VIDEO Congresul Diasporei moldovenești 2025: ,, Moldova este în inima mea, este țara mea’’
NordNews, 18 august 2025 12:20
„Moldova este în inima mea, este țara mea", – Nichita, moldovean revenit din Federația Rusă. Peste 700 de moldoveni stabiliți peste hotare s-au reunit la Chișinău, la Congresul 2025, pentru a discuta cu autoritățile despre parcursul european al Republicii Moldova, revenirea acasă, educație și menținerea păcii. " Tot ce am reușit până acum este rezultatul
• • •
Acum 10 minute
12:20
Acum 2 ore
11:10
Atac cu drone asupra Harkovului: cinci morți și 20 de răniți, printre victime și șase copii # NordNews
Un atac cu drone rusești a lovit raionul Industrial din orașul Harkov, soldându-se cu cinci morți și 20 de răniți, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără și o fetiță de un an și jumătate, transmite Agora. Șeful Administrației Militare Regionale, Oleg Sinegubov, a anunțat pe Telegram că patru drone de tip „Geran-2" au lovit
10:40
VIDEO Uniunea Europeană explicată prin teatru: spectacolul „Aceasta este Europa” prezentat la Bălți # NordNews
Pentru mulți concetățeni, Uniunea Europeană rămâne un subiect plin de mituri și nelămuriri. La Bălți, însă, publicul a descoperit istoria reală a construcției europene prin intermediul unui spectacol de teatru. Pe 15 august, scena Palatului Municipal de Cultură a găzduit piesa „Aceasta este Europa", regizată de belgianul Walter Bavo Janssens și inspirată din volumul politologului
10:30
Președintele Ucrainei și mai mulți lideri europeni se întâlnesc la Washington cu Donald Trump # NordNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a elabora un acord de pace, pe fondul temerilor că magnatul republican ar putea încerca să facă presiuni asupra Kievului pentru a accepta o înțelegere favorabilă Moscovei, informează Reuters, citată de AGERPRES și MOLDPRES. Președinta
10:30
Biserica, arma Kremlinului în alegerile din 28 septembrie. Tik Tok și Telegram vor predica din numele „domnului” propagandă și destabilizare # NordNews
Biserica redevine una dintre principalele pârghii de influență ale Federației Ruse în Republica Moldova. Președinta Maia Sandu avertizează că, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Moscova va încerca să utilizeze Mitropolia Moldovei pentru propagandă electorală și destabilizare socială. Declarația a fost făcută pe 30 iulie, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în cadrul căreia șefa
Acum 4 ore
09:50
După o lună de misiune anti-incendiu în Grecia, pompierii moldoveni au revenit acasă. Cei 44 de salvatori au fost detașați pentru a sprijini autoritățile elene în lupta cu incendiile de vegetație, în cadrul programului UE de pre-poziționare a forțelor și mijloacelor, transmite IPN. Potrivit Ministrului Afacerilor Interne, echipa dotată cu opt unități de tehnică specială
09:40
Peste 4700 de șoferi au fost amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier # NordNews
În zilele de odihnă, polițiștii au identificat peste 4 700 de încălcări rutiere comise de către șoferi, informează MOLDPRES. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 63 de șoferi au fost înlăturați de la volanul mașinii după ce au fost depistați în stare de ebrietate, iar 2560 au depășit regimul de viteză stabilit pe sectorul de drum.
Acum 8 ore
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, luni, 18 august, de o zi cu ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h, din nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge la 85%. La Briceni, temperaturile vor varia între +15°C dimineața
Acum 24 ore
15:00
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII" a depus la Comisia Electorală Centrală documentele pentru a fi înregistrat în calitate de participant la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. După prezentarea Strategiei de dezvoltare a Moldovei la Summitul „MOLDOVENII" și dezbaterea programului de implementare a acesteia în cadrul ciclului de mese rotunde naționale, desfășurate între 1 și 15
12:30
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN. Imediat după anunț, cotația A7A5 a căzut cu 13%. Șocul asupra criptomonedei a generat o reacție în lanț: au scăzut cotațiile și volumele
12:30
Ucraina anunță avans la Sumî, pe fondul discuțiilor SUA–Rusia despre „schimburi de teritorii” # NordNews
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumî, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de teritorii" în Ucraina, anunţă Kyiv Independent, potrivit Digi24. „Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul şi să elibereze aşezările noastre", a scris Statul Major al Ucrainei pe Telegram.
Ieri
12:10
VIDEO La Edineț, o femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni. Autoritățile stabilesc circumstanțele # NordNews
O femeie a fost accidentată pe o trecere de pietoni din Edineț, în data de 16 august, în jurul orei 8:40. Impactul a fost puternic, iar victima a fost aruncată câțiva metri. Aceasta a fost ajutată să se ridice de trecători, însă deocamdată nu se cunosc informații despre starea ei. Circumstanțele urmează să fie stabilite.
11:50
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în plenul Parlamentului, în prezența Maiei Sandu și a lui Igor Grosu # NordNews
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit astăzi în ședință specială pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, informează MOLDPRES. Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc au preluat mandatele de judecători constituționali, după ce cele cinci funcții au expirat la 16 august. Aceștia au fost desemnați
16 august 2025
15:20
Liderii europeni spun că sunt pregătiți să colaboreze cu Trump și Zelenski pentru un summit trilateral # NordNews
Șefii mai multor țări europene și ai Uniunii Europene au emis, sâmbătă, 16 august, o declarație comună în urma unei conversații cu Donald Trump și Volodimir Zelenski, transmite MOLDPRES. „Potrivit președintelui Trump, următorul pas ar trebui să fie discuțiile cu președintele Zelenski, pe care îl va întâlni în curând", se arată în declarația în numele liderilor Germaniei,
14:10
Fiul lui Veaceslav Platon, reținut în Spania de Interpol. Era căutat pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari # NordNews
Pe 15 august, ofițerii Interpol l-au reținut în Spania pe Egor Platon, fiul omului de afaceri Veaceslav Platon, căutat în Republica Moldova. Informația a fost relatată de ZdG, iar ulterior confirmată pentru NM de către purtătoarea de cuvânt a poliției, Diana Fetco. Potrivit ZdG, solicitarea de reținere a fost transmisă de poliția din Republica Moldova.
13:30
Republica Moldova ar putea înainta în procesul de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană, separat de Ucraina. Declarația a fost făcută de trei diplomați și un oficial al UE pentru publicația, relatează Politico. Potrivit oficialilor europeni, statele-membre ar urma să voteze deschiderea negocierilor cu Moldova pe Clusterul 1 pe data de 1 septembrie, după o
13:00
Poliția a zădărnicit sâmbătă un protest neautorizat al susținătorilor oligarhului fugar Ilan Șor, desfășurat pe peronul Gării din Chișinău. Forțele de ordine au demontat corturile instalate de protestatari, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție. Blocul „Victorie", lansat de Ilan Șor la Moscova, a acuzat rețineri „fără explicații" și a publicat
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Salut! În Parlamentul Republicii Moldova, după alegeri, partidele care obțin suficiente mandate pot forma majoritatea parlamentară. De obicei, aceasta înseamnă, cel puțin, 51 din cei 101 deputați. Majoritatea are puterea de a aproba legi, de a vota bugetul și de a susține Guvernul. Practic, ea stabilește direcția politică a țării. Pe de altă parte, opoziția
09:20
Președintele american Donald Trump a vorbit despre o întâlnire „foarte productivă", iar omologul său rus Vladimir Putin a descris reuniunea drept „constructivă", dar niciunul nu a oferit detalii vineri, în Alaska, cu privire la o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina, relatează AFP. Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt „foarte puține" puncte
15 august 2025
19:40
„Tăiem tot ce iese în cale", așa ar putea fi descrisă ziua de 15 august pe șantierul de pe strada Dovator din Bălți, unde a izbucnit un scandal legat de tăieri ilegale de copaci. Consiliera municipală Cristina Craevscaia a transmis live pe Facebook momentul în care firma care execută lucrările, „Primaterax", ar fi intervenit fără
17:10
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, reținut într-un dosar de omor din 2018, va sta în arest preventiv 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Ciocana. În aceeași cauză, alți trei suspecți – un medic legist acuzat că ar fi falsificat expertiza medico-legală din 2018 și doi presupuşi complici – au
16:20
VIDEO Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul din Frumușica, acuzat că ar fi comis un omor în 2018 # NordNews
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, a fost adus astăzi în fața magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit Procuraturii, el este bănuit că, în 2018, ar fi comis un omor în localitatea pe care o conduce. Victima, un bărbat de 60 de ani, angajat la o fermă din sat, a decedat după ce ar
15:30
Administrația „Termoelectrica” minte de îngheață apele, iar Consiliul de Presă a pus năsucul # NordNews
Când o companie publică începe să investească mai multă energie în lupta cu presa decât în producerea de energie pentru oameni, e clar că ceva nu funcționează la parametri normali. Ar fi bine ca administrația „Termoelectrica" să se concentreze pe producerea de energie electrică și termică, nu pe energia consumată pentru scrierea de plângeri și
14:50
VIDEO Fostul președinte al raionului Orhei: „Protestele lui Șor sunt o capcană cu sânge rece” # NordNews
Mitingurile anunțate de condamnatul Ilan Șor riscă să se transforme în „vărsări de sânge și violențe", a declarat astăzi, 15 august, fostul președinte al raionului Orhei din partea Partidului „Șor", Dinu Țurcanu, fost aliat al acestuia, aflat în prezent la Moscova. „În afară de provocări, care se vor solda cu vărsări de sânge, nimic nu
14:40
14:30
Chișinău, 13 august 2025 – Kaufland dă startul campaniei „Prețuri Mici, Ghiozdane Pline", continuând să sprijine bugetele familiilor cu oferte speciale dedicate începutului de an școlar. Începând de astăzi, părinții pot achiziționa ghiozdane și rechizite la prețuri accesibile, direct din toate magazinele Kaufland din țară. De la pixuri și stilouri, mini-markere, blocuri de desen și
14:20
14:10
Centrul de Cultură din Glodeni va fi, pe 17 august, gazda unui nou eveniment din seria regională RAMx – Rădăcini și Ramuri, dedicată promovării unor modele de dezvoltare pentru viitorul Republicii Moldova și creșterii rezilienței comunităților în fața eforturilor de dezinformare. Programul va include două sesiuni de discuții și un concert. De la ora 18:00,
13:40
Copiii de acasă și din diasporă au participat la taberele de vară #AcasăCamp, în perioada 14 iulie – 15 august. Evenimentele sunt organizate pentru al treilea an consecutiv de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, contribuind la sporirea coeziunii sociale. În ediția 2025, Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii", implementat de PNUD, a
13:10
În acest weekend, pe 17 august, te așteaptă o duminică altfel! Începând cu ora 11:00, te invităm în parcarea Kaufland de pe str. Decebal 130 din Bălți, care se va transforma într-o mare tablă de șah, la o nouă ediție a evenimentului „Șah în parcare", organizat de Academia de Șah Bologan și cu sprijinul Kaufland
12:10
Alegerile parlamentare se apropie, iar locuitorii orașului Glodeni privesc scrutinul cu așteptări diferite
12:00
Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, zi în care se preconizează că președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în Alaska, informează EFE, citat de Agerpres. Conform informațiilor transmise de forțele aeriene [...] Articolul Val de drone rusești doborâte de Ucraina în ajunul summitului din Alaska apare prima dată în NordNews.
11:40
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora Chișinăului), în Anchorage, Alaska, a anunţat joi Casa Albă într-un comunicat de presă. Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 a.m. (13:45 ora României) şi va părăsi Anchorage la [...] Articolul Detalii despre întâlnirea Trump–Putin din Alaska apare prima dată în NordNews.
11:30
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Șor au dat mari bătăi de pe curatorii ruși ai condamnatului fugar. Acum, ca să nu atragă atenția la șefii de rang înalt din cadrul grupării, procesul a fost decentralizat, iar de distribuirea [...] Articolul Cum un ”băiat din popor” a ajuns casierul Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
11:00
Cum poți face hainele vechi să pară ca noi. Trucuri care te vor ajuta să-ți transformi garderoba # NordNews
Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți în dressing și să ai impresia că nu ai nimic de purtat? Specialiștii îți vin în ajutor și îți explică cum poți face hainele vechi să pară ca noi. Aceste trucuri te vor ajuta să-ți transformi complet garderoba, potrivit catine.ro. Sigur, atunci când spui că nu ai ce [...] Articolul Cum poți face hainele vechi să pară ca noi. Trucuri care te vor ajuta să-ți transformi garderoba apare prima dată în NordNews.
10:50
Specialiștii în sănătate au analizat care dintre cele două produse lactate fermentate este mai benefic pentru sistemul digestiv. Iaurt grecesc vs. chefir. Află și tu care este mai bun pentru sănătatea intestinală, potrivit catine.ro. Atât iaurtul grecesc, cât și chefirul sunt bogate în probiotice esențiale pentru buna funcționare a tractului intestinal, însă fiecare are avantaje [...] Articolul Iaurt grecesc vs. chefir. Care este mai bun pentru sănătatea intestinală apare prima dată în NordNews.
10:30
Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial. Klaus Iohannis a pierdut în instanță una dintre casele pentru care a primit timp de 17 ani [...] Articolul Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro apare prima dată în NordNews.
10:20
Pe 14 august, în jurul orei 22:10, în apropierea satului Fedoreuca, pe traseul R6, un Mercedes Sprinter a lovit un motocultor cu remorcă, în care se aflau un tată și fiul său. Potrivit martorilor, tatăl a murit pe loc, iar fiul a fost transportat la spital. La fața locului intervin poliția și ambulanța. Toate circumstanțele [...] Articolul VIDEO Accident mortal: în raionul Orhei, un Mercedes s-a ciocnit cu un motocultor apare prima dată în NordNews.
10:20
Klaus Iohannis, obligat să plătească aproape un milion de euro după pierderea procesului pentru casa din Sibiu # NordNews
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, trebuie să achite aproape un milion de euro după ce a pierdut un proces legat de o proprietate din municipiul Sibiu, pe care familia sa o închiriase. Potrivit Digi24, citat de „Europa Liberă”, Iohannis a primit o notificare din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind obligația de a [...] Articolul Klaus Iohannis, obligat să plătească aproape un milion de euro după pierderea procesului pentru casa din Sibiu apare prima dată în NordNews.
09:50
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional. Potrivit surselor ucrainene, în special bloguri militare, mici grupuri de infanterie ruse au pătruns pe două culoare înguste pe o distanță de circa 10 kilometri [...] Articolul Donețk: trupele ucrainene blochează înaintarea rusească spre Dobropilia apare prima dată în NordNews.
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, vineri, 15 august, de o zi cu cer predominant senin, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 18 km/h, din nord-est. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +13°C dimineața și +28°C la [...] Articolul Vremea frumoasă continuă. Prognoza pentru 15 august apare prima dată în NordNews.
14 august 2025
23:00
20:30
EDITORIAL Denis Chirtoca | Șor și Marchel vorbesc din același tun: Propagandă, dezinformare și corupție electorală # NordNews
Scrutinul parlamentar bate la ușă, iar propaganda, dezinformarea și cumpărarea voturilor rămân armele preferate ale celor care vor să-și croiască drumul spre putere prin metode murdare. Pe parcursul a două zile consecutive, 11 și 12 august, „vocea banului” și „vocea altarului” au cântat, practic, pe aceeași partitură. În centrul acestei simfonii toxice – fugarul Ilan [...] Articolul EDITORIAL Denis Chirtoca | Șor și Marchel vorbesc din același tun: Propagandă, dezinformare și corupție electorală apare prima dată în NordNews.
20:10
Nativii sunt pregătiți să-și rezolve problemele financiare. Citește horoscopul zilei de 15 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Astăzi cei mai mulți sunt sfătuiți să aibă grijă unde anume își cheltuie banii. Cel mai probabil vor exista pierderi, potrivit catine.ro. Vărsătorii sunt determinați să-și accepte greșelile și să nu se mai ascundă [...] Articolul Scorpionii își asumă greșelile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
18:50
VIDEO Un primar din Florești, un medic legist și doi complici, reținuți după ce ar fi mușamalizat un omor comis în anul 2018 # NordNews
A fost bătut măr, pentru că a scăpat bovinele în porumb. Astfel ar fi fost soarta unui bărbat din raionul Florești, care ar fi fost omorât de primarul satului în anul 2018. Proprietarul fermei, adică alesul local, medicul legist și doi complici au fost reținuți pe 13 august curent. „-Este om bun, vă spun cinstit [...] Articolul VIDEO Un primar din Florești, un medic legist și doi complici, reținuți după ce ar fi mușamalizat un omor comis în anul 2018 apare prima dată în NordNews.
18:00
Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, reținute în timp ce încercau să părăsească țara # NordNews
Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească țara prin Aeroportul Internațional Chișinău, transmite MOLDPRES. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în prezent, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări motivul suspecților ar fi [...] Articolul Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, reținute în timp ce încercau să părăsească țara apare prima dată în NordNews.
17:30
CEC sesizează Procuratura. Patru partide ale lui Șor, acuzate de finanțări ilegale de peste 2,9 mln de lei # NordNews
Comisia Electorală Centrală sesizează Procuratura Anticorupție în privința a patru partide asociate condamnatului penal Ilan Șor. Și asta pentru că formațiunile politice ar fi utilizat mijloace bănești fără actele ce ar confirma legalitatea obținerii și folosirii lor, potrivit Deschide.md. Acest lucru a fost aprobat astăzi, 14 august, de către membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), după [...] Articolul CEC sesizează Procuratura. Patru partide ale lui Șor, acuzate de finanțări ilegale de peste 2,9 mln de lei apare prima dată în NordNews.
17:10
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri de război. În Ucraina s-au întors 84 de persoane, atât militari, cât și civili, a anunțat joi, 14 august, pe Telegram, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, potrivit Moldova1. Potrivit acestuia, printre cei eliberați se numără persoane „reținute de ruși încă din 2014, 2016 și [...] Articolul Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri de război apare prima dată în NordNews.
16:50
Istoria Mitropoliei Basarabiei este strâns legată de evoluția politică, religioasă și culturală a teritoriului dintre Prut și Nistru. De la primele mărturii ale creștinismului pe aceste meleaguri și până la recunoașterea oficială în 2002, parcursul acestei instituții reflectă transformările prin care a trecut Basarabia. Creștinismul pe teritoriul actualei Basarabii este asociat tradițional cu predicarea Sfântului [...] Articolul Istoria Mitropoliei Basarabiei și legătura cu Patriarhia Română apare prima dată în NordNews.
16:20
Începând cu 15 august curent, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore. Decizia a fost luată de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor, informează MOLDPRES. Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a subliniat că extinderea programului la 24/24 răspunde așteptărilor [...] Articolul Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 apare prima dată în NordNews.
