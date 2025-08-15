VIDEO // Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul din Frumușica, suspectat de omor. Reacția edilului

14:30

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a publicat miercuri, 13 august 2025, primul său mesaj audio din Grecia, în care își reafirmă intenția de a reveni în Republica Moldova și de a-și relua activitatea politică. Mesajul vine la scurt timp după ce Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea depusă de […]