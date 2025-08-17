/VIDEO/ Volodimir Zelenski, primit la Bruxelles. Ursula von der Leyen: „Granițele nu pot fi schimbate cu forța”

/VIDEO/ Volodimir Zelenski, primit la Bruxelles. Ursula von der Leyen: „Granițele nu pot fi schimbate cu forța”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8