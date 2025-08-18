Motorina și benzina se ieftinesc

19:50

Republica Moldova a pierdut 149 de mii de tineri în ultimii 4 ani, circa 22 la sută din totalul de tineri. Doar 4 din 10 tineri au avut un loc de muncă în anul 2024. Fiecare a șaptea persoană dorește să-și schimbe locul de muncă pentru că nu este mulțumită de salariul pe care îl