Liderii europeni spun că sunt pregătiți să colaboreze cu Trump și Zelenski pentru un summit trilateral

12:30

Astăzi este ultima zi în care cetățenii care intenționează să voteze peste hotare la alegerile parlamentare din 28 septembrie se pot înregistra prealabil, indicând statul în care se vor afla în ziua scrutinului. Tot astăzi expiră și termenul-limită pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, peste 15 [...] Articolul Ultima zi pentru înregistrarea la vot peste hotare și prin corespondență apare prima dată în NordNews.