PDMM a depus lista candidaților la CEC: Fadei Nagacevschi, fost membru PDCM, prezent la eveniment

TV8, 18 august 2025 12:20

PDMM a depus lista candidaților la CEC: Fadei Nagacevschi, fost membru PDCM, prezent la eveniment

Acum 10 minute
12:20
PDMM a depus lista candidaților la CEC: Fadei Nagacevschi, fost membru PDCM, prezent la eveniment TV8
Acum o oră
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1272: Atac masiv, discuții cruciale în SUA, joc dublu și Storm-1679. Macron dezvăluie planul lui Putin TV8
11:50
Accidentul mortal de la Strășeni: Mesaj de condoleanță de la IGSU pentru tânăra colegă decedată TV8
Acum 2 ore
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1272: Atac masiv, discuții cruciale în SUA, joc dublu și prețul petrolului. Macron dezvăluie planul Rusiei TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1272: Jocul dublu și prețul petrolului. Rusia atacă masiv în timp ce Zelenski se află în SUA cu lideri UE TV8
11:20
/VIDEO/ Vacanță transformată în coșmar: Motorul unui avion cu 250 de pasageri a luat foc în Grecia TV8
10:50
Casa Albă, „sub asediu”: La ce oră se va întâlni Trump cu Zelenski și liderii europeni TV8
Acum 4 ore
10:30
Fără apă caldă în trei sectoare ale Chișinăului: Străzile vizate în perioada 18-22 august 2025 TV8
09:40
/HARTĂ/ Cutremur matinal lângă Republica Moldova: Ce magnitudine a avut TV8
09:30
/VIDEO/ Volodimir Zelenski a ajuns la Washington: Pe fundal, Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete balistice TV8
Acum 6 ore
07:40
Horoscop 18 august 2025 de la ChatGPT: Berbecii primesc vești bune, Racii retrăiesc amintiri, iar Leii se bucură de prieteni TV8
07:10
/METEO/ Cer variabil și ploi slabe: Temperaturile prognozate pe astăzi, 18 august 2025 TV8
Acum 12 ore
02:20
Incident în Italia: Un moldovean, înjunghiat în timpul unei dispute într-un parc de distracții TV8
02:20
/VIDEO/ Cine este tânăra care a murit în accidentul de la Strășeni: Era violonistă și moderatoare de evenimente TV8
01:40
Mii de israelieni protestează pentru eliberarea ostaticilor din Gaza: Grevă și blocaje naționale TV8
Acum 24 ore
23:10
/VIDEO/ Elena Mușuc, designerul moldovean care a cucerit Italia: Lucrează cu cele mai mari case de modă TV8
22:50
/VIDEO/ Cine este tânăra care a murit în accidentul de la Strășeni: Era violonistă și moderatoare le evenimente TV8
22:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1271: Atac mortal, cuceriri false și pensionare kamikaze. Trump presează Kievul, iar Zelenski e în UE TV8
21:20
Incident în Italia: Un moldovean, înjunghiat în timpul unei dispute în parc de distracții TV8
20:50
Doliu în cinematografia britanică: Actorul Terence Stamp, care a jucat în filmele Superman, a murit la 87 de ani TV8
20:10
/VIDEO/ Colaborare pentru decizii comune sau impunere și complot? Comisia Europeană între falsuri și realitate TV8
19:30
Mii de mii de israelieni protestează pentru eliberarea ostaticilor din Gaza: Grevă și blocaje naționale TV8
18:50
„Capodoperă a ingineriei”: Noul tunel european va deveni cel mai lung din lume TV8
18:20
Accident tragic la Strășeni: O femeie a decedat, iar un tânăr a ajuns la spital TV8
18:20
Atenție, șoferi: Trafic intens la postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe TV8
17:30
/VIDEO/ Volodimir Zelenski, primit la Bruxelles. Ursula von der Leyen: „Granițele nu pot fi schimbate cu forța” TV8
17:10
Președintele ucrainean, va merge la Bruxelles înainte de vizita în SUA: Ursula von der Leyen îl va însoți la Casa Albă TV8
17:10
Accident tragic la Strășeni: O femeie a decedat, iar un băiat a ajuns la spital TV8
16:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1271: Zelenski a ajuns la Bruxelles. Ursula von der Leyen va merge cu el la Casa Albă TV8
16:40
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 681: Israelul lovește Yemen. Atacurile din Gaza se intensifică, criza umanitară se adâncește TV8
15:50
/VIDEO/ TV8 a petrecut o zi la graniță: Cum luptă polițiștii de frontieră cu migrația ilegală TV8
15:20
Pompierii moldoveni revin acasă după misiunea din Grecia: Echipa a lucrat peste 200 de ore în teren TV8
14:50
Putin la Moscova, după întâlnirea cu Trump: „Ne apropie de deciziile necesare”. Ce i-a cerut liderului de la Casa Albă TV8
14:50
A cincea noapte de proteste în Serbia: Birourile partidului de la guvernare au fost incendiate TV8
14:10
Au ignorat avertismentul poliției: Amenzi și rețineri după protestul lui Șor de la Gara Feroviară TV8
14:10
Președintele ucrainean, primit la Bruxelles înainte de vizita în SUA: Ursula von der Leyen îl va însoți la Casa Albă TV8
13:50
Încă 4 formațiuni politice vor în Parlament: CEC a recepționat actele și a stabilit ordinea provizorie în buletinul de vot TV8
13:20
Procese verbale și participanți conduși la inspectorat: Incidente documentate de poliție la protestul de la Gara Feroviară TV8
12:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1271: Victime la Dobropilia. Zelenski cere armistițiu, iar Putin vorbește de pace după Alaska TV8
Ieri
12:00
/VIDEO/ Magistrații Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament: Scandări și protest al opoziției în fața Legislativului TV8
11:30
Patru formațiuni politice vor în Parlament: CEC a recepționat actele și a stabilit ordinea provizorie în buletinul de vot TV8
10:50
Putin, la Moscova despre întâlnirea cu Trump: „Ne apropie de deciziile necesare”. Ce i-a cerut liderului de la Casa Albă TV8
09:40
Horoscop 17 august de la ChatGPT: Leii încep un nou proiect, Racii petrec timp cu familia, iar Săgetătorii planifică o călătorie TV8
09:10
/METEO/ Temperaturi generoase și cer senin: Cum va fi vremea astăzi, 17 august 2025 TV8
01:10
/VIDEO/ Protestul de la Gara Feroviară s-a lăsat cu îmbrânceli: Poliția a scos corturile, instalate ilegal TV8
00:10
/VIDEO/ Creditele se ieftinesc în Moldova? Ce se va întâmpla după ce BNM a micșorat rata de bază TV8
00:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1270: Dezvăluiri după summit, acte uitate și explozie mortală. Trump vrea o întâlnire cu Putin și Zelenski TV8
00:00
/VIDEO/ Colonii sau state suverane? Ce urmăresc sperietorile Rusiei despre integrarea europeană a Moldovei TV8
16 august 2025
21:40
/VIDEO/ Rechizite pentru cei mai nevoiași: A fost lansată campania „Vreau și eu să învăț” TV8
21:10
/VIDEO/ Demonstrație de forță și tehnică din dotare, în PMAN: Expoziția „Vacanța în siguranță” este la prima ediție TV8
