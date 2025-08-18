LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Educației R. Moldova, Dan Perciun, privind desfășurarea Marii Dictări Naționale
Acum 10 minute
12:20
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Educației R. Moldova, Dan Perciun, privind desfășurarea Marii Dictări Naționale

Acum 30 minute
12:10
VIDEO // 63 de cazuri de conducere în stare de ebrietate: Triciclete, biciclete și motocultoare, noul top al șoferilor beți în weekend # SafeNews
Poliția a desfășurat controale ample în weekend, în urma cărora 63 de participanți la trafic au fost surprinși conducând sub influența alcoolului. Printre aceștia nu s-au numărat doar șoferi de autoturisme, ci și bicicliști sau persoane aflate la comanda unor vehicule agricole. Cazurile cele mai grave s-au înregistrat în mai multe raioane ale țării:• La […]
Acum o oră
11:50
Meta, gigantul tehnologic, se pregătește să lanseze o nouă pereche de ochelari inteligenți cu ecran încorporat, conform Bloomberg. Produsul, numit intern Hypernova, va fi dezvăluit luna viitoare și reprezintă o primă variantă de ochelari cu realitate augmentată. Inițial, Meta și-ar fi dorit să vândă Hypernova la un preț de cel puțin 1.000 de dolari, potrivit […]
11:40
VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru escrocherii online cu „investiții rapide”: O femeie de 76 de ani, înșelată cu peste 100.000 de lei # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica după ce ar fi escrocat o femeie de 76 de ani, convingând-o să investească peste 100.000 de lei printr-o aplicație mobilă, sub pretextul obținerii unor câștiguri rapide pe piețele valutare. În realitate, […]
Acum 2 ore
11:30
Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:15, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei, din raionul Cimișlia, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de […]
11:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni dimineața la Washington, unde se va întâlni cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Întâlnirea are loc după summitul Trump-Putin de vineri din Alaska. Într-o postare pe rețele de socializare, liderul de la Kiev a menționat că pacea în Ucraina trebuie să fie durabilă, scrie IPN. „Nu așa […]
11:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat că a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea susține că și-a respectat integral și în termen obligațiile legale privind depunerea documentelor la Agenția Servicii Publice (ASP), iar confirmarea […]
11:10
Intervențiile Poliției devin digitale: Procese-verbale completate și semnate electronic direct la locul incidentului # SafeNews
Poliția Republicii Moldova introduce un nou sistem digital de lucru în teren, menit să eficientizeze intervențiile agenților și să reducă birocrația. Cu ajutorul tabletelor și imprimantelor mobile, polițiștii pot întocmi și semna procesele-verbale electronic, direct la locul incidentului. Noua procedură elimină necesitatea întoarcerii la secție pentru completarea documentelor sau furnizarea de copii către cetățeni. Informațiile […]
11:00
LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august 2025
10:50
Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți în urma exploziei la fabrica din regiunea Riazan din Rusia # SafeNews
Bilanțul victimelor în urma unei explozii inexplicabile care a avut loc săptămâna trecută la o unitate de producție din regiunea Riazan din Rusia a crescut la cel puțin 20 de morți și 134 de persoane rănite, au anunțat luni serviciile locale de urgență, potrivit Reuters. Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan, situată la sud-est de Moscova, […]
10:40
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie, iar medicii au alertat poliția. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni, din raionul Anenii Noi, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Despre acest caz poliția a fost alertat ăde către un echipaj medical, […]
Acum 4 ore
10:30
VIDEO // Momentul în care un avion încearcă o aterizare forțată și cade pe un teren de golf, în Australia # SafeNews
Doi bărbați de 50 de ani au scăpat doar cu răni ușoare după ce avionul lor s-a prăbușit în urma unei aterizări de urgență pe un teren de golf din orașul australian Sydney. Avionul ușor Piper Cherokee a făcut o aterizare de urgență pe terenul de golf Mona Vale din Mona Vale, duminică, în jurul […]
10:10
Acuzația Moscovei la adresa serviciilor secrete ucrainene: Pensionare păcălite să participe în atacuri kamikaze asupra solidaților ruși # SafeNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că serviciile secrete ucrainene ar fi păcălit cinci femei în vârstă să renunțe la economiile lor de-o viață și le-au constrâns să pregătească atacuri asupra soldaților ruși. Se pare că planul presupunea ca acestea să livreze explozibili camuflați, care le-ar fi ucis și pe ele însele în […]
09:40
Circulație dată peste cap în Chișinău: Unele rute de troleibuz sunt redirecționate. Află de ce și care sunt schimbările # SafeNews
Traficul troleibuzelor din vestul Capitalei este serios afectat din cauza unui deranjament apărut la rețeaua de contact pe strada Calea Ieșilor și în zona Pieței Dimitrie Cantemir. Troleibuzele sunt redirecționate, unele rute circulă parțial, iar altele – complet schimbate. Situația a creat deja disconfort pentru zeci de pasageri, în special la orele de vârf. Trasee […]
09:40
Compania aeriană a Australiei a primit o amendă record pentru o măsură ilegală din timpul pandemiei # SafeNews
Qantas Airways, compania aeriană națională a Australiei și cel mai mare transportator aerian din țară, a fost amendată cu 90 milioane de dolari australieni (58,64 milioane de dolari americani) pentru concedierea ilegală a 1.800 de angajați de la sol și înlocuirea lor cu subcontractori în timpul pandemiei de COVID-19, transmite luni agenția Reuters. La aplicarea sancțiunii […]
09:30
Șeful unei companii care pariază pe chatboți de companie spune că aceștia vor face relațiile reale „mult mai profunde” # SafeNews
Directorul Character.ai, o companie care dezvoltă chatboți ce funcționează în baza inteligenței artificiale, crede că majoritatea oamenilor vor avea „prieteni AI" în viitor, în timp ce firma sa se confruntă cu o serie de procese intentate pentru presupuse prejudicii aduse copiilor, iar grupuri de activiști cer interzicerea aplicațiilor de „companie virtuală", relatează Financial Times. Startup-ul cu […]
09:30
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", fost judecător și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, consideră că procedurile de pre-vetting și vetting, promovate de guvernarea PAS drept soluții pentru „curățarea" justiției, sunt neconstituționale și pun în pericol independența sistemului judecătoresc. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Subiect Incomod", realizat de avocatul Dorin Podlisnic. […]
09:20
Maia Sandu la EuroNews: „Avem informații despre încercări de corupere alegătorilor din diaspora” # SafeNews
Trecem printr-o perioadă periculoasă, în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor țării, susține președinta Republicii Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din toamnă, Maia Sandu a avertizat că rezistența față de presiunile Rusiei face din Moldova „un element de stabilitate în regiune." „Suntem într-o situație în care se încearcă răsturnarea ordinii modiale, în […]
09:10
Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”, anunță oficialii ucraineni # SafeNews
Un atac aerian al armatei ruse asupra unei zone rezidențiale din Harkov a ucis trei persoane, printre care un copil mic, și a rănit alte 17, au declarat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele Unite presează Kievul să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului început de Moscova, informează Reuters. Un atac […]
09:10
Peste 4700 de abateri rutiere în weekend: Zeci de șoferi prinși băuți sau drogați la volan, mii amendați pentru viteză # SafeNews
Polițiștii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică au avut un sfârșit de săptămână agitat. În doar două zile, au fost înregistrate peste 4700 de încălcări ale regulilor de circulație pe drumurile din țară. Una dintre cele mai îngrijorătoare constatări: 63 de conducători auto au fost opriți din trafic pentru că se aflau sub influența […]
08:50
Peste 100.000 de persoane au traversat frontiera R. Moldova în ultimele 24 de ore. Află cele mai tranzitate puncte # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a atins cifra de 101.353, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 28.243 de traversări, urmat de punctul de la Leușeni, cu 13.101 traversări, și Sculeni, […]
Acum 6 ore
08:30
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban, crocodilul lui Kadîrov și struții din Kiev. Cine are un rechin # SafeNews
Oamenii puternici nu-și măsoară puterea doar în palate placate cu aur și parade militare, ci și în creaturi exotice care se simt mai acasă în Serengeti decât pe câmpiile monotone ale Europei, scrie Politico într-un material dedicat pasiunii exotice a politicienilor de rang înalt pentru animale pe care cetățenii obișnuiți le văd doar al televizor […]
08:10
Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP, citată de lefigaro.fr. În jurul orei 3.30, patru bărbaţi au deschis focul după o altercaţie la Taste of the City Lounge, situat în Clown Heights, un cartier din centrul […]
08:00
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani, a ajuns la spitalul „San Giacomo" din Italia, după ce a fost înjunghiat sâmbătă, în urma unui conflict. Suspectul a fost reținut. Incidentul a avut loc în parcul de distracții din oraș, în timpul festivităților dedicate Maicii Domnului a Madiai. Potrivit presei locale, suspectul ar fi […]
07:40
Autoritățile aeroportului internațional din Atena au informat duminică despre efectuarea celei mai mari confiscări de khat realizată vreodată în Grecia, menționând confiscarea unei jumătăți de tonă din această substanță euforizantă, transmite AFP. Această plantă euforizantă este foarte populară în Yemen, precum și în țările din Cornul Africii, precum Etiopia și Somalia, scrie digi24.ro. Pachetele ce conțineau […]
07:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că țara trece printr-o perioadă periculoasă, în care Rusia încearcă să redeseneze hotarele statelor și să submineze ordinea internațională. În acest context, șefa statului a subliniat, la Congresul Diasporei, necesitatea ca Republica Moldova să fie pregătită pentru momentul în care se va ivi o oportunitate geopolitică de a obține […]
07:30
Zelenski a ajuns la Washington. ”Sper că forţa noastră comună, alături de America şi de europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată” # SafeNews
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Zelenski se va întâlni cu Trump pentru discuţii bilaterale în Biroul Oval, înainte ca Trump să se întâlnească cu liderii europeni. „Am ajuns […]
07:30
Un avion al companiei Condor, care zbura de pe insula Corfu spre Düsseldorf, a luat foc în aer # SafeNews
Un avion al companiei Condor a luat foc în aer. Imediat după decolare, compartimentul motorului turbopropulsor din dreapta al unui Boeing 757 care zbura de la Corfu la Düsseldorf a luat foc. Un avion al companiei Condor, care zbura de pe insula Corfu spre Düsseldorf, a luat foc în aer. „Am auzit brusc un zgomot […]
07:20
30 de observatori OSCE/ODIHR acreditați de CEC vor fi detașați curând în Republica Moldova # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN. Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați în teritoriu […]
07:10
Cercetătorii au enumerat părțile corpului pe care omul le va pierde în procesul evoluției. Oamenii de știință au emis un avertisment că, în viitor, o
07:00
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că numărul cazurilor de holeră a crescut alarmant, iar boala a provocat deja mii de victime în 31 de țări. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un avertisment privind creșterea numărului de cazuri de holeră, după ce boala a provocat mii de decese la nivel global, scrie adevarul.ro. Holera […] Articolul Alertă mondială: O boală din secolul XIX a provocat mii de morți în 31 de țări apare prima dată în SafeNews.
06:50
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # SafeNews
Guvernatorii republicani din statele americane Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraş afectat de criminalitate şi lipsă de siguranţă, relatează News.ro citând agenția Reuters. Decizia vine după […] Articolul Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump apare prima dată în SafeNews.
06:40
Igor Grosu, la Festivalul BelEU: Este inclus în lista evenimentelor din R. Moldova și din Europa, care promovează țara noastră # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice la Festivalul BelEU Fest. Potrivit informațiilor oferite de Direcția Relații Publice a Parlamentului, pe parcursul zilei de duminică, 17 august, a avut loc un spectacol al tradițiilor autentice și bunei dispoziții. Publicul a avut parte de paradă a portului […] Articolul Igor Grosu, la Festivalul BelEU: Este inclus în lista evenimentelor din R. Moldova și din Europa, care promovează țara noastră apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:30
Un număr de opt persoane au murit și patru sunt date dispărute în urma inundațiilor produse în regiunea Mongolia Interioară din nordul Chinei, a anunțat duminică televiziunea de stat CCTV, transmite AFP. Un grup de 13 persoane erau campate în zona Urad când a avut loc o creștere „bruscă” a apelor, sâmbătă, în jurul orei […] Articolul China: 8 morți și 4 dispăruți în inundații în regiunea Mongolia Interioară apare prima dată în SafeNews.
06:20
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de graniţa cu Belarus, transmite Reuters, preluată de News.ro. Potrivit FSB, sistemele de război electronic ale Rusiei au interceptat o dronă […] Articolul Moscova acuză Ucraina că a vrut să atace o centrală nucleară apare prima dată în SafeNews.
06:10
Uraganul Erin a trecut în categoria 3, a furtunilor catastrofale. Unde a fost emisă o avertizare # SafeNews
Erin, primul uragan al sezonului atlantic din 2025, a fost retrogradat duminică la categoria 3, după ce viteza vânturilor a scăzut uşor, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, transmite Reuters. Furtuna se afla la aproximativ 530 de kilometri est-sud-est de insula Grand Turk, cu rafale maxime susţinute de 205 km/h, potrivit News.ro. Iniţial, […] Articolul Uraganul Erin a trecut în categoria 3, a furtunilor catastrofale. Unde a fost emisă o avertizare apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
22:10
Nicușor Dan: Trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că sprijinul pentru securitatea Ucrainei înseamnă și o investiție în securitatea proprie a României. „Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre. În cadrul […] Articolul Nicușor Dan: Trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată apare prima dată în SafeNews.
21:50
Guțul, condamnată pe „70 de volume de hârtie fără valoare”: Avocatul susține că dosarul este o persecuție politică, fără probe reale # SafeNews
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare, însă din aproape 70 de volume ale dosarului penal doar 4 conțin mențiuni despre ea, iar acestea, conform apărării, nu conțin dovezi. Ea însăși, Evghenia Guțul, insistă asupra caracterului politic al persecuției, legându-l de statutul său de Bașcan al Găgăuziei. Acest motiv, conform […] Articolul Guțul, condamnată pe „70 de volume de hârtie fără valoare”: Avocatul susține că dosarul este o persecuție politică, fără probe reale apare prima dată în SafeNews.
21:50
Alte trei cereri de înregistrare a listei de candidați pentru participare la alegerile parlamentare au fost depuse la CEC # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a recepționat, duminică 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 CEC precizează că cererea de înregistrare a listei […] Articolul Alte trei cereri de înregistrare a listei de candidați pentru participare la alegerile parlamentare au fost depuse la CEC apare prima dată în SafeNews.
21:30
FOTO // O tânără de 24 de ani a murit, în urma accidentului produs pe traseul Chișinău-Ungheni. Un tânăr de 18 ani se află la spital # SafeNews
O tânără de 24 de ani a murit în urma accidentului produs pe traseul Chișinău–Ungheni, cu implicarea a două unități de transport. Coliziunea a avut loc duminică, în jurul orei 13:50. Potrivit Poliției, tânăra de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, preliminar ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind […] Articolul FOTO // O tânără de 24 de ani a murit, în urma accidentului produs pe traseul Chișinău-Ungheni. Un tânăr de 18 ani se află la spital apare prima dată în SafeNews.
16:00
Cristina Gherasimov, la Forumul Tinerilor din Diaspora: Să construim împreună viitorul pe care ni-l dorim, să aducem Europa în fiecare casă # SafeNews
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, i-a salutat astăzi pe cei adunați astăzi la Forumul Tinerilor din Diaspora. Demnitara și-a exprimat bucuria pentru faptul că tinerii aleg să revină vara în R. Moldova. „Am încurajat tinerii să profite de fiecare oportunitate: să învețe, să descopere, să acumuleze experiență și bune practici și apoi să revină […] Articolul Cristina Gherasimov, la Forumul Tinerilor din Diaspora: Să construim împreună viitorul pe care ni-l dorim, să aducem Europa în fiecare casă apare prima dată în SafeNews.
15:50
Plenul Curţii Constituţionale a ales-o astăzi pe Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor. Amintim că cei cinci judecători ai Curţii Constituţionale și-au depus astăzi jurământul […] Articolul Domnica Manole aleasă din nou Președinte al Curții Constituționale apare prima dată în SafeNews.
Ieri
12:20
Cinci judecători ai Curții Constituționale și-au depus astăzi, 17 august, jurământul în fața plenului Parlamentului. Ședința Parlamentului a durat circa 15 minute, timp în care parlamentarii au onorat drapelul de stat și imnul R. Moldova, apoi au asistat de depunerea jurămintelor celor cinci magistrați. La ședință a fost prezentă și președintele R. Moldova, Maia Sandu, […] Articolul Judecătorii Curții Constituționale și-au depus jurământul pentru noul mandat apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Irina Vlah: Regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest! # SafeNews
Blocul Electoral Patriotic a ieșit la protest în fața Parlamentului, acolo unde astăzi judecătorii Curții Constituționale urmează să depună jurământul. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului, a spus că „regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest!”. „Gruparea galbenă a convocat duminică […] Articolul LIVE // Irina Vlah: Regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest! apare prima dată în SafeNews.
10:30
Unul dintre cele mai șocante momente din cazul Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, și al activistei blocului „Victorie”, Svetlana Popan, este calculul „sumei infracțiunii” în tabele Excel, scrie telegraph.md. Volumul fondurilor de „finanțare ilegală” imputate inculpatelor a fost estimat aproximativ, „la ochi”, fără a fi susținut de dovezi concrete. De asemenea, instanța nici măcar nu s-a […] Articolul Judecata folosește calcule aproximative: tabele Excel fără dovezi în cazul Guțul–Popan apare prima dată în SafeNews.
09:50
„Vom schimba totul, absolut totul”. Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă # SafeNews
Aflați într-o criză economică gravă, bolivienii își aleg duminică viitorul președinte într-un scrutin în care dreapta pare să fie în măsură să pună capăt ciclului politic început acum douăzeci de ani de fostul președinte socialist Evo Morales, transmite AFP. Această țară din Anzi, cu o populație de 11,3 milioane de locuitori, se prezintă la urne […] Articolul „Vom schimba totul, absolut totul”. Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă apare prima dată în SafeNews.
09:40
Microsoft pregătește una dintre cele mai radicale transformări din istoria Windows. Sub numele „Windows 2030 Vision”, compania își dezvăluie planul de a integra inteligența artificială nu doar în aplicații, ci direct în sistemul de operare, transformându-l într-un asistent digital permanent. Această schimbare promite să redefinească modul în care interacționezi cu PC-ul, dar ridică și întrebări […] Articolul Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de AI: Ce riscuri apar apare prima dată în SafeNews.
09:30
Scurgere de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska # SafeNews
Mai multe documente cu antetul Departamentului de Stat al SUA, care conțineau detalii confidențiale despre summitul Trump-Putin, au fost descoperite vineri dimineață într-un hotel din Alaska, conform unei dezvăluiri făcute de publicația americană NPR. Trei turiști cazați la hotelul Captain Cook din Anchorage, Alask, situat chiar în apropierea bazei aeriene unde a avut loc întâlnirea dintre […] Articolul Scurgere de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska apare prima dată în SafeNews.
09:30
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN. Imediat după anunț, cotația A7A5 a căzut cu 13%. Șocul asupra criptomonedei a generat o reacție în lanț: au scăzut cotațiile și volumele […] Articolul Proiectul cripto al lui Ilan Șor s-a prăbușit cu 13% din cauza sancțiunilor SUA apare prima dată în SafeNews.
09:20
TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va actualiza regulile comunității, cu scopul de a le face mai clare, mai transparente și mai ușor de înțeles pentru utilizatori. Modificările vor fi implementate începând cu 13 septembrie 2025 și vor include o serie de îmbunătățiri menite să […] Articolul TikTok își rescrie regulile pentru a fi mai clare și ușor de înțeles apare prima dată în SafeNews.
