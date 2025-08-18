LIVE TEXT: După o pauză de peste 30 de minute, negocierile dintre liderii americani și europeni au fost reluate în Biroul Oval

22:30

O bună parte dintre înregistrările prealabile ale moldovenilor cu drept de vot din Federația Rusă ridică semne de întrebare. Comisia Electorală Centrală a constatat că multe cereri au fost făcute de pe aceleași adrese de e-mail sau de pe aceleași calculatoare. Declarații în acest sens au fost făcute de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova1. Astfel de situații arată că regulile democratice prevăzute în legislația moldovenească au fost fentate de persoane rău intenționate, susține oficialul.