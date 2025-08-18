Peste 2000 de persoane, așteptate la ediția din anul curent a Marii Dictări Naționale
Omniapres, 18 august 2025 14:00
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. Evenimentul va avea loc pe 31 august 2025, începând […] The post Peste 2000 de persoane, așteptate la ediția din anul curent a Marii Dictări Naționale appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 5 minute
14:00
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. Evenimentul va avea loc pe 31 august 2025, începând […] The post Peste 2000 de persoane, așteptate la ediția din anul curent a Marii Dictări Naționale appeared first on Omniapres.
Acum o oră
13:30
VIDEO // Centura Chișinău, un proiect ambițios și necesar de infrastructură rutieră din Republica Moldova # Omniapres
Drumul de centură al municipiului Chișinău este unul dintre cele mai ambițioase și necesare proiecte de infrastructură rutieră din Republica Moldova. Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, spune că e vorba despre un traseu de aproximativ 90 de kilometri, care are menirea de a devia traficul de tranzit din capitală, reducând astfel […] The post VIDEO // Centura Chișinău, un proiect ambițios și necesar de infrastructură rutieră din Republica Moldova appeared first on Omniapres.
13:10
Deputata PAS Efimia Bandalac, vizată într-un dosar disciplinar al Uniunii Avocaților. Furtună: „Legea s-a întors împotriva ei” # Omniapres
Uniunea Avocaților a deschis un dosar disciplinar pe numele deputatei PAS Efimia Bandalac, autoarea amendamentelor controversate la Legea cu privire la avocatură. Decizia vine după sesizarea depusă de lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, care a calificat inițiativa parlamentarei drept „un act de trădare față de propria profesie”. „Inițiativa ei legislativă nu este altceva decât […] The post Deputata PAS Efimia Bandalac, vizată într-un dosar disciplinar al Uniunii Avocaților. Furtună: „Legea s-a întors împotriva ei” appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
13:00
Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (Î.M. AGSV) avertizează cetățenii și vizitatorii capitalei că lacurile din parcurile municipale nu sunt autorizate pentru înot și nu îndeplinesc condițiile minime de siguranță sanitară. Este vorba despre lacurile din Valea Morilor, Valea Trandafirilor, La Izvor și Râșcani, care sunt alimentate în principal din ape meteorice (ploi […] The post Pericol în lacurile din Chișinău. AGSV: Nu garantăm siguranța appeared first on Omniapres.
12:40
Weekend agitat pe drumurile naționale: peste 4.700 de șoferi amendați pentru abateri rutiere # Omniapres
În weekend, polițiștii INSP au înregistrat peste 4.700 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Printre cele mai grave abateri se numără conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, depășirea vitezei legale, nerespectarea indicatoarelor de prioritate și a semnalelor semafoarelor, conducerea fără revizia tehnică sau fără asigurare auto, oprirea în locuri interzise, neacordarea priorității pietonilor […] The post Weekend agitat pe drumurile naționale: peste 4.700 de șoferi amendați pentru abateri rutiere appeared first on Omniapres.
12:10
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, privind desfășurarea Marii Dictări Naționale (ediția a III-a) # Omniapres
The post LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, privind desfășurarea Marii Dictări Naționale (ediția a III-a) appeared first on Omniapres.
12:10
Andrei Spînu se laudă cu podul Leova-Bumbăta: ”Așa suntem mai aproape de România, mai aproape de UE” # Omniapres
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, s-a lăudat că a trecut pentru prima dată prin punctul de trecere Leova-Bumbăta, menționând că, deși fluxul de mașini a fost constant, formalitățile au decurs rapid. ”Vin din România. Tocmai am trecut frontiera, pentru prima dată, pe la Leova – Bumbăta. Am trecut repede, chiar dacă […] The post Andrei Spînu se laudă cu podul Leova-Bumbăta: ”Așa suntem mai aproape de România, mai aproape de UE” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
11:40
Ceban, glume la adresa vizitei lui Nicușor Dan la Chișinău: ”Poate să vină și pe 1 septembrie, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor” # Omniapres
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat ironic venirea președintelui României, Nicușor Dan, anunțată pentru 31 august în capitala Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Gonța Media”, edilul a spus: „El poate să vină și pe 1 septembrie, să meargă la școală, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor”. De asemenea, Ion Ceban a revenit […] The post Ceban, glume la adresa vizitei lui Nicușor Dan la Chișinău: ”Poate să vină și pe 1 septembrie, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor” appeared first on Omniapres.
11:10
Zelenski a ajuns la Washington: pacea trebuie să fie durabilă, nu ca atunci când Ucraina a pierdut Crimeea și Donbasul # Omniapres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a sosit la Washington, unde urmează să aibă mâine o întrevedere cu președintele american Donald J. Trump, precum și discuții cu lideri europeni. „Am ajuns deja la Washington, iar mâine voi avea o întrevedere cu președintele Trump. Tot mâine vom discuta și cu liderii europeni. Îi sunt recunoscător […] The post Zelenski a ajuns la Washington: pacea trebuie să fie durabilă, nu ca atunci când Ucraina a pierdut Crimeea și Donbasul appeared first on Omniapres.
11:10
LIVE // Acțiune de protest în fața Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova # Omniapres
The post LIVE // Acțiune de protest în fața Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
10:40
Un moldovean în vârstă de 32 de ani, rezident în Noicattaro (Bari), a fost rănit sâmbătă seara cu un cuțit, în timp ce se afla la parcul de distracții amenajat în Monopoli, provincia Bari, cu ocazia sărbătorii patronale dedicate Maicii Domnului a Madiei, scrie presa locală. Potrivit informațiilor disponibile, victima, care ar fi lucrat ca […] The post Moldovean de 32 de ani, rănit cu cuțitul la un târg din Italia appeared first on Omniapres.
10:10
Peste 720 000 de lei în amenzi, într-o singură lună, pentru activitate economică ilegală # Omniapres
În luna iulie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a identificat 418 cazuri de activitate economică ilicită desfășurată de persoane fizice, aplicând sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 723 de mii de lei. Cele mai frecvente încălcări au fost depistate în comerțul cu bunuri (inclusiv online), prestarea de servicii și transportul de pasageri în […] The post Peste 720 000 de lei în amenzi, într-o singură lună, pentru activitate economică ilegală appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara sa trebuie să fie pregătită pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul moldovean, în cazul unei oportunități geopolitice favorabile. Lidera de la Chișinău a subliniat într-un interviu pentru Euronews că este momentul ca societatea să rămână vigilentă și unită în apărarea suveranității, democrației și parcursului european. […] The post Maia Sandu: „Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova” appeared first on Omniapres.
09:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că nu poate exista o separare între Ucraina și Republica Moldova în parcursul european. Potrivit lui, un astfel de scenariu ar transmite un semnal de divizare în interiorul Uniunii Europene și ar submina poziția comună privind garanțiile de securitate. „Mulți din Europa consideră că o astfel de divizare nu va […] The post Zelenski: Separarea Ucrainei de Moldova în procesul de aderare la UE ar fi o greșeală appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 18 august 2025. O nouă săptămână începe cu schimbări, oportunități și energie pentru toate zodiile # Omniapres
E bine s-o pornim de luni cu energie și încredere ca să avem spor la tot ce ne-am propus. LEU O definitivare! Vi se va semna un act care va permite niște libertăți și veți căpăta alt statut, veți câștiga bani și faimă. O să dați zor să vă achitați de obligațiile familiei ca să […] The post Horoscop 18 august 2025. O nouă săptămână începe cu schimbări, oportunități și energie pentru toate zodiile appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
15:30
BEP a organizat un protest față de ”capturarea Curții Constituționale de către regimul PAS”: „CC aparține poporului” # Omniapres
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a organizat un protest față de ceea ce ei au numit capturarea Curții Constituționale de către regimul PAS. ”Acțiunea a fost prilejuită de faptul că, duminică, 17 august, PAS a convocat de urgență Parlamentul – în realitate doar propria fracțiune – într-o sesiune extraordinară, […] The post BEP a organizat un protest față de ”capturarea Curții Constituționale de către regimul PAS”: „CC aparține poporului” appeared first on Omniapres.
15:20
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul la Parlament, în prezența Maiei Sandu # Omniapres
Noii judecători Curții Constituționale (CC), Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, au depus jurământul duminică, 17 august, în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, la care a fost prezentă și președintele Maia Sandu. Deputații comuniști și socialiști au huiduit ceremonia, numindu-i pe noii magistrați ”judecători de buzunar” ai Partidului Acțiune […] The post Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul la Parlament, în prezența Maiei Sandu appeared first on Omniapres.
Ieri
11:10
Doliu în familia lui Andrei Năstase, a decedat mama sa: De azi dimineață, lumea mea s-a prăbușit # Omniapres
Andrei Năstase a anunțat că mama sa a decedat, în această dimineață. Politicianul a publicat un mesaj emoționant pe rețele de socializare. “Dragă Mamă, Îți scriu și știu că n-o să-mi răspunzi niciodată. Dar parcă dacă voi lăsa aceste cuvinte pe hârtie, îmi va fi mai ușor să respir. De azi dimineață, lumea mea s-a […] The post Doliu în familia lui Andrei Năstase, a decedat mama sa: De azi dimineață, lumea mea s-a prăbușit appeared first on Omniapres.
11:00
Parlamentul validează mandate noi cu nume vechi la Curtea Constituțională. Legislativul se întrunește în ședință pentru depunerea jurământului de către magistrați # Omniapres
Deputații moldoveni, care au încheiat oficial mandatul, se întrunesc azi într-o sesiune extraordinară, unde va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Cinci mandate de judecători constituționali au expirat în 16 august, iar locurile au fost preluate de magistrații desemnați […] The post Parlamentul validează mandate noi cu nume vechi la Curtea Constituțională. Legislativul se întrunește în ședință pentru depunerea jurământului de către magistrați appeared first on Omniapres.
08:40
O să ne bucurăm de plimbări, vizite, întâlniri sub tot felul de pretexte și o să putem și noi să ne deconectăm. LEU Se tot insistă să o porniți spre o zonă de agrement și o să-i adunați pe toți cei dragi să vă duceți pe undeva, mai aproape de casă: la o piscină, un […] The post Horoscop 17 august 2025. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite appeared first on Omniapres.
16 august 2025
19:50
Partidul politic Alianța „Moldovenii” a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală documentele pentru a fi înregistrat în calitate de participant la alegerile parlamentare din 28 septembrie2025. După prezentarea Strategiei de dezvoltare a Moldovei la Summitul „Moldovenii” și dezbaterea programului de implementare a acesteia în cadrul ciclului de mese rotunde naționale, desfășurate între 1 și 15 […] The post Partidul Alianța „Moldovenii” a depus actele la CEC appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Cebotari: PAS a impulsionat guvernarea PDM, când era în opoziție. Trebuie să le solicităm să redevină ONG-iști # Omniapres
Fondatorul PDMM, Vlad Cebotari, fost ministru al Justiției în perioada guvernării PDM, spune că PAS s-a descurcat foarte bine fiind în opoziție și că ar fi mai bine ca ei să fie trimiși înapoi de unde au venit, scrie alerta.md. În cadrul emisiunii lui Gheorghe Gonța, democratul a subliniat că, atunci când erau la guvernare […] The post VIDEO // Cebotari: PAS a impulsionat guvernarea PDM, când era în opoziție. Trebuie să le solicităm să redevină ONG-iști appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Torner: Summitul Trump-Putin ne reamintește că Moldova trebuie să-și decidă cursul politic prin vot liber și informat # Omniapres
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit istoric: Trump-Putin. Se vorbea chiar despre „o nouă ordine mondială”. Se aștepta o voce a rațiunii, pentru că Europa așteaptă pace. Unii chiar încercau să facă o paralelă între Summitul de pe Alaska și Conferința de la Ialta, februarie 1945. […] The post Torner: Summitul Trump-Putin ne reamintește că Moldova trebuie să-și decidă cursul politic prin vot liber și informat appeared first on Omniapres.
13:20
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a fi înregistrat în cursa electorală parlamentară din 28 septembrie 2025. Formațiunea declară că intră în campanie cu obiectivul de a reprezenta interesele cetățenilor și de a promova o agendă axată pe economie, valori tradiționale și drepturi sociale. Anterior, […] The post Partidul „Moldova Mare” a depus actele la CEC pentru alegerile parlamentare appeared first on Omniapres.
13:10
Subiectul reintegrării țării, cu asigurarea în același timp a securității naționale a fost dezbătut la consultări publice de Alianța „Moldovenii”, care a invitat la discuții experți și politicieni. „Securitatea națională și reintegrarea reprezintă o linie strategică unică, de succesul căreia depinde viitorul Moldovei”, a dat tonul discuției secretarul general al partidului, Victor Marahovschi. El a […] The post Alianța „Moldovenii” a organizat o masă rotundă pe tema reintegrării țării appeared first on Omniapres.
10:20
VIDEO // Susținătorii lui Șor, reținuți de Poliție la Gara Feroviară. Au încercat să instaleze corturi # Omniapres
Mai mulți participanți la protestul anunțat de Ilan Șor la Gara Feroviară au fost reținuți, în această dimineață. Telegraph.md anunță că susținătorii Blocului „Victorie” au venit la gara din Chișinău și au început să instaleze o tabără de corturi, pentru a desfășura un flashmob. “Aici trebuie să aibă loc acțiunea de protest a opoziției în […] The post VIDEO // Susținătorii lui Șor, reținuți de Poliție la Gara Feroviară. Au încercat să instaleze corturi appeared first on Omniapres.
09:10
Summitul de la Anchorage s-a încheiat fără un acord privind Ucraina. Trump: „Am avut o întâlnire foarte productivă, dar nu există deocamdată o înțelegere” # Omniapres
Negocierile dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, desfășurate vineri la Anchorage, Alaska, s-au încheiat fără un acord concret privind Ucraina. După întâlnirea cu Vladimir Putin, președintele SUA a declarat într-un interviu pentru Fox News că negocierile au fost „de nota zece”, subliniind că „este bine când marile puteri nucleare discută”, scrie […] The post Summitul de la Anchorage s-a încheiat fără un acord privind Ucraina. Trump: „Am avut o întâlnire foarte productivă, dar nu există deocamdată o înțelegere” appeared first on Omniapres.
08:40
Să fim și noi un pic mai dezinhibați, să dăm voie lucrurilor să se întâmple, să vină spre noi ca să ne bucurăm de viață. LEU E animație la voi, ați tot primit invitații să vă duceți pe ici, pe colo și o să vă consultați și cu ai voștri să vedeți încotro s-o porniți, […] The post Horoscop 16 august 2025. Surprize, voie bună și planuri spontane de vacanță appeared first on Omniapres.
15 august 2025
18:00
Pentru weekend, meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă, cu cer senin și fără precipitații pe 16 august. Temperaturile nocturne vor varia între 11 și 17 grade Celsius, iar cele diurne vor atinge valori de până la 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic. În cursul serii de 17 august […] The post Prognoza meteo pentru weekend: soare, temperaturi de până la 34°C și ploi izolate appeared first on Omniapres.
17:30
VIDEO // A urcat pe bicicletă beat criță! Un bărbat din Dondușeni, prins cu 2,38 mg/l alcool în aerul expirat # Omniapres
Un bărbat de 45 de ani din raionul Dondușeni a fost surprins de polițiștii Direcției patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) cu o alcoolemie record de 2,38 mg/l alcool în aerul expirat. Incidentul a avut loc pe o stradă din orașul Dondușeni, unde bărbatul se deplasa neuniform pe o bicicletă, atrăgând atenția […] The post VIDEO // A urcat pe bicicletă beat criță! Un bărbat din Dondușeni, prins cu 2,38 mg/l alcool în aerul expirat appeared first on Omniapres.
17:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată la Chișinău: când vine și ce va face în R.Moldova # Omniapres
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi inaugurat în septembrie, în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a vicepreședintelui PE responsabil pentru relația cu Republica Moldova, Victor Negrescu. Tot atunci va fi prezentat și șeful biroului, care va fi un cetățean român. Victor Negrescu a declarat pentru RFI că inaugurarea biroului are scopul […] The post Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată la Chișinău: când vine și ce va face în R.Moldova appeared first on Omniapres.
16:40
Ex-deputatul Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să restituie statului aproape 2 milioane de lei # Omniapres
Fostul deputat Sergiu Stati a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450 000 de lei și l-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau demnități publice pentru o perioadă de 12 ani. Totodată, i s-a impus măsura preventivă […] The post Ex-deputatul Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să restituie statului aproape 2 milioane de lei appeared first on Omniapres.
16:20
Acțiunea de protest, planificată de Ilan Șor pentru sâmbătă, la Gara Feroviară din Chișinău, va avea loc. Informația a fost anunțată chiar de către Ilan Șor, ca răspuns la atenționările Poliției, care a avertizat că va aplica amenzi celor care vor veni la miting. ”Acțiunea nu doar că se planifică, ea e pregătită și va […] The post Șor nu renunță: Protestul planificat va avea loc, suntem gata pentru orice scenariu appeared first on Omniapres.
16:10
Asociația Forța Fermierilor cere intervenție urgentă pentru fermierii din Cahul amenințați cu executarea silită # Omniapres
Asociația Forța Fermierilor cere Guvernului și Ministerului Agriculturii să intervină urgent, după ce agricultorii din raionul Cahul au fost amenințați cu executarea silită a bunurilor puse gaj, chiar în plin sezon de recoltare. Organizația avertizează că această situație creează impresia unui „atac raider legal” asupra fermierilor aflați într-o perioadă vulnerabilă, dar care au perspective reale […] The post Asociația Forța Fermierilor cere intervenție urgentă pentru fermierii din Cahul amenințați cu executarea silită appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul din Frumușica, suspectat de omor. Reacția edilului # Omniapres
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă. Oamenii legii solicită aceeaşi măsură pentru medicul legist, care ar fi falsificat rezultatele expertizei medico-legală, precum și pentru alți doi complici, transmite TVR Moldova. Adus în fața instanței, primarul […] The post VIDEO // Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul din Frumușica, suspectat de omor. Reacția edilului appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Sandu, despre deschiderea negocierilor cu UE înainte de Ucraina: ”Un proces bazat pe merite” # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile apărute în presa internațională privind o posibilă „decuplare” de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că procesul este unul bazat pe merite, iar o eventuală diferență de ritm nu ar trebui interpretată ca o competiție între cele două țări. „Procesul de aderare este un […] The post VIDEO // Sandu, despre deschiderea negocierilor cu UE înainte de Ucraina: ”Un proces bazat pe merite” appeared first on Omniapres.
15:00
Cebotari: ”PDM a fost înlăturat de la putere prin efort rus și german pentru că punea accent pe relațiile transatlantice” # Omniapres
Partidul Democrat din Moldova a fost înlăturat de la putere în 2019 în urma unei înțelegeri dintre Moscova și Berlin, pentru că a pledat pentru o politică externă cu un accent mai mare pe relațiile transatlantice, nu pe alianțe europene regionale. Dezvăluirea aparține liderului Partidului Democrat Modern (PDMM), Vladimir Cebotari și a fost făcută la […] The post Cebotari: ”PDM a fost înlăturat de la putere prin efort rus și german pentru că punea accent pe relațiile transatlantice” appeared first on Omniapres.
14:40
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind mai multe accidente de muncă grave, produse în ultimele luni pe șantierele de construcție din capitală și soldate cu pierderi de vieți omenești. Potrivit instituției, aceste cazuri ridică suspiciuni serioase privind nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă. Ombudsmanul amintește că, în […] The post Avocatul Poporului investighează accidentele mortale de pe șantierele din Chișinău appeared first on Omniapres.
14:10
Un bărbat în vârstă de 44 de ani și-a pierdut viața aseară, în jurul orei 21:50, într-un accident rutier produs pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca, raionul Orhei. În incident a fost implicat un motocultor condus de acesta și un Mercedes Sprinter. Conform primelor investigații, tragedia s-a petrecut în momentul în care bărbatul efectua […] The post Un bărbat a murit, iar un copil a fost rănit într-un accident cu motocultor în Orhei appeared first on Omniapres.
13:40
Diaspora se pregătește de alegeri: peste 2 600 de moldoveni s-au înscris pentru votul prin poștă # Omniapres
Peste 2 600 de moldoveni s-au înregistrat pentru votul prin corespondență până la termenul-limită stabilit de Comisia Electorală Centrală, respectiv 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a fiecărei țări gazdă. Potrivit datelor publicate pe platforma oficială https://vpc.cec.md, în total s-au înregistrat 2 606 alegători din diaspora. Cei mai mulți dintre ei provin din Statele […] The post Diaspora se pregătește de alegeri: peste 2 600 de moldoveni s-au înscris pentru votul prin poștă appeared first on Omniapres.
13:10
În perioada 15 august 2025, ora 00:01 – 17 august 2025, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Vlaicu Pârcălab, tronsonul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. 31 August 1989 și pe str. Veronica Micle, tronsonul str. A. Pușkin – str. Mihai Eminescu, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Despre aceasta […] The post Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 15–17 august appeared first on Omniapres.
12:40
Începând cu 18 august 2025, Agenția Servicii Publice va primi și înregistra toate documentele pe suport de hârtie, aferente domeniilor licențierii activității de întreprinzător, autorizării operațiunilor cu mărfuri strategice și clasificării structurilor de primire turistică cu funcții de cazare, exclusiv la sediul central din municipiul Chișinău, str. Alexandru Pușkin nr. 42, blocul G. Accesul se […] The post ASP mută depunerea documentelor pentru licențe și autorizații într-o singură locație appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Ion Ceban: „Dacă aș fi prim-ministru, ați vedea o schimbare substanțială într-un an și jumătate” # Omniapres
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că în cazul în care ar ocupa funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, ar reuși să soluționeze majoritatea problemelor țării într-un termen relativ scurt. Declarații în acest sens au fost făcute într-un interviu pentru jurnalistul Gheorghe Gonța. „Sunt sigur că m-aș descurca cu marea majoritate a problemelor cu care se […] The post VIDEO // Ion Ceban: „Dacă aș fi prim-ministru, ați vedea o schimbare substanțială într-un an și jumătate” appeared first on Omniapres.
11:40
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui pas important înainte Republicii Moldova în drumul său spre aderarea la blocul comunitar format din 27 de membri, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru sfârșitul lunii septembrie — plasând-o astfel pentru prima dată înaintea Ucrainei, scrie publicația Politico. Conform scenariului analizat de oficialii UE, țările europene ar urma să […] The post UE ar putea acorda Moldovei prioritate în procesul de aderare, în detrimentul Ucrainei appeared first on Omniapres.
11:20
VIDEO // Partidul lui Usatîi anunță proiecte concrete pentru economie și condiții de trai mai bune # Omniapres
Republica Moldova are un potențial enorm, pe care actuala guvernare nu este în stare să-l valorifice. Partidul Nostru are proiecte concrete pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Cu aceste proiecte, partidul va merge în fața oamenilor la alegerile parlamentare, pentru ca cetățenii să le aprecieze pe 28 septembrie. Declarația a fost […] The post VIDEO // Partidul lui Usatîi anunță proiecte concrete pentru economie și condiții de trai mai bune appeared first on Omniapres.
11:10
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, internat în spital. Avocat: „Șase luni de detenție i-au agravat bolile” # Omniapres
Ședința în dosarul în care Ion Creangă este acuzat de trădare de patrie a fost amânată, după ce șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului nu s-a prezentat în instanță din cauza unor probleme medicale și a fost internat în spital, notează TVR Moldova. Avocatul lui Creangă, Iurie Florea, a explicat că starea de sănătate […] The post Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, internat în spital. Avocat: „Șase luni de detenție i-au agravat bolile” appeared first on Omniapres.
11:10
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o nouă reformă administrativ-teritorială # Omniapres
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” consideră că o nouă reformă administrativ-teritorială este o necesitate stringentă, deoarece fără o astfel de reformă Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare. Potrivit formațiunii, astăzi, în Republica Moldova practic nu există unităţi administrativ-teritoriale care să activeze în baza principiului de autogestiune, iar micile excepţii care […] The post Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o nouă reformă administrativ-teritorială appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO// Șeful IGP: Cetățenii care merg la protestele plătite de Șor vor fi amendați zilnic cu 7 500 de lei # Omniapres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că persoanele care aleg să participe la protestele anunțate de Ilan Șor, în schimbul unor sume de bani, riscă amenzi contravenționale zilnice și devin automat subiecți ai anchetelor autorităților. Potrivit acestuia, în toate raioanele țării au fost deja inițiate proceduri contravenționale, care vizează acceptarea recompenselor pentru […] The post VIDEO// Șeful IGP: Cetățenii care merg la protestele plătite de Șor vor fi amendați zilnic cu 7 500 de lei appeared first on Omniapres.
10:10
Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” va funcționa în regim permanent, 24 de ore din 24, începând cu 15 august 2025, ora 08:00. Decizia a fost luată de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România pentru a facilita traversarea frontierei și a fluidiza traficul. Măsura oferă posibilitatea trecerii frontierei la […] The post Punctul de trecere „Leova–Bumbăta” va funcționa non-stop, începând de azi appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Accident grav pe șoseaua Balcani: Două TIR-uri s-au ciocnit, unul dintre vehicule a luat foc # Omniapres
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de joi, 14 august, pe șoseaua Balcani, în apropiere de comuna Grătiești. Incidentul a avut loc în jurul orei 05:39 și a implicat două autocamioane de mare tonaj. În urma impactului, unul dintre TIR-uri a fost cuprins de flăcări. Din fericire, echipele de intervenție au reușit […] The post VIDEO // Accident grav pe șoseaua Balcani: Două TIR-uri s-au ciocnit, unul dintre vehicule a luat foc appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.