Șeful unei companii care pariază pe chatboți de companie spune că aceștia vor face relațiile reale „mult mai profunde”

Polițiștii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică au avut un sfârșit de săptămână agitat. În doar două zile, au fost înregistrate peste 4700 de încălcări ale regulilor de circulație pe drumurile din țară. Una dintre cele mai îngrijorătoare constatări: 63 de conducători auto au fost opriți din trafic pentru că se aflau sub influența […]