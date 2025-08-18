/VIDEO/ „Vrem dreptate”: Protest la MAI. Simpatizanți ai lui Șor, împotriva amenzilor și reținerilor la manifestația de la gară

/VIDEO/ „Vrem dreptate”: Protest la MAI. Simpatizanți ai lui Șor, împotriva amenzilor și reținerilor la manifestația de la gară

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8