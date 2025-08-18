Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă”
SafeNews, 18 august 2025 14:10
Guvernul chinez a declarat, luni, că va depune „toate eforturile" pentru a realiza o „reunificare paşnică" cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE, potrivit Agerpres. Într-un interviu difuzat recent cu Fox News, Trump a afirmat că omologul […]
Lidera Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a lansat un apel public către opoziția din Republica Moldova, în contextul scrutinului parlamentar din această toamnă. Furtună a declarat că, prin deplasările peste hotare și întâlnirile avute cu deputați ai Parlamentului European, a încercat să asigure prezența unor observatori independenți care să monitorizeze procesul electoral. Ea susține că […]
Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă” # SafeNews
Guvernul chinez a declarat, luni, că va depune „toate eforturile" pentru a realiza o „reunificare paşnică" cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE, potrivit Agerpres. Într-un interviu difuzat recent cu Fox News, Trump a afirmat că omologul […]
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. După depunerea dosarului și verificarea actelor de […]
3 ani de pușcărie pentru un bărbat care a atacat un polițist în timpul intervenției în raionul Ungheni # SafeNews
Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în raionul Ungheni. Pe 3 iulie 2025, în urma unui accident rutier între motocicleta inculpatului și un automobil „Skoda", acesta a încercat să oprească intervenția polițistului apelat prin 112. […]
Dosarul Guțul–Popan: Infracțiunea de „grup criminal organizat” nedovedită, dar cu impact asupra pedepselor # SafeNews
În dosarul penal al Evgheniei Guțul și al Svetlanei Popan, condamnate la 7 și respectiv 6 ani de închisoare, sunt aproape 70 de volume. Acuzația se bazează pe afirmația că acestea ar fi primit finanțare de la o grupare criminală organizată, scrie telegraph.md. Totuși, în materialele dosarului nu se menționează nimic despre ce grupare este […]
Persoane necunoscute au împânzit străzile cu afișe cu mesaje false, atribuite Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit reprezentanților formațiunii, scopul acestora este de a manipula opinia publică și discreditarea PAS. În mesaje se anunță că PAS are inclus în programul electoral pentru alegerile parlamentare „vânzarea terenurilor cetățenilor UE", „acordarea ajutorului militar și financiar Ucrainei" și „includerea […]
În perioada martie 2023 – august 2025, Republica Moldova a emis un număr impresionant de documente de identitate pentru cetățenii ucraineni care beneficiază de protecție temporară, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Migrație. Astfel, au fost eliberate 78.825 de astfel de documente, facilitând accesul acestora la servicii și drepturi pe teritoriul țării. Pe lângă […]
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 18 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
Los Angeles a devenit un oraș-fantomă izolat cu scânduri. Ce s-a întâmplat cu oamenii străzii dependenți de droguri # SafeNews
Centrul orașului Los Angeles, odinioară plin de viață, se confruntă cu o criză fără precedent. Potrivit New York Post, cartierul emblematic al metropolei americane a devenit o umbră a gloriei sale de altădată, cu numeroase magazine închise, lanțuri comerciale care părăsesc zona în masă și o creștere alarmantă a numărului de persoane fără adăpost. Conform […]
Moldovagaz, desemnat furnizor temporar de gaze pentru regiunea transnistreană până în martie 2026 # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis ca, începând cu 1 septembrie 2025, compania Moldovagaz să asigure livrarea gazelor naturale către regiunea transnistreană. Măsura este valabilă până la 31 martie 2026 și are un caracter provizoriu, fiind aplicată în contextul expirării licenței de furnizare a companiei. Potrivit ANRE, decizia a fost luată la […]
Maia Sandu, la Forumul Național al cadrelor didactice: „Educația înseamnă formarea cetățenilor activi și demni ” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Forumul Național al cadrelor didactice, eveniment la care au fost prezenți profesori din întreaga țară. În cadrul discursului său, șefa statului a subliniat rolul esențial al educației în formarea valorilor civice și democratice în rândul tinerei generații. „Educația înseamnă mai mult decât note și manuale. Înseamnă […]
VIDEO // Un calmar uriaș s-a răzbunat pe un pescar, l-a stropit cu cerneală imediat ce a fost scos din mare # SafeNews
Calmarul este o creatură marină cu un mecanism de apărare neobișnuit, eliberează un jet de cerneală neagră atunci când se simte amenințat sau atacat. Ceva similar s-a întâmplat într-un incident care a devenit viral pe rețelele de socializare. Un pescar se lăuda cu captura sa, doar pentru a regreta imediat după ce calmarul l-a „îmbăiat" […]
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Educației R. Moldova, Dan Perciun, privind desfășurarea Marii Dictări Naționale # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Educației R. Moldova, Dan Perciun, privind desfășurarea Marii Dictări Naționale apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // 63 de cazuri de conducere în stare de ebrietate: Triciclete, biciclete și motocultoare, noul top al șoferilor beți în weekend # SafeNews
Poliția a desfășurat controale ample în weekend, în urma cărora 63 de participanți la trafic au fost surprinși conducând sub influența alcoolului. Printre aceștia nu s-au numărat doar șoferi de autoturisme, ci și bicicliști sau persoane aflate la comanda unor vehicule agricole. Cazurile cele mai grave s-au înregistrat în mai multe raioane ale țării:• La […]
Meta, gigantul tehnologic, se pregătește să lanseze o nouă pereche de ochelari inteligenți cu ecran încorporat, conform Bloomberg. Produsul, numit intern Hypernova, va fi dezvăluit luna viitoare și reprezintă o primă variantă de ochelari cu realitate augmentată. Inițial, Meta și-ar fi dorit să vândă Hypernova la un preț de cel puțin 1.000 de dolari, potrivit […]
VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru escrocherii online cu „investiții rapide”: O femeie de 76 de ani, înșelată cu peste 100.000 de lei # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica după ce ar fi escrocat o femeie de 76 de ani, convingând-o să investească peste 100.000 de lei printr-o aplicație mobilă, sub pretextul obținerii unor câștiguri rapide pe piețele valutare. În realitate, […]
Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:15, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei, din raionul Cimișlia, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni dimineața la Washington, unde se va întâlni cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Întâlnirea are loc după summitul Trump-Putin de vineri din Alaska. Într-o postare pe rețele de socializare, liderul de la Kiev a menționat că pacea în Ucraina trebuie să fie durabilă, scrie IPN. „Nu așa […]
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat că a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea susține că și-a respectat integral și în termen obligațiile legale privind depunerea documentelor la Agenția Servicii Publice (ASP), iar confirmarea […]
Intervențiile Poliției devin digitale: Procese-verbale completate și semnate electronic direct la locul incidentului # SafeNews
Poliția Republicii Moldova introduce un nou sistem digital de lucru în teren, menit să eficientizeze intervențiile agenților și să reducă birocrația. Cu ajutorul tabletelor și imprimantelor mobile, polițiștii pot întocmi și semna procesele-verbale electronic, direct la locul incidentului. Noua procedură elimină necesitatea întoarcerii la secție pentru completarea documentelor sau furnizarea de copii către cetățeni. Informațiile […]
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți în urma exploziei la fabrica din regiunea Riazan din Rusia # SafeNews
Bilanțul victimelor în urma unei explozii inexplicabile care a avut loc săptămâna trecută la o unitate de producție din regiunea Riazan din Rusia a crescut la cel puțin 20 de morți și 134 de persoane rănite, au anunțat luni serviciile locale de urgență, potrivit Reuters. Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan, situată la sud-est de Moscova, […]
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie, iar medicii au alertat poliția. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni, din raionul Anenii Noi, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Despre acest caz poliția a fost alertat ăde către un echipaj medical, […]
VIDEO // Momentul în care un avion încearcă o aterizare forțată și cade pe un teren de golf, în Australia # SafeNews
Doi bărbați de 50 de ani au scăpat doar cu răni ușoare după ce avionul lor s-a prăbușit în urma unei aterizări de urgență pe un teren de golf din orașul australian Sydney. Avionul ușor Piper Cherokee a făcut o aterizare de urgență pe terenul de golf Mona Vale din Mona Vale, duminică, în jurul […]
Acuzația Moscovei la adresa serviciilor secrete ucrainene: Pensionare păcălite să participe în atacuri kamikaze asupra solidaților ruși # SafeNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că serviciile secrete ucrainene ar fi păcălit cinci femei în vârstă să renunțe la economiile lor de-o viață și le-au constrâns să pregătească atacuri asupra soldaților ruși. Se pare că planul presupunea ca acestea să livreze explozibili camuflați, care le-ar fi ucis și pe ele însele în […]
Circulație dată peste cap în Chișinău: Unele rute de troleibuz sunt redirecționate. Află de ce și care sunt schimbările # SafeNews
Traficul troleibuzelor din vestul Capitalei este serios afectat din cauza unui deranjament apărut la rețeaua de contact pe strada Calea Ieșilor și în zona Pieței Dimitrie Cantemir. Troleibuzele sunt redirecționate, unele rute circulă parțial, iar altele – complet schimbate. Situația a creat deja discon
Compania aeriană a Australiei a primit o amendă record pentru o măsură ilegală din timpul pandemiei # SafeNews
Qantas Airways, compania aeriană națională a Australiei și cel mai mare transportator aerian din țară, a fost amendată cu 90 milioane de dolari australieni (58,64 milioane de dolari americani) pentru concedierea ilegală a 1.800 de angajați de la sol și înlocuirea lor cu subcontractori în timpul pandemiei de COVID-19, transmite luni agenția Reuters. La aplicarea sancțiunii […] Articolul Compania aeriană a Australiei a primit o amendă record pentru o măsură ilegală din timpul pandemiei apare prima dată în SafeNews.
Șeful unei companii care pariază pe chatboți de companie spune că aceștia vor face relațiile reale „mult mai profunde” # SafeNews
Directorul Character.ai, o companie care dezvoltă chatboți ce funcționează în baza inteligenței artificiale, crede că majoritatea oamenilor vor avea „prieteni AI” în viitor, în timp ce firma sa se confruntă cu o serie de procese intentate pentru presupuse prejudicii aduse copiilor, iar grupuri de activiști cer interzicerea aplicațiilor de „companie virtuală”, relatează Financial Times. Startup-ul cu […] Articolul Șeful unei companii care pariază pe chatboți de companie spune că aceștia vor face relațiile reale „mult mai profunde” apare prima dată în SafeNews.
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, fost judecător și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, consideră că procedurile de pre-vetting și vetting, promovate de guvernarea PAS drept soluții pentru „curățarea” justiției, sunt neconstituționale și pun în pericol independența sistemului judecătoresc. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Subiect Incomod”, realizat de avocatul Dorin Podlisnic. […] Articolul VIDEO // Victor Micu: Pre-vettingul și vettingul sunt neconstituționale apare prima dată în SafeNews.
Maia Sandu la EuroNews: „Avem informații despre încercări de corupere alegătorilor din diaspora” # SafeNews
Trecem printr-o perioadă periculoasă, în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor țării, susține președinta Republicii Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din toamnă, Maia Sandu a avertizat că rezistența față de presiunile Rusiei face din Moldova „un element de stabilitate în regiune.” „Suntem într-o situație în care se încearcă răsturnarea ordinii modiale, în […] Articolul Maia Sandu la EuroNews: „Avem informații despre încercări de corupere alegătorilor din diaspora” apare prima dată în SafeNews.
Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”, anunță oficialii ucraineni # SafeNews
Un atac aerian al armatei ruse asupra unei zone rezidențiale din Harkov a ucis trei persoane, printre care un copil mic, și a rănit alte 17, au declarat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele Unite presează Kievul să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului început de Moscova, informează Reuters. Un atac […] Articolul Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”, anunță oficialii ucraineni apare prima dată în SafeNews.
Peste 4700 de abateri rutiere în weekend: Zeci de șoferi prinși băuți sau drogați la volan, mii amendați pentru viteză # SafeNews
Polițiștii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică au avut un sfârșit de săptămână agitat. În doar două zile, au fost înregistrate peste 4700 de încălcări ale regulilor de circulație pe drumurile din țară. Una dintre cele mai îngrijorătoare constatări: 63 de conducători auto au fost opriți din trafic pentru că se aflau sub influența […] Articolul Peste 4700 de abateri rutiere în weekend: Zeci de șoferi prinși băuți sau drogați la volan, mii amendați pentru viteză apare prima dată în SafeNews.
Peste 100.000 de persoane au traversat frontiera R. Moldova în ultimele 24 de ore. Află cele mai tranzitate puncte # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a atins cifra de 101.353, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 28.243 de traversări, urmat de punctul de la Leușeni, cu 13.101 traversări, și Sculeni, […] Articolul Peste 100.000 de persoane au traversat frontiera R. Moldova în ultimele 24 de ore. Află cele mai tranzitate puncte apare prima dată în SafeNews.
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban, crocodilul lui Kadîrov și struții din Kiev. Cine are un rechin # SafeNews
Oamenii puternici nu-și măsoară puterea doar în palate placate cu aur și parade militare, ci și în creaturi exotice care se simt mai acasă în Serengeti decât pe câmpiile monotone ale Europei, scrie Politico într-un material dedicat pasiunii exotice a politicienilor de rang înalt pentru animale pe care cetățenii obișnuiți le văd doar al televizor […] Articolul Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban, crocodilul lui Kadîrov și struții din Kiev. Cine are un rechin apare prima dată în SafeNews.
Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP, citată de lefigaro.fr. În jurul orei 3.30, patru bărbaţi au deschis focul după o altercaţie la Taste of the City Lounge, situat în Clown Heights, un cartier din centrul […] Articolul Trei oameni au murit şi nouă au fost răniți, după un atac armat într-un bar din New York apare prima dată în SafeNews.
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani, a ajuns la spitalul „San Giacomo” din Italia, după ce a fost înjunghiat sâmbătă, în urma unui conflict. Suspectul a fost reținut. Incidentul a avut loc în parcul de distracții din oraș, în timpul festivităților dedicate Maicii Domnului a Madiei. Potrivit presei locale, suspectul ar fi […] Articolul Un moldovean de 32 de ani a fost înjunghiat în Italia.Suspectul, reținut apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile aeroportului internațional din Atena au informat duminică despre efectuarea celei mai mari confiscări de khat realizată vreodată în Grecia, menționând confiscarea unei jumătăți de tonă din această substanță euforizantă, transmite AFP. Această plantă euforizantă este foarte populară în Yemen, precum și în țările din Cornul Africii, precum Etiopia și Somalia, scrie digi24.ro. Pachetele ce conțineau […] Articolul Grecii anunță o captură record de khat pe aeroportul din Atena apare prima dată în SafeNews.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că țara trece printr-o perioadă periculoasă, în care Rusia încearcă să redeseneze hotarele statelor și să submineze ordinea internațională. În acest context, șefa statului a subliniat, la Congresul Diasporei, necesitatea ca Republica Moldova să fie pregătită pentru momentul în care se va ivi o oportunitate geopolitică de a obține […] Articolul Sandu: Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Zelenski a ajuns la Washington. ”Sper că forţa noastră comună, alături de America şi de europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată” # SafeNews
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Zelenski se va întâlni cu Trump pentru discuţii bilaterale în Biroul Oval, înainte ca Trump să se întâlnească cu liderii europeni. „Am ajuns […] Articolul Zelenski a ajuns la Washington. ”Sper că forţa noastră comună, alături de America şi de europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată” apare prima dată în SafeNews.
Un avion al companiei Condor, care zbura de pe insula Corfu spre Düsseldorf, a luat foc în aer # SafeNews
Un avion al companiei Condor a luat foc în aer. Imediat după decolare, compartimentul motorului turbopropulsor din dreapta al unui Boeing 757 care zbura de la Corfu la Düsseldorf a luat foc. Un avion al companiei Condor, care zbura de pe insula Corfu spre Düsseldorf, a luat foc în aer. „Am auzit brusc un zgomot […] Articolul Un avion al companiei Condor, care zbura de pe insula Corfu spre Düsseldorf, a luat foc în aer apare prima dată în SafeNews.
30 de observatori OSCE/ODIHR acreditați de CEC vor fi detașați curând în Republica Moldova # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN. Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați în teritoriu […] Articolul 30 de observatori OSCE/ODIHR acreditați de CEC vor fi detașați curând în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Cercetătorii au enumerat părțile corpului pe care omul le va pierde în procesul evoluției. Oamenii de știință au emis un avertisment că, în viitor, oamenii ar putea rămâne fără păr și chiar să piardă patru părți ale corpului din cauza stilului de viață modern, transmite unian.net. În special, experții susțin că schimbările în alimentație, tehnologii și […] Articolul Studiu: Oamenii viitorului vor rămâne fără păr și vor pierde patru părți ale corpului. apare prima dată în SafeNews.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că numărul cazurilor de holeră a crescut alarmant, iar boala a provocat deja mii de victime în 31 de țări. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un avertisment privind creșterea numărului de cazuri de holeră, după ce boala a provocat mii de decese la nivel global, scrie adevarul.ro. Holera […] Articolul Alertă mondială: O boală din secolul XIX a provocat mii de morți în 31 de țări apare prima dată în SafeNews.
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # SafeNews
Guvernatorii republicani din statele americane Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraş afectat de criminalitate şi lipsă de siguranţă, relatează News.ro citând agenția Reuters. Decizia vine după […] Articolul Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump apare prima dată în SafeNews.
Igor Grosu, la Festivalul BelEU: Este inclus în lista evenimentelor din R. Moldova și din Europa, care promovează țara noastră # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice la Festivalul BelEU Fest. Potrivit informațiilor oferite de Direcția Relații Publice a Parlamentului, pe parcursul zilei de duminică, 17 august, a avut loc un spectacol al tradițiilor autentice și bunei dispoziții. Publicul a avut parte de paradă a portului […] Articolul Igor Grosu, la Festivalul BelEU: Este inclus în lista evenimentelor din R. Moldova și din Europa, care promovează țara noastră apare prima dată în SafeNews.
Un număr de opt persoane au murit și patru sunt date dispărute în urma inundațiilor produse în regiunea Mongolia Interioară din nordul Chinei, a anunțat duminică televiziunea de stat CCTV, transmite AFP. Un grup de 13 persoane erau campate în zona Urad când a avut loc o creștere „bruscă” a apelor, sâmbătă, în jurul orei […] Articolul China: 8 morți și 4 dispăruți în inundații în regiunea Mongolia Interioară apare prima dată în SafeNews.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de graniţa cu Belarus, transmite Reuters, preluată de News.ro. Potrivit FSB, sistemele de război electronic ale Rusiei au interceptat o dronă […] Articolul Moscova acuză Ucraina că a vrut să atace o centrală nucleară apare prima dată în SafeNews.
Uraganul Erin a trecut în categoria 3, a furtunilor catastrofale. Unde a fost emisă o avertizare # SafeNews
Erin, primul uragan al sezonului atlantic din 2025, a fost retrogradat duminică la categoria 3, după ce viteza vânturilor a scăzut uşor, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, transmite Reuters. Furtuna se afla la aproximativ 530 de kilometri est-sud-est de insula Grand Turk, cu rafale maxime susţinute de 205 km/h, potrivit News.ro. Iniţial, […] Articolul Uraganul Erin a trecut în categoria 3, a furtunilor catastrofale. Unde a fost emisă o avertizare apare prima dată în SafeNews.
Nicușor Dan: Trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că sprijinul pentru securitatea Ucrainei înseamnă și o investiție în securitatea proprie a României. „Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre. În cadrul […] Articolul Nicușor Dan: Trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată apare prima dată în SafeNews.
Guțul, condamnată pe „70 de volume de hârtie fără valoare”: Avocatul susține că dosarul este o persecuție politică, fără probe reale # SafeNews
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare, însă din aproape 70 de volume ale dosarului penal doar 4 conțin mențiuni despre ea, iar acestea, conform apărării, nu conțin dovezi. Ea însăși, Evghenia Guțul, insistă asupra caracterului politic al persecuției, legându-l de statutul său de Bașcan al Găgăuziei. Acest motiv, conform […] Articolul Guțul, condamnată pe „70 de volume de hârtie fără valoare”: Avocatul susține că dosarul este o persecuție politică, fără probe reale apare prima dată în SafeNews.
