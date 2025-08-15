Motorina și benzina se ieftinesc

10:30

Dacă în anul 2024 producătorii de mere din Republica Moldova au recoltat peste 404 mii tone, în acest an producția totală este evaluată preliminar la 277 de mii de tone adică cu 32 la sută mai puțin. Recolta a scăzut din cauza celor două valuri de înghețuri de primăvară. IURIE FALĂ, directorul executiv al Asociației […] Articolul Horticultorii au adunat cu 32 la sută mai puține mere comparativ cu anul 2024 apare prima dată în AgroTV.