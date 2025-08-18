Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă”

12:40

Calmarul este o creatură marină cu un mecanism de apărare neobișnuit, eliberează un jet de cerneală neagră atunci când se simte amenințat sau atacat. Ceva similar s-a întâmplat într-un incident care a devenit viral pe rețelele de socializare. Un pescar se lăuda cu captura sa, doar pentru a regreta imediat după ce calmarul l-a „îmbăiat” […] Articolul VIDEO // Un calmar uriaș s-a răzbunat pe un pescar, l-a stropit cu cerneală imediat ce a fost scos din mare apare prima dată în SafeNews.