Moldova va avea prima strategie națională de incluziune financiară

Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească țara prin Aeroportul Internațional Chișinău, transmite MOLDPRES. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în prezent, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări motivul suspecților ar fi [...] Articolul Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, reținute în timp ce încercau să părăsească țara apare prima dată în NordNews.