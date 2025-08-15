VIDEO // A urcat pe bicicletă beat criță! Un bărbat din Dondușeni, prins cu 2,38 mg/l alcool în aerul expirat
Un bărbat de 45 de ani din raionul Dondușeni a fost surprins de polițiștii Direcției patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) cu o alcoolemie record de 2,38 mg/l alcool în aerul expirat. Incidentul a avut loc pe o stradă din orașul Dondușeni, unde bărbatul se deplasa neuniform pe o bicicletă, atrăgând atenția […]
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată la Chișinău: când vine și ce va face în R.Moldova
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi inaugurat în septembrie, în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a vicepreședintelui PE responsabil pentru relația cu Republica Moldova, Victor Negrescu. Tot atunci va fi prezentat și șeful biroului, care va fi un cetățean român. Victor Negrescu a declarat pentru RFI că inaugurarea biroului are scopul […]
16:40
Ex-deputatul Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să restituie statului aproape 2 milioane de lei
Fostul deputat Sergiu Stati a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450 000 de lei și l-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau demnități publice pentru o perioadă de 12 ani. Totodată, i s-a impus măsura preventivă […]
Acțiunea de protest, planificată de Ilan Șor pentru sâmbătă, la Gara Feroviară din Chișinău, va avea loc. Informația a fost anunțată chiar de către Ilan Șor, ca răspuns la atenționările Poliției, care a avertizat că va aplica amenzi celor care vor veni la miting. "Acțiunea nu doar că se planifică, ea e pregătită și va […]
Asociația Forța Fermierilor cere intervenție urgentă pentru fermierii din Cahul amenințați cu executarea silită
Asociația Forța Fermierilor cere Guvernului și Ministerului Agriculturii să intervină urgent, după ce agricultorii din raionul Cahul au fost amenințați cu executarea silită a bunurilor puse gaj, chiar în plin sezon de recoltare. Organizația avertizează că această situație creează impresia unui „atac raider legal" asupra fermierilor aflați într-o perioadă vulnerabilă, dar care au perspective reale […]
VIDEO // Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul din Frumușica, suspectat de omor. Reacția edilului
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă. Oamenii legii solicită aceeşi măsură pentru medicul legist, care ar fi falsificat rezultatele expertizei medico-legală, precum și pentru alți doi complici, transmite TVR Moldova. Adus în fața instanței, primarul […]
VIDEO // Sandu, despre deschiderea negocierilor cu UE înainte de Ucraina: "Un proces bazat pe merite"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile apărute în presa internațională privind o posibilă „decuplare" de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că procesul este unul bazat pe merite, iar o eventuală diferență de ritm nu ar trebui interpretată ca o competiție între cele două țări. „Procesul de aderare este un […]
Cebotari: "PDM a fost înlăturat de la putere prin efort rus și german pentru că punea accent pe relațiile transatlantice"
Partidul Democrat din Moldova a fost înlăturat de la putere în 2019 în urma unei înțelegeri dintre Moscova și Berlin, pentru că a pledat pentru o politică externă cu un accent mai mare pe relațiile transatlantice, nu pe alianțe europene regionale. Dezvăluirea aparține liderului Partidului Democrat Modern (PDMM), Vladimir Cebotari și a fost făcută la […]
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind mai multe accidente de muncă grave, produse în ultimele luni pe șantierele de construcție din capitală și soldate cu pierderi de vieți omenești. Potrivit instituției, aceste cazuri ridică suspiciuni serioase privind nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă. Ombudsmanul amintește că, în […]
Un bărbat în vârstă de 44 de ani și-a pierdut viața aseară, în jurul orei 21:50, într-un accident rutier produs pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca, raionul Orhei. În incident a fost implicat un motocultor condus de acesta și un Mercedes Sprinter. Conform primelor investigații, tragedia s-a petrecut în momentul în care bărbatul efectua […]
Diaspora se pregătește de alegeri: peste 2 600 de moldoveni s-au înscris pentru votul prin poștă
Peste 2 600 de moldoveni s-au înregistrat pentru votul prin corespondență până la termenul-limită stabilit de Comisia Electorală Centrală, respectiv 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a fiecărei țări gazdă. Potrivit datelor publicate pe platforma oficială https://vpc.cec.md, în total s-au înregistrat 2 606 alegători din diaspora. Cei mai mulți dintre ei provin din Statele […]
În perioada 15 august 2025, ora 00:01 – 17 august 2025, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Vlaicu Pârcălab, tronsonul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. 31 August 1989 și pe str. Veronica Micle, tronsonul str. A. Pușkin – str. Mihai Eminescu, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Despre aceasta […]
Începând cu 18 august 2025, Agenția Servicii Publice va primi și înregistra toate documentele pe suport de hârtie, aferente domeniilor licențierii activității de întreprinzător, autorizării operațiunilor cu mărfuri strategice și clasificării structurilor de primire turistică cu funcții de cazare, exclusiv la sediul central din municipiul Chișinău, str. Alexandru Pușkin nr. 42, blocul G. Accesul se […]
VIDEO // Ion Ceban: „Dacă aș fi prim-ministru, ați vedea o schimbare substanțială într-un an și jumătate"
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că în cazul în care ar ocupa funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, ar reuși să soluționeze majoritatea problemelor țării într-un termen relativ scurt. Declarații în acest sens au fost făcute într-un interviu pentru jurnalistul Gheorghe Gonța. „Sunt sigur că m-aș descurca cu marea majoritate a problemelor cu care se […]
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui pas important înainte Republicii Moldova în drumul său spre aderarea la blocul comunitar format din 27 de membri, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru sfârșitul lunii septembrie — plasând-o astfel pentru prima dată înaintea Ucrainei, scrie publicația Politico. Conform scenariului analizat de oficialii UE, țările europene ar urma să […]
VIDEO // Partidul lui Usatîi anunță proiecte concrete pentru economie și condiții de trai mai bune
Republica Moldova are un potențial enorm, pe care actuala guvernare nu este în stare să-l valorifice. Partidul Nostru are proiecte concrete pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Cu aceste proiecte, partidul va merge în fața oamenilor la alegerile parlamentare, pentru ca cetățenii să le aprecieze pe 28 septembrie. Declarația a fost […]
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, internat în spital. Avocat: „Șase luni de detenție i-au agravat bolile"
Ședința în dosarul în care Ion Creangă este acuzat de trădare de patrie a fost amânată, după ce șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului nu s-a prezentat în instanță din cauza unor probleme medicale și a fost internat în spital, notează TVR Moldova. Avocatul lui Creangă, Iurie Florea, a explicat că starea de sănătate […]
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" pledează pentru o nouă reformă administrativ-teritorială
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" consideră că o nouă reformă administrativ-teritorială este o necesitate stringentă, deoarece fără o astfel de reformă Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare. Potrivit formațiunii, astăzi, în Republica Moldova practic nu există unităţi administrativ-teritoriale care să activeze în baza principiului de autogestiune, iar micile excepţii care […]
VIDEO// Șeful IGP: Cetățenii care merg la protestele plătite de Șor vor fi amendați zilnic cu 7 500 de lei
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că persoanele care aleg să participe la protestele anunțate de Ilan Șor, în schimbul unor sume de bani, riscă amenzi contravenționale zilnice și devin automat subiecți ai anchetelor autorităților. Potrivit acestuia, în toate raioanele țării au fost deja inițiate proceduri contravenționale, care vizează acceptarea recompenselor pentru […]
Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta" va funcționa în regim permanent, 24 de ore din 24, începând cu 15 august 2025, ora 08:00. Decizia a fost luată de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România pentru a facilita traversarea frontierei și a fluidiza traficul. Măsura oferă posibilitatea trecerii frontierei la […]
VIDEO // Accident grav pe șoseaua Balcani: Două TIR-uri s-au ciocnit, unul dintre vehicule a luat foc
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de joi, 14 august, pe șoseaua Balcani, în apropiere de
Trei aeronave ucrainene continuă să staționeză pe aeroportul din Mărculești. Noi detalii de la AAC # Omniapres
Autoritatea Aeronautică Civilă a Moldovei a anunțat că trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, în seara zilei de 13 august 2025, pentru păstrarea temporară și efectuarea lucrărilor de mentenanță. Aeronavele, aparținând categoriei de căutare-salvare, au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC, cu coordonare prealabilă prin canale diplomatice, […] The post Trei aeronave ucrainene continuă să staționeză pe aeroportul din Mărculești. Noi detalii de la AAC appeared first on Omniapres.
O zi cu accente frumoase. Facem treabă, dar ne vom da voie să ne și relaxăm – poate plecăm pe undeva, la umbră sau la soare, acolo unde ne priiește cel mai bine. LEU Aveți energie, chef de viață, de muncă și de plimbare prin lume – chiar dacă ați fost plecați recent. Veți reuși […] The post Horoscop 15 august 2025. Emoții pozitive și vești bune pe mai multe planuri appeared first on Omniapres.
VIDEO // Campioana mondială Leonida Ciobu se pregătește pentru Mr. Olympia cu tehnologia ROBOspine de la Revivamed # Omniapres
Clinica Revivamed continuă să sprijine sportivii de performanță din Republica Moldova. Înaintea celei mai prestigioase competiții de culturism din lume – Mr. Olympia 2025, renumita culturistă moldoveancă Leonida Ciobu, campioană la „Arnold Classic” și „Empro Classic” și aflată în top 10 mondial, a ales să-și protejeze sănătatea spatelui cu ajutorul tehnologiei ROBOspine. Aparatul, unic în Republica Moldova și disponibil […] The post VIDEO // Campioana mondială Leonida Ciobu se pregătește pentru Mr. Olympia cu tehnologia ROBOspine de la Revivamed appeared first on Omniapres.
Ala Nemerenco: De azi, tratamentul chimioterapeutic va fi disponibil în spitalele raionale și la Bălți # Omniapres
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat o schimbare majoră în tratamentul oncologic din Republica Moldova. Aceasta a semnat un ordin care permite începerea organizării și desfășurării tratamentului chimioterapeutic în spitalele raionale și în Spitalul Clinic Bălți, aducând astfel serviciile medicale mai aproape de pacienți. „De astăzi începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor […] The post Ala Nemerenco: De azi, tratamentul chimioterapeutic va fi disponibil în spitalele raionale și la Bălți appeared first on Omniapres.
„Inima Moldovei” cheamă cetăţenii să nu se lase induşi în eroare de campanii de manipulare dirijate de către PAS # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” afirmă, într-o declarație publică, că a devenit ținta unei campanii coordonate de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu implicarea unor instituții media și jurnaliști. Potrivit formațiunii, disputa a pornit după ce PAS a sesizat Comisia Electorală Centrală (CEC), acuzând „Inima Moldovei” că ar folosi, în timpul protestelor, denumirea partidului de guvernare […] The post „Inima Moldovei” cheamă cetăţenii să nu se lase induşi în eroare de campanii de manipulare dirijate de către PAS appeared first on Omniapres.
Un bărbat de 42 de ani și soția acestuia, de 36 de ani, au fost reținuți în flagrant de oamenii legii în timp ce se deplasau cu automobilul personal pe străzile din Chișinău. Cei doi sunt bănuiți că făceau parte dintr-o rețea de distribuție a drogurilor în proporții deosebit de mari, activă în sectorul Ciocana […] The post VIDEO // Un cuplu din Chișinău, reținut în flagrant cu droguri de 400 000 de lei appeared first on Omniapres.
Continuă plecările de la PDCM! Organizațiile teritoriale din Rezina și Sângerei, cu tot cu consilieri și primari, părăsesc partidul condus de Ion Chicu # Omniapres
Alte două organizații teritoriale ale Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) părăsesc partidul în ajunul alegerilor parlamentare. Președintele raionului Rezina, Teodor Coculescu, împreună cu organizația teritorială din raion, și-a anunțat astăzi decizia de a se retrage din PDCM. Motivul invocat este faptul că nu mai rezonează cu viziunile și direcția de dezvoltare a formațiunii condusă […] The post Continuă plecările de la PDCM! Organizațiile teritoriale din Rezina și Sângerei, cu tot cu consilieri și primari, părăsesc partidul condus de Ion Chicu appeared first on Omniapres.
În ultima săptămână, în Republica Moldova au fost înregistrate 67 de cazuri noi de COVID-19 în rândul copiilor cu vârste până la 14 ani, ceea ce reprezintă o creștere cu 59,5% față de săptămâna precedentă. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 4–10 august 2025, numărul total de cazuri de COVID-19 raportate la […] The post COVID-19 în Moldova: 67 de copii infectați săptămâna trecută appeared first on Omniapres.
Raportul anual al SUA: Tortură și abuzuri în Transnistria, drepturile omului în Moldova sub semnul întrebării # Omniapres
În Republica Moldova continuă să existe probleme serioase în domeniul drepturilor omului, în special legate de tortură, tratamente inumane și ingerințe în libertatea de exprimare. Situația cea mai gravă este în regiunea transnistreană, unde abuzurile sistematice, inclusiv detenții arbitrare și represiuni politice, rămân larg răspândite. Concluziile sunt cuprinse în raportul anual al Departamentului de Stat […] The post Raportul anual al SUA: Tortură și abuzuri în Transnistria, drepturile omului în Moldova sub semnul întrebării appeared first on Omniapres.
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august își schimbă locația. Acțiunea, inițial prevăzută în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura la Gara Feroviară din Chișinău, începând cu ora 15:00. ”Regimul PAS se teme de noi, se teme de propriul popor. De aceea ne-a refuzat dreptul de a desfășura un protest pașnic. De aceea […] The post VIDEO// Șor mută protestul din 16 august la Gara Feroviară din Chișinău appeared first on Omniapres.
VIDEO | Guvernul anunță că, în ultimii patru ani, a investit 300 de milioane de lei în drumurile din Chișinău, aflate în gestiunea autorităților centrale # Omniapres
Peste 300 de milioane de lei au fost investite în infrastructura rutieră și în drumurile din municipiul Chișinău, anunță ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Oficialul precizează că suma a fost alocată în perioada 2021 – 2024 în proiecte de reparații și întreținere a străzilor și șoselelor, scrie ZIUA.md. „Am finalizat podul de la șoseaua Balcani și […] The post VIDEO | Guvernul anunță că, în ultimii patru ani, a investit 300 de milioane de lei în drumurile din Chișinău, aflate în gestiunea autorităților centrale appeared first on Omniapres.
Transportatorii auto din întreaga țară au organizat joi, 14 august, un nou protest, de această dată în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), situat pe strada Piața Gării. Manifestarea a fost inițiată de Asociația Patronală a Operatorilor Auto, care și-a exprimat nemulțumirea față de unele decizii recente ale autorităților. Protestatarii au reiterat cele trei […] The post Transportatorii au protestat în fața ANTA. Reacția instituției appeared first on Omniapres.
Ambasadorul Jānis Mažeiks încheie mandatul în R. Moldova: întâlnire de rămas bun cu vicepremierul Mihai Popșoi # Omniapres
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în Republica Moldova. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în perioada 2021–2025. A […] The post Ambasadorul Jānis Mažeiks încheie mandatul în R. Moldova: întâlnire de rămas bun cu vicepremierul Mihai Popșoi appeared first on Omniapres.
Moldovenii, avertizați de Ambasada SUA: Depășirea perioadei de ședere poate duce la interdicție permanentă # Omniapres
Ambasada Statelor Unite la Chișinău atenționează cetățenii moldoveni cu privire la consecințele depășirii perioadei autorizate de ședere pe teritoriul american. Într-un comunicat oficial, reprezentanții ambasadei subliniază că ”depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american”. ”Reprezentanții consulari au acces complet […] The post Moldovenii, avertizați de Ambasada SUA: Depășirea perioadei de ședere poate duce la interdicție permanentă appeared first on Omniapres.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) semnalează o tendință de stabilizare pe piața carburanților, însoțită de primele semne clare de scădere a prețurilor la principalele produse petroliere. În perioada 1–14 august 2025, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul au evoluat lent, dar cu o ușoară tendință descendentă. Această dinamică a fost influențată atât de […] The post Motorina și benzina, în ușoară scădere. Cât vor costa carburanții pe 15 august appeared first on Omniapres.
Escrocherie în turism: Peste 20 de moldoveni păcăliți, administratoare reținută pentru un prejudiciu de peste 1,8 milioane lei # Omniapres
Administratoarea unei agenții turistice din Chișinău, o femeie de 41 de ani, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari. Decizia a fost luată de procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025. Anchetatorii au stabilit că, în perioada septembrie 2024 – […] The post Escrocherie în turism: Peste 20 de moldoveni păcăliți, administratoare reținută pentru un prejudiciu de peste 1,8 milioane lei appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ion Ceban, despre coaliție în viitorul Parlament: ”Suntem gata să stăm la masa de dialog absolut cu toată lumea” # Omniapres
Blocul Alternativa este deschis pentru discuții și colaborări în viitorul Parlament atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga, în funcție de susținerea proiectelor ce vizează direct nevoile cetățenilor. Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului, a declarat că formațiunea nu este interesată de etichete politice, ci de soluții reale. „Blocul Alternativa are […] The post VIDEO // Ion Ceban, despre coaliție în viitorul Parlament: ”Suntem gata să stăm la masa de dialog absolut cu toată lumea” appeared first on Omniapres.
VIDEO// Trei avioane ucrainene au zburat deasupra Bălțiului. Precizările Autorității Aeronautice Civile # Omniapres
Trei avioane ucrainene au survolat, pe 13 august, orașul Bălți, îndreptându-se spre Aeroportul Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a confirmat că zborurile au fost coordonate prin canale diplomatice și că aeronavele dețin toate autorizațiile necesare. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonat prin canale diplomatice. Aeronavele au […] The post VIDEO// Trei avioane ucrainene au zburat deasupra Bălțiului. Precizările Autorității Aeronautice Civile appeared first on Omniapres.
Astăzi, 14 august 2025, este ultima zi în care cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare se pot înregistra pentru votul prin corespondență, în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Despre aceasta anunță Comisia Electorală Centrală. Această opțiune este disponibilă pentru moldovenii cu drept de vot care, în ziua scrutinului, se vor afla în următoarele […] The post Moldovenii din diasporă pot solicita azi, ultima zi, votul prin corespondență appeared first on Omniapres.
Poliția vine cu noi informații despre crima în care este implicat primarul satului Frumușica # Omniapres
Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul unui omor comis în anul 2018, în localitatea Frumușica din raionul Florești. Deși crima a avut loc acum 7 ani, abia recent rudele victimei au decis să se adreseze organelor de drept, oferind informații esențiale care au dus la redeschiderea dosarului și reținerea a patru persoane, informează Poliția […] The post Poliția vine cu noi informații despre crima în care este implicat primarul satului Frumușica appeared first on Omniapres.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin lansarea unei noi rute directe către Wroclaw, Polonia. Începând de astăzi, zborurile spre acest oraș sunt operate de două ori pe săptămână de către compania Wizz Air, în fiecare zi de miercuri și duminică, oferind pasagerilor noi opțiuni de călătorie și posibilități de […] The post Zboruri directe din Chișinău către Wroclaw, Polonia au fost lansate oficial appeared first on Omniapres.
Peste 1,2 milioane de apeluri la 112 în primele șase luni ale anului: 35% nu reprezentau urgențe reale # Omniapres
În primele șase luni ale anului 2025, serviciul 112 a răspuns la peste 1,2 milioane de apeluri, inclusiv pentru incendii, accidente rutiere, urgențe medicale și alte situații critice. Operatorii au asigurat asistență permanentă, 24/7, pentru persoanele aflate în pericol. Aproape 9 din 10 apeluri au primit răspuns în mai puțin de 10 secunde, iar informațiile […] The post Peste 1,2 milioane de apeluri la 112 în primele șase luni ale anului: 35% nu reprezentau urgențe reale appeared first on Omniapres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 14 august 2025, un cod galben de caniculă pentru mai multe raioane din sudul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de astăzi, temperaturile maxime ale aerului vor atinge valori de până la +33°C. Zonele vizate sunt cele din sudul țării, conform hărții oficiale publicate de autoritate. Avertizarea […] The post Avertizare meteo: temperaturi de peste +33°C în raioanele de sud appeared first on Omniapres.
Alianța „Moldovenii” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc # Omniapres
„În programa școlară a școlilor moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică ca stat”, a remarcat președintele Alianței „Moldovenii”, Denis Roșca, la deschiderea celei de-a șaptea runde de consultări publice pe care partidul le organizează de la începutul lunii august pentru a coordona cu comunitățile de experți Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova. A 7-a […] The post Alianța „Moldovenii” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc appeared first on Omniapres.
PAS se dezice de primarul din Frumușica, reținut pentru omor: a candidat din partea formațiunii, dar nu a fost membru # Omniapres
Primarul localității Frumușica, raionul Florești, suspectat de implicare într-un omor comis acum 7 ani, a rămas fără sprijin politic din partea PAS, pe listele căruia a obținut mandatul. Biroul Permanent Național al Partidului Acțiune și Solidaritate a decis în această dimineață retragerea susținerii acordate acestuia. „Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele […] The post PAS se dezice de primarul din Frumușica, reținut pentru omor: a candidat din partea formațiunii, dar nu a fost membru appeared first on Omniapres.
O zi solicitantă. Avem obiective clare de atins și e bine să ne dozăm energia, să ne calculăm resursele interioare ca să ajungem cu bine la punctul terminus. LEU Aveți o întrevedere cu niște oameni care vă propun o afacere ce pare promițătoare atât în ceea ce privește volumul de muncă, cât și câștigurile. Poate […] The post Horoscop 14 august 2025. Alegeri inspirate într-o zi cu multe provocări appeared first on Omniapres.
Procuratura Generală, acționată în instanță de 8 ofițeri CNA detașați la Anticorupție pentru reducerea salariului # Omniapres
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi […] The post Procuratura Generală, acționată în instanță de 8 ofițeri CNA detașați la Anticorupție pentru reducerea salariului appeared first on Omniapres.
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de marți, 13 august 2025, pe acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29 din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:39. La fața locului au fost direcționate operativ două echipe de […] The post VIDEO // Incendiu la o spălătorie din Chișinău: Panouri solare, cuprinse de flăcări appeared first on Omniapres.
Procuror din dosarul Evgheniei Guțul, amenințat cu moartea. CSP: Tentativele de intimidare nu își vor atinge scopul # Omniapres
Procurorul anticorupție Ghenadie Epure, care gestionează dosarul Evgheniei Guțul – condamnată recent la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” – a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în legătură cu o serie de mesaje de amenințare primite pe telefonul personal. Potrivit președintelui CSP, Dumitru Obadă, este vorba despre […] The post Procuror din dosarul Evgheniei Guțul, amenințat cu moartea. CSP: Tentativele de intimidare nu își vor atinge scopul appeared first on Omniapres.
