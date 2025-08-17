Au ignorat avertismentul poliției: Amenzi și rețineri după protestul lui Șor de la Gara Feroviară
TV8, 17 august 2025 14:10
Au ignorat avertismentul poliției: Amenzi și rețineri după protestul lui Șor de la Gara Feroviară
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
14:10
14:10
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:20
12:50
Acum 4 ore
12:00
11:30
10:50
Acum 6 ore
09:40
Acum 24 ore
01:10
00:10
00:10
00:00
16 august 2025
21:40
21:10
19:20
18:50
18:20
17:40
17:10
16:40
16:20
16:10
15:40
15:10
14:50
Ieri
14:10
13:50
12:50
12:20
11:50
11:20
10:50
10:30
10:10
10:00
10:00
10:00
09:40
09:10
02:40
02:40
01:50
01:40
00:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.