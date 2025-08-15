Vremea frumoasă continuă. Prognoza pentru 15 august
NordNews, 15 august 2025 06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, vineri, 15 august, de o zi cu cer predominant senin, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 18 km/h, din nord-est. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +13°C dimineața și +28°C la
Acum 30 minute
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, vineri, 15 august, de o zi cu cer predominant senin, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 18 km/h, din nord-est. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +13°C dimineața și +28°C la
Acum 8 ore
23:00
Pe 14 august, în jurul orei 22:10, în apropierea satului Fedoreuca, pe traseul R6, un Mercedes Sprinter a lovit un motobloc cu remorcă, în care se aflau un tată și fiul său. Potrivit martorilor, tatăl a murit pe loc, iar fiul a fost transportat la spital. La fața locului intervin poliția și ambulanța. Toate circumstanțele
Acum 12 ore
20:30
EDITORIAL Denis Chirtoca | Șor și Marchel vorbesc din același tun: Propagandă, dezinformare și corupție electorală # NordNews
Scrutinul parlamentar bate la ușă, iar propaganda, dezinformarea și cumpărarea voturilor rămân armele preferate ale celor care vor să-și croiască drumul spre putere prin metode murdare. Pe parcursul a două zile consecutive, 11 și 12 august, „vocea banului" și „vocea altarului" au cântat, practic, pe aceeași partitură. În centrul acestei simfonii toxice – fugarul Ilan
20:10
Nativii sunt pregătiți să-și rezolve problemele financiare. Citește horoscopul zilei de 15 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Astăzi cei mai mulți sunt sfătuiți să aibă grijă unde anume își cheltuie banii. Cel mai probabil vor exista pierderi, potrivit catine.ro. Vărsătorii sunt determinați să-și accepte greșelile și să nu se mai ascundă
18:50
VIDEO Un primar din Florești, un medic legist și doi complici, reținuți după ce ar fi mușamalizat un omor comis în anul 2018 # NordNews
A fost bătut măr, pentru că a scăpat bovinele în porumb. Astfel ar fi fost soarta unui bărbat din raionul Florești, care ar fi fost omorât de primarul satului în anul 2018. Proprietarul fermei, adică alesul local, medicul legist și doi complici au fost reținuți pe 13 august curent. „-Este om bun, vă spun cinstit
18:00
Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, reținute în timp ce încercau să părăsească țara # NordNews
Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească țara prin Aeroportul Internațional Chișinău, transmite MOLDPRES. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în prezent, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări motivul suspecților ar fi
17:30
CEC sesizează Procuratura. Patru partide ale lui Șor, acuzate de finanțări ilegale de peste 2,9 mln de lei # NordNews
Comisia Electorală Centrală sesizează Procuratura Anticorupție în privința a patru partide asociate condamnatului penal Ilan Șor. Și asta pentru că formațiunile politice ar fi utilizat mijloace bănești fără actele ce ar confirma legalitatea obținerii și folosirii lor, potrivit Deschide.md. Acest lucru a fost aprobat astăzi, 14 august, de către membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), după
Acum 24 ore
17:10
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri de război. În Ucraina s-au întors 84 de persoane, atât militari, cât și civili, a anunțat joi, 14 august, pe Telegram, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, potrivit Moldova1. Potrivit acestuia, printre cei eliberați se numără persoane „reținute de ruși încă din 2014, 2016 și
16:50
Istoria Mitropoliei Basarabiei este strâns legată de evoluția politică, religioasă și culturală a teritoriului dintre Prut și Nistru. De la primele mărturii ale creștinismului pe aceste meleaguri și până la recunoașterea oficială în 2002, parcursul acestei instituții reflectă transformările prin care a trecut Basarabia. Creștinismul pe teritoriul actualei Basarabii este asociat tradițional cu predicarea Sfântului
16:20
Începând cu 15 august curent, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore. Decizia a fost luată de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor, informează MOLDPRES. Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a subliniat că extinderea programului la 24/24 răspunde așteptărilor
15:50
Salut! O lege nu apare peste noapte în Republica Moldova. Procesul în Parlament începe cu inițiativa legislativă, care poate veni de la deputați, Guvern sau Președinte. Proiectul de lege ajunge în Parlament, unde este examinat în comisii și dezbătut în plen. De regulă, proiectul de lege trece prin două lecturi: în prima se discută principiile
14:40
Te-ai întrebat vreodată cum poți curăța o hotă murdară de grăsime? Specialiștii îți vin în ajutor cu câteva sfaturi utile. Bucătăria ta poate arăta mai bine cu ajutorul acestor trucuri simple și rapide, potrivit catine.ro. Indiferent dacă ai o hotă clasică sau una telescopică, acest aparat electrocasnic lucrează din greu pentru a capta particulele
13:40
Putin și Trump, față în față vineri seara la 22:30: teme cheie și componența delegațiilor # NordNews
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României) şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS,
13:30
Unele crime nu se termină în ziua în care victima își dă ultima suflare. Ele continuă ani la rând, în primării, în cabinete de medicină legală și prin sertarele prăfuite ale instituțiilor statului. Cazul primarului din Frumușica, raionul Florești, reținut abia acum pentru un omor comis în 2018 la propria fermă, arată cât de ușor
13:10
Guvernul lansează programul „+3000 pentru cariera ta” – sprijin financiar pentru tinerii angajați # NordNews
Guvernul Republicii Moldova a lansat astăzi, 14 august 2025, Programul național de sprijin pentru tinerii absolvenți, intitulat „+3000 pentru cariera ta". Evenimentul de lansare a avut loc la Universitatea Tehnică a Moldovei, în prezența oficialilor guvernamentali și a tinerilor, potrivit Vocea Basarabiei. Programul prevede acordarea unei indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de 12
13:10
Zeci de șoferi au fost trași pe dreapta ieri, 13 august, în raionul Edineț, după ce au apăsat prea tare pedala de accelerație. Inspectorii de patrulare au desfășurat o operațiune specială utilizată, o mașină-capcană pentru a identifica vitezomanii și o dronă pentru a surprinde depășirile pe linia continuă. Scopul acțiunii este prevenirea accidentelor rutiere .
12:50
Donald Trump intenţionează să-i propună lui Vladimir Putin, la summitul lor de vineri, o serie de stimulente economice, în special acces la resursele naturale din Alaska şi ridicarea parţială a sancţiunilor impuse industriei aeronautice ruse, în schimbul încetării războiului împotriva Ucrainei, potrivit News.ro. Potrivit publicaţiei, printre propunerile pe care Trump i le-ar putea face lui
12:30
Astăzi este ultima zi în care cetățenii care intenționează să voteze peste hotare la alegerile parlamentare din 28 septembrie se pot înregistra prealabil, indicând statul în care se vor afla în ziua scrutinului. Tot astăzi expiră și termenul-limită pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, peste 15
12:10
Pacienții cu cancer vor fi scutiți de drumuri lungi pentru chimioterapie. Tratamentele vor fi disponibile și în spitalele raionale # NordNews
Pacienții oncologici din Republica Moldova vor putea primi tratamente chimioterapeutice mai aproape de casă, în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a semnat un ordin ce permite extinderea accesului la aceste servicii medicale, comunică MOLDPRES. Potrivit șefei de la sănătate, tratamentele vizate nu sunt
11:40
Republica Moldova ar putea deschide anul viitor o Ambasadă în Egipt. Mihai Popșoi: „O țară extrem de mare, cu potențial economic pentru produsele noastre” # NordNews
Republica Moldova ar putea deschide anul viitor o Ambasadă în Egipt. Un alt obiectiv ar fi inaugurarea unei Ambasade în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Mihai Popșoi, într-un interviu acordat MOLDPRES. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că autoritățile vor munci în continuare pentru a consolida relațiile cu cât mai
11:30
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol, potrivit Digi24. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a declarat că resturile căzute ale dronelor au provocat scurgerea și incendierea produselor petroliere la rafinăria
11:10
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat, potrivit Moldova1. Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală. Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături în sprijinul candidaturii
11:00
VIDEO Haz de necaz la Grinăuți: stand-up politic în biserică, susținut de un preot din Nisporeni # NordNews
După ce preotul Constantin Turtureanu, care a decis să treacă parohia din Grinăuți de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, a fost împiedicat să intre în lăcașul unde slujea de ani de zile, un grup de localnici a hotărât să ducă disputa „pe cale pașnică": în instanță. Reuniți la biserică, enoriașii care se opun deciziei
10:20
Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, ar mai fi reținuți tatăl edilului, medicul legist și un consătean. Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), primii ar fi participat la falsificarea expertizei medicale, iar localnicul – la bătaie. Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul INI, patru persoane ar
10:10
Moscova susține că a lovit fabrici de rachete și a neutralizat sisteme Patriot în Ucraina # NordNews
Ministerul Apărării din Rusia a declarat joi că forţele sale au lovit în iulie în Ucraina o serie de fabrici de rachete, birouri de proiectare a armelor şi întreprinderi de producţie a combustibilului pentru rachete, informează Reuters, potrivit News.ro. Folosind rachete şi drone, forţele ruse au distrus o serie de sisteme occidentale de apărare antirachetă
10:00
Donald Trump a ordonat, miercuri, simplificarea procedurilor şi reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spaţial privat american să îşi sporească „semnificativ" lansările, o măsură care ar trebui să îl mulţumească pe fostul său aliat Elon Musk. „Este politica Statelor Unite să îşi consolideze poziţia dominantă în spaţiu prin promovarea concurenţei
09:40
Ultima zi în care moldovenii din zece state se pot înregistra pentru votul prin corespondență # NordNews
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență, potrivit Moldova1. Joi, 14 august, este ultima zi în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, aflați în Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei, Regatul
09:40
Frăția Moscovei // Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # NordNews
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul "Inima Moldovei" al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru
09:30
Summit Trump–Putin, negocieri cu harta în față. Ce teritorii ar putea fi „schimbate” între Moscova și Kiev # NordNews
Teritorii „schimbate” şi vieţi care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii aşteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin şi Donald Trump, potrivit News.ro. Donald Trump a anunţat că discuţiile sale cu Vladimir Putin pentru a rezolva războiul din Ucraina se vor baza pe un „schimb de [...] Articolul Summit Trump–Putin, negocieri cu harta în față. Ce teritorii ar putea fi „schimbate” între Moscova și Kiev apare prima dată în NordNews.
06:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,14 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,72 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Motorina se ieftinește. Noile tarife pentru 14 august apare prima dată în NordNews.
Ieri
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, joi, 14 august, de o zi cu cer senin, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h, din nord-est. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +12°C dimineața și +28°C la amiază. [...] Articolul Cer senin, fără precipitații. Prognoza pentru 14 august apare prima dată în NordNews.
13 august 2025
20:10
Nativii sunt îndemnați să-și urmeze dorințele. Citește horoscopul zilei de 14 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți își permit să fie prezenți și să se bucure de fiecare clipă așa cum știu mai bine. În lumina zorilor, e important ca Vărsătorii să nu se mai lase ghidați de intuiție, [...] Articolul Balanțele caută confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 14 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5079 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.6478 lei, mai ieftin cu 0,19 lei; Leul românesc: 3.8531 lei; Hrivna ucraineană: 0.4009 lei; Rubla rusească: 0.2086 [...] Articolul Dolarul, mai ieftin cu 19 bani. Curs valutar oficial, 14 august apare prima dată în NordNews.
17:50
Rusia şi Belarus vor practica la exerciţiile militare comune Zapad-2025 planificarea utilizării armelor nucleare şi a rachetelor hipersonice ruseşti Oreşnik, conform informaţiilor furnizate miercuri de ministrul apărării din Belarus, Viktor Jrenin, informează EFE, potrivit Digi24. „Pentru noi, acesta este un element de importanţă strategică, în primul rând pentru descurajare”, a afirmat ministrul apărării, care i-a [...] Articolul Moscova și Minsk vor exersa atacuri nucleare în cadrul exercițiului militar „Zapad-2025” apare prima dată în NordNews.
17:20
VIDEO Cooperare peste Prut. Proiect de 1,6 milioane pentru intervenții rapide în caz de urgență la Glodeni # NordNews
Locuitorii raionului Glodeni vor beneficia de un nivel sporit de siguranță în fața situațiilor de urgență. Consiliul Raional a lansat un proiect transfrontalier, în valoare de peste 1,6 milioane de euro, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova și cofinanțat de Uniunea Europeană. Inițiativa prevede dotarea cu echipamente moderne, menite să asigure intervenții [...] Articolul VIDEO Cooperare peste Prut. Proiect de 1,6 milioane pentru intervenții rapide în caz de urgență la Glodeni apare prima dată în NordNews.
17:20
Fie că este vorba de un simplu ghiveci pe balcon sau de o grădină întinsă, cultivarea florilor poate fi o experiență relaxantă și plină de bucurie. Totuși, nu toate plantele decorative sunt ușor de crescut. Unele flori populare sunt deosebit de capricioase și greu de întreținut, potrivit catine.ro. Dacă ai un stil de viață [...] Articolul Flori populare greu de întreținut: ce să eviți în grădina ta, potrivit experților apare prima dată în NordNews.
17:10
Concursul pentru funcția de procuror general este pe ultima sută de metri. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis dosarele a doi candidați la concurs și va organiza interviurile în ziua de marți, 19 august, potrivit Moldova1. CSP a decis astăzi că ambii candidați la funcția de procuror general – Alexandru Machidon și Victor Furtună [...] Articolul Viitorul procuror general al R. Moldova ar putea fi desemnat pe 19 august apare prima dată în NordNews.
17:00
Află cum scapi de cearcănele negre, o problemă care devine supărătoare în timp. Din cauza oboselii sau a îmbătrânirii, pielea de sub ochi se înnegrește. Astfel apar și cearcănele care nu reprezintă de fapt o problemă serioase de sănătate. Află ce spun specialiștii în acest sens, potrivit catine.ro. Există mai multe metode prin care [...] Articolul Cum scapi de cearcănele negre. Sfaturi eficiente de la specialiști apare prima dată în NordNews.
17:00
Extrădarea lui Plahotniuc poate dura câteva zile, odată cu un verdict final, susține ministra justiției # NordNews
Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, susține că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile, odată ce va fi un verdict final oferit de Ministerul Justiției din Grecia. Precizările sunt făcute în contextul în care Curtea de Apel de la Atena a acceptat astăzi extrădarea fostului lider democrat, transmite IPN. „După [...] Articolul Extrădarea lui Plahotniuc poate dura câteva zile, odată cu un verdict final, susține ministra justiției apare prima dată în NordNews.
16:50
Forţele armate germane au paraşutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâşiei Gaza pentru locuitorii din enclava palestiniană devastată de război, potrivit Digi24. Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ajutoare umanitare, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării la Berlin. Alte două zboruri sunt [...] Articolul Germania trimite peste 190 de tone de ajutor umanitar în Fâșia Gaza apare prima dată în NordNews.
16:20
Fără protestele plătite ale lui Șor în PMAN. Primăria Chișinău a decis: Prioritate au instituțiile statului # NordNews
Gata cu gâlceava în cazul Pieții Marii Adunări Naționale. Reprezentanții Primăriei Chișinău a anunțat astăzi, 13 august, că Piața va reveni instituțiilor de stat pentru desfășurarea evenimentelor publice, potrivit Deschide.md. În cadrul unei ședințe publice la Primărie, s-a anunțat că potrivit Legii cu privire la întruniri, prioritate au instituțiile statului în cazul în care mai [...] Articolul Fără protestele plătite ale lui Șor în PMAN. Primăria Chișinău a decis: Prioritate au instituțiile statului apare prima dată în NordNews.
15:00
„Ca niște sclavi”. Muncitori nord-coreeni trimiși în Rusia, obligați să lucreze în condiții cumplite – investigație BBC # NordNews
Mii de nord-coreeni ajung în Rusia pentru a acoperi lipsa forței de muncă apărută după declanșarea războiului din Ucraina. Potrivit unei anchete realizate de BBC, condițiile în care sunt ținuți acești oameni sunt asemănătoare sclaviei, iar regimul de la Phenian exercită un control strict asupra lor pentru a preveni tentativele de fugă. Interviuri cu fugari [...] Articolul „Ca niște sclavi”. Muncitori nord-coreeni trimiși în Rusia, obligați să lucreze în condiții cumplite – investigație BBC apare prima dată în NordNews.
14:30
Procurorii polonezi au acuzat, miercuri, un grup de șase persoane de fapte care includ sabotaj comandat de servicii de informații străine, a anunțat un purtător de cuvânt, potrivit Reuters, citat de Digi24. Polonia susține că rolul său de hub pentru ajutorul acordat Ucrainei a transformat țara într-o țintă pentru serviciile secrete ruse și belaruse, acuzând [...] Articolul Sabotaj pe teritoriul Poloniei orchestrat de servicii străine apare prima dată în NordNews.
14:10
AUDIO Prima reacție a lui Vlad Plahotniuc după ce Curtea de Apel din Atena a permis extrădarea acestuia în R. Moldova # NordNews
Fostul lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a publicat un mesaj audio în care susține că, până la reținerea sa în Grecia, intenționa să se prezinte deschis în fața justiției moldovenești. Anunțul a fost făcut după ce Curtea de Apel din Atena a permis extrădarea sa în R. Moldova, potrivit Deschide.md. „Inițial, până la reținerea [...] Articolul AUDIO Prima reacție a lui Vlad Plahotniuc după ce Curtea de Apel din Atena a permis extrădarea acestuia în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
12:50
Sute de tineri din nordul Republicii Moldova au marcat Ziua Internațională a Tineretului, pe 12 august, în centrul orașului Edineț. Evenimentul a inclus ateliere de creație și discuții inspiraționale cu politicieni, iar seara a culminat cu un concert susținut de The Urs și discotecă în aer liber. „La Edineț, tinerii nu așteaptă viitorul, ci îl [...] Articolul VIDEO Ziua Internațională a Tineretului, marcată la Edineț apare prima dată în NordNews.
12:50
VIDEO „Născuți pentru a învinge”: Expoziția foto din Bălți care dezvăluie teroarea războiului din Ucraina # NordNews
Pinacoteca „Antioh Cantemir” din Bălți găzduiește, începând cu ziua de 12 august, o expoziție, care arată teroarea războiului din Ucraina prin obiectivul fotoreporterului Boris Bukhman. Expoziția, intitulată „Născuți pentru a învinge”, a fost vizitată și de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. „Emoțiile sunt copleșitoare, pentru că în imagini apar militari. Este durere, este moarte, iar [...] Articolul VIDEO „Născuți pentru a învinge”: Expoziția foto din Bălți care dezvăluie teroarea războiului din Ucraina apare prima dată în NordNews.
12:40
Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la Paris Saint-Germain. Portarul italian a postat un mesaj în care le mulțumește suporterilor clubului și coechipierilor săi. Conform presei franceze, Donnarumma și-a dat acordul pentru transferul la Manchester City, după ce a discutat cu antrenorul „citadinilor” Pep Guardiola, iar clubul englez vă plăti 30 de milioane de euro, [...] Articolul Donnarumma pleacă! Manchester City, pregătită să dea lovitura apare prima dată în NordNews.
12:20
Oligarhul fugar Ilan Șor vrea să organizeze sâmbătă un protest antiguvernamental în centrul Chișinăului și le promite participanților mii de dolari. Poliția susține că acesta pregătește dezordini în masă și cere primarului să nu autorizeze manifestația, dar Ion Ceban spune că nu o poate interzice, potrivit Europa Liberă. Echipa lui Ilan Șor organizează zilnic proteste [...] Articolul Proteste contra cost: Șor pregătește, Poliția interzice, Primăria se face că plouă apare prima dată în NordNews.
11:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că toți locuitorii din Gaza care doresc să emigreze vor fi lăsați să plece, anunță PBS. Liderul de la Tel Aviv spune că așteaptă oferte de la state dispuse să îi primească pe civilii palestinieni. În timp ce Israelul a început asediul asupra celui mai mare oraș din Fâșia [...] Articolul Israelul permite emigrarea din Gaza, Egiptul mediază un posibil armistițiu apare prima dată în NordNews.
11:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală, potrivit Digi24. Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează [...] Articolul Zelenski merge la Berlin pentru a discuta alături de Friedrich Merz cu Donald Trump apare prima dată în NordNews.
