procurorii și judecătorii din Republica Moldova beneficiază de mecanisme speciale de protecție atunci când viața, sănătatea sau bunurile lor, dar și ale membrilor familiei, sunt amenințate din cauza activității profesionale. Atât Legea privind statutul procurorilor, cât și Legea privind statutul judecătorului prevăd obligații clare pentru stat, care trebuie să intervină cu pază și măsuri de securitate.
