LIVE TEXT: Trump anunță că a început demersurile pentru organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski
Radio Moldova, 19 august 2025 01:30
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
• • •
Acum 2 ore
01:30
LIVE TEXT: Trump anunță că a început demersurile pentru organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski # Radio Moldova
00:50
LIVE TEXT: Trump a încheiat discuția cu Putin; negocierile continuă în Biroul Oval după o pauză de peste 30 de minute # Radio Moldova
Acum 4 ore
00:40
LIVE TEXT: După o pauză de peste 30 de minute, negocierile dintre liderii americani și europeni au fost reluate în Biroul Oval # Radio Moldova
00:30
LIVE TEXT: Întâlnirea s-a încheiat, însă liderii rămân la Casa Albă pentru a continua negocierile, posibil într-un alt format # Radio Moldova
00:00
LIVE TEXT // Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin # Radio Moldova
18 august 2025
23:00
Negocieri intense la Casa Albă: Liderii europeni cer armistițiu și garanții de securitate pentru Ucraina # Radio Moldova
23:00
Zeci de persoane, inclusiv minori, escortate la Poliție, după ce au participat la proteste plătite de organizația criminală „Șor” # Radio Moldova
Mai mulți tineri de origine romă și găgăuză au fost escortați la inspectoratele Poliției, în seara zilei de luni, 18 august, după ce ar fi participat în proteste plătite, organizate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din centrul Chișinăului.
Acum 6 ore
22:30
28 de persoane, inclusiv minori, escortate la Poliție în urma protestelor plătite de organizația criminală „Șor” # Radio Moldova
Mai mulți tineri de origine romă și găgăuză au fost escortați la sediile de Poliție, în această seară, după ce ar fi fost implicați în proteste plătite, organizate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din Chișinău.
22:30
Majoritatea înregistrărilor prealabile din Rusia, făcute de pe aceleași adrese. Postica: De pe un singur email, șapte cereri # Radio Moldova
O bună parte dintre înregistrările prealabile ale moldovenilor cu drept de vot din Federația Rusă ridică semne de întrebare. Comisia Electorală Centrală a constatat că multe cereri au fost făcute de pe aceleași adrese de e-mail sau de pe aceleași calculatoare. Declarații în acest sens au fost făcute de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova1. Astfel de situații arată că regulile democratice prevăzute în legislația moldovenească au fost fentate de persoane rău intenționate, susține oficialul.
22:00
Întâlnirea bilaterală Trump–Zelenski s-a încheiat. Au loc discuții cu liderii europeni # Radio Moldova
21:30
Donald Trump, alături de Volodimir Zelenski, la Casa Albă: „Dacă va fi o pace, vrem să fie una pe termen lung” # Radio Moldova
21:10
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, complet renovat: cercetătorii își reiau activitatea în condiții moderne # Radio Moldova
Cercetătorii Institutului de Microbiologie și Biotehnologie vor activa, începând de acum, în condiții moderne și adaptate cerințelor actuale ale științei. Clădirea institutului, afectată anterior de un incendiu care a distrus acoperișul, a fost recent renovată complet și echipată cu tehnologie de ultimă generație, menită să eficientizeze și să stimuleze activitatea de cercetare și inovare. Institutul, parte a Universității Tehnice a Moldovei, a fost creat în urma reformei universitare din 2022.
20:50
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă. Donald Trump: „Vom lucra pentru a ne asigura că va exista o pace pe termen lung” # Radio Moldova
Acum 8 ore
20:30
„Democrația R. Moldova este în joc”: soluțiile care pot ajuta Chișinăul să contracareze interferențele rusești în alegerile de la 28 septembrie, discutate la București # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește de un scrutin parlamentar decisiv pe 28 septembrie, pe care analiștii îl descriu drept un „nou referendum” privind continuitatea cursului european al țării. Rezultatul alegerilor va determina nu doar configurația viitorului Parlament, ci și direcția strategică a Republicii Moldova, aflată de câțiva ani sub o presiune tot mai intensă a agresiunii hibride venite dinspre Federația Rusă.
20:30
Ala Nemerenco: Tratamentele chimioterapeutice de gravitate medie vor fi disponibile în cinci spitale raionale # Radio Moldova
Pacienții oncologici din Republica Moldova nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău pentru tratamentele chimioterapeutice de gravitate medie. Ministra Sănătății, Alla Nemerenco, a anunțat că procesul de descentralizare a acestor servicii a început, iar primele cinci spitale raionale sunt pregătite să ofere acest tip de tratament. Cheltuielile de transport pentru cei care fac tratament în ambulatoriu vor fi acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
20:10
Amenințarea hibridă: cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din R. Moldova. Opiniile experților reuniți la București # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește de un scrutin parlamentar decisiv pe 28 septembrie, pe care analiștii îl descriu drept un nou referendum privind continuitatea cursului european al țării. Rezultatul alegerilor va determina nu doar configurația viitorului Parlament, ci și direcția strategică a Republicii Moldova, aflată de câțiva ani sub o presiune tot mai intensă a agresiunii hibride venite dinspre Federația Rusă.
19:20
Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg: „Suntem gata să lucrăm cât mai productiv pentru a încheia războiul” # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, la Washington, cu emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Keith Kellogg, înaintea discuțiilor cu miză mare cu președintele american Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina. Liderul de la Kiev a subliniat importanța formatului propus de președintele SUA care a invitat la discuții Ucraina și mai multe state europene, numind această întâlnire „foarte serioasă” și fără precedent.
19:00
Europa, în flăcări: Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania cer ajutorul UE în lupta cu incendiile # Radio Moldova
Mai multe țări din Europa continuă lupta cu incendiile. În Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania situația este gravă, iar autoritățile au cerut ajutor Uniunii Europene din cauza flăcărilor alimentate de caniculă. În Turcia, a fost închis situl Gallipoli din peninsula din nordul strâmtorii Dardanele. Sunt mistuite de flăcări Spania și Portugalia.
Acum 12 ore
18:20
Centrul Serviciului Civil ar putea fi desființat, conform unui proiect de hotărâre de Guvern. Potrivit notei informative, atribuțiile Centrului sunt preluate deja de autoritățile locale și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar menținerea sa nu mai justifică costurile și resursele alocate.
18:20
Dorin Recean, la întrevederea de rămas-bun cu ambasadorul Mažeiks: „Planul de creștere finanțat de UE ne va ajuta să construim condiții de viață europene acasă” # Radio Moldova
Uniunea Europeană a fost alături de Republica Moldova „în toate etapele importante – atât în momentele de criză, când am avut nevoie de sprijin, cât și în eforturile noastre de integrare”. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, la întrevederea de rămas-bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, care își încheie mandatul după patru ani de activitate.
18:00
Guvernul urmează să aprobe dizolvarea Centrului Serviciului Civil: continuarea funcționării nu mai justifică costurile # Radio Moldova
Centrul Serviciului Civil ar putea fi desființat, conform unui proiect de hotărâre de Guvern propus spre consultări. Potrivit notei informative, atribuțiile Centrului sunt preluate deja de autoritățile locale și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar menținerea sa nu mai justifică costurile și resursele alocate.
17:50
Explozie la Fabrica de praf de pușcă „Elastic” din Reazan: bilanțul a ajuns la 20 de morți și peste 130 de răniți # Radio Moldova
Numărul victimelor exploziei de la Fabrica de explozibili și praf de pușcă „Elastic” din regiunea rusă Reazan a crescut la 20 de morți. Autoritățile confirmă și peste 130 de răniți, dintre care 31 sunt internați în spitale din Reazan și Moscova, iar restul primesc îngrijiri ambulatorii. Ministerul rus pentru Situații de Urgență vorbește despre 154 de persoane afectate în total, transmite currenttime.tv.
17:50
Cum îi protejează statul pe judecătorii și procurorii intimidați și amenințați cu moartea # Radio Moldova
Procurorii și judecătorii din Republica Moldova beneficiază de mecanisme speciale de protecție atunci când viața, sănătatea sau bunurile lor, precum și ale membrilor familiei sunt amenințate din cauza activității profesionale. Atât Legea privind statutul procurorilor, cât și Legea privind statutul judecătorului prevăd obligații clare pentru stat, care trebuie să intervină cu pază și măsuri de securitate.
17:50
Guvernul urmează să probe dizolvarea Centrului Serviciului Civil: continuarea funcționării nu mai justifică costurile # Radio Moldova
Centrul Serviciului Civil ar putea fi desființat, conform unui proiect de hotărâre de Guvern propus spre consultări. Potrivit notei informative, atribuțiile Centrului sunt preluate deja de autoritățile locale și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar menținerea sa nu mai justifică costurile și resursele alocate.
17:30
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, riscurile legate de interferența Federației Ruse prin campanii de dezinformare, protestele finanțate și corupția electorală au fost principalele subiecte discutate luni, 18 august, de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, cu membrii unei delegații a consilierilor din cadrul Congresului SUA, aflate într-o vizită de documentare în Republica Moldova.
17:20
Investițiile cripto câștigă popularitate în R. Moldova, dar lipsa reglementărilor îi face pe cetățeni vulnerabili, avertizează experții # Radio Moldova
Investițiile în criptomonede devin tot mai populare în Republica Moldova, însă lipsa unui cadru de reglementare clar face ca mulți cetățeni să fie vulnerabili în fața schemelor frauduloase, a declarat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnac, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
17:20
CSJ menține decizia CEC privind interzicerea participării la parlamentare pentru trei partide din Blocul „Victorie” # Radio Moldova
Partidele „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, care fac parte din Blocul Electoral „Victorie” al fugarului Ilan Șor, au rămas definitiv în afara cursei electorale. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat, pe 16 august, inadmisibil recursul depus de acestea împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care formațiunile au fost excluse din lista participanților la scrutin.
17:20
Alegerile din 28 septembrie și amenințările de dezinformare rusă, în atenția Congresului SUA # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, riscurile legate de interferența Federației Ruse prin campanii de dezinformare, protestele finanțate și corupția electorală au fost subiectele discutate de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la o întrevedere cu delegația consilierilor din cadrul Congresului SUA, aflată într-o vizită de documentare în Republica Moldova.
17:10
O nouă fraudă electronică, depistată în R. Moldova: Cel puțin 20 de persoane au căzut în plasa escrocilor # Radio Moldova
Poliția Națională anunță că a detectat un nou tip de fraudă care lasă cetățenii fără bani pe carduri. Mai exact, victimele sunt contactate telefonic de către persoane necunoscute care se prezintă drept angajați ai companiilor de telecomunicații și le păcălesc să instaleze anumite aplicații pe telefon. Până în prezent, cel puțin 20 de persoane au căzut în plasa escrocilor.
17:00
Tânărul fotbalist moldovean Mihail Gherasimencov a marcat pentru formația canadiană FC Cavalry. Fundașul de 20 de ani a înscris în meciul cu FC Vancouver din etapa a 19-a a campionatului de fotbal din Canada.
16:50
Locuri disponibile în școlile municipale pentru clasa întâi și a zecea: începe ultima etapă de admitere # Radio Moldova
Părinții care încă nu și-au înscris copiii în clasa I sau în clasa a X-a la una dintre instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău o pot face în perioada 20 - 30 august curent, atunci când se va desfășura cea de-a treia etapă de admitere. În acest interval, instituțiile vor recepționa dosarele de înscriere, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august.
16:50
CSJ menține excluderea formațiunilor blocului„Victorie”: partidele lui Ilan Șor nu intră în cursa electorală # Radio Moldova
Partidele „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, care fac parte din blocul „Victorie” al fugarului Ilan Șor, au rămas definitiv în afara cursei electorale. Pe 16 august, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul depus de acestea împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care formațiunile au fost excluse din lista participanților la scrutin.
16:30
Procurorii și judecătorii din Republica Moldova beneficiază de mecanisme speciale de protecție atunci când viața, sănătatea sau bunurile lor, dar și ale membrilor familiei, sunt amenințate din cauza activității profesionale. Atât Legea privind statutul procurorilor, cât și Legea privind statutul judecătorului prevăd obligații clare pentru stat, care trebuie să intervină cu pază și măsuri de securitate.
16:20
ELECTORALA 2025 // Încă un partid și două blocuri electorale, înregistrate de CEC pentru participare la alegerile parlamentare # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat luni, 18 august, listele de candidați pentru funcția de deputat a două blocuri electorale și a unui partid politic. Totodată, autoritatea electorală centrală a respins cererea de înregistrare la alegerile parlamentare din 28 septembrie a unui alt partid politic.
16:10
„Termoelectrica”, în proces de modernizare: o centrală de cogenerare de înaltă performanță va fi construită până în 2030 # Radio Moldova
Chișinăul va avea, până în anul 2030, o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, construită pe teritoriul CET Sursa-1. Investiția face parte din cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIE SACET-2), finanțat de Banca Mondială, iar studiul de fezabilitate a fost elaborat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Croația și Marea Britanie.
15:40
Peste 150 de companii vor participa la expoziția națională „Produs Autohton” de la Chișinău: peste 50.000 de vizitatori, așteptați la eveniment # Radio Moldova
Chișinăul va găzdui în perioada 22–24 august prima ediție a expoziției naționale „PRODUS AUTOHTON”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Manifestarea este dedicată promovării valorilor și produselor moldovenești și este susținută de Ministerul Culturii, mai multe consilii raionale, Primăria Chișinău, dar și alți parteneri.
15:30
Poliția de Frontieră a reținut încă trei membri ai unei grupări specializate în migrație ilegală # Radio Moldova
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii de frontieră fiind bănuiți de implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cei trei sunt vizați în două cazuri documentate la frontiera de Vest, pe 21 februarie și 30 martie curent.
15:30
Un tânăr de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la trei ani de închisoare, după ce a agresat un polițist. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Ungheni.
15:20
Locuri disponibile în școlile municipale pentru clasa a I-a și a X-a: începe ultima etapă de admitere # Radio Moldova
Părinții care încă nu și-au înscris copiii în clasa I sau în clasa a X-a la una dintre instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău o pot face în perioada 20 - 30 august curent, atunci când se va desfășura cea de-a treia etapă de admitere. În acest interval, instituțiile vor recepționa dosarele de înscriere, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august.
15:20
Portarul Emil Tîmbur a fost convocat la echipa națională de fotbal în vederea partidelor cu Israelul și Norvegia # Radio Moldova
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a dezvăluit lista jucătorilor convocați pentru meciurile din luna septembrie. În vederea partidelor cu Israelul și Norvegia, Sergiu Cleșcenco se va baza pe 26 de jucători.
15:10
Numărul tinerilor din R. Moldova diagnosticați cu tumori maligne este în creștere. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decât în 2023, când au fost notate 36,1 cazuri. Potrivit medicilor, această tendință îngrijorătoare este asociată, în mare parte, cu stilul de viață tot mai nesănătos adoptat de tineri - alimentație dezechilibrată, stresul cronic și expunerea la substanțe nocive.
15:00
Poliția de Frontieră a reținut încă trei membri ai unei grupări care organiza migrație ilegală # Radio Moldova
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii de frontieră fiind bănuiți de implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cei trei sunt vizați în două cazuri documentate la frontiera de vest, la datele de 21 februarie și 30 martie curent.
15:00
Agresiune asupra unui polițist la Ungheni: inculpatul, condamnat la trei ani de detenție # Radio Moldova
Un tânăr de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost recunoscut vinovat de agresarea unui polițist aflat în exercițiul funcțiunii, anunță Procuratura.
14:50
Meci de coșmar pentru FC Santos și principalul star al echipei, Neymar Junior. Gruparea „alvi-negro” a pierdut cu 0:6 partida de pe teren propriu cu Vasco da Gama din Rio de Janeiro. Este cea mai dură înfrângere din cariera lui Neymar.
14:40
Moscova atrage tineri din Asia Centrală, în special din Kârgâzstan, Kazahstan, Tadjikistan și Uzbekistan, pentru a studia și a lucra în zona economică specială „Alabuga” din Tatarstan, unde se asamblează drone folosite în războiul împotriva Ucrainei.
14:20
Cazurile de boli diareice acute, creștere substanțială în ultima săptămână: avertismentul specialiștilor # Radio Moldova
Creștere semnificativă a numărului de cazuri de boli infecțioase, raportate de medicii din Chișinău. Autoritățile recomandă părinților vigilență sporită, în contextul începerii noului an școlar. să fie atenți la starea de sănătate a copiilor înainte de începerea noului an școlar.
14:10
Chișinăul va găzdui cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale pe 31 august: peste 2.000 de persoane, așteptate în PMAN # Radio Moldova
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău, evenimentul fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției. Evenimentul este dedicat Zilei Limbii Române și își propune să reunească peste 2.000 de persoane – de patru ori mai mult decât la prima ediție din 2023.
13:50
Magistrați amenințați, un „fenomen ce capătă amploare”: ce responsabilități are statul # Radio Moldova
Un nou val de amenințări la adresa magistraților din Republica Moldova scoate la iveală vulnerabilități ale sistemului de justiție. Judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și experți recunosc că fenomenul a căpătat o amploare fără precedent și că sunt necesare măsuri imediate pentru protecția celor care pronunță decizii în dosare sensibile.
Acum 24 ore
13:40
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, evenimentul fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției. Manifestarea este dedicată Zilei Limbii Române și promite să reunească peste 2000 de persoane – de patru ori mai mult decât la prima ediție din 2023. Evenimentul va începe la ora 9:00 și este deschis tuturor celor care iubesc limba română – profesori, elevi, studenți și profesioniști din diverse domenii.
13:30
Investițiile Crypto câștigă popularitate în R. Moldova, dar lipsa reglementărilor îi face pe cetățeni vulnerabili, avertizează experții # Radio Moldova
Investițiile în criptomonede devin tot mai populare în Republica Moldova, însă lipsa unui cadru de reglementare clar face ca mulți cetățeni să fie vulnerabili în fața schemelor frauduloase, a declarat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnac, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
