Domnica Manole rămâne președintă a Curții Constituționale după depunerea jurământului de către noua componență
Bizlaw.md, 18 august 2025 10:50
Plenul Curții Constituționale a ales-o pe Domnica Manole în ca...
Acum 10 minute
10:50
Acum o oră
10:10
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscr...
Acum 4 ore
08:50
Hackerii guvernului rus au pătruns, timp de ani de zile, în si...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
CSJ: Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați, chiar dacă au solicitat admiterea în avocatură până la modificarea legii # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anunțat că a soluționat prima cau...
13:50
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
11:00
Autorizare, certificare, investiții strategice, licențiere. Agenția Servicii Publice schimbă procedura de primire a documentelor # Bizlaw.md
Începând din data de 18 august, documentele pe suport de...
09:10
O tendință mondială, lucrul la laptop în cafenele, are versiun...
14 august 2025
15:10
Avocatura din nou în atenția autorităților: Uniunea Avocaților și Ministerul Justiției analizează modificări legislative # Bizlaw.md
Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților din Republica Moldova au ...
14:50
Când ești pe cale să cumperi un bun sau serviciu în rate, ...
13:30
Codul muncii a fost completat cu prevederi noi prin care se interzice ...
08:10
Prețurile locuințelor în Chișinău cresc, dar vânzările scad. „Prima Casă Plus” schimbă jocul pe piața imobiliară # Bizlaw.md
Locuințele din Chișinău continuă să se scumpească, însă ritmul t...
07:40
Amendă de până la 95.000 de euro pentru un șofer care a depășit limita de viteză pe o stradă din Elveția # Bizlaw.md
Un șofer care a depășit viteza legală pe o stradă din orașul elveția...
07:40
Consiliul Concurenței: Prima operațiune de concentrare economică analizată prin procedura simplificată conform noului Regulament # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a autorizat o operațiune de concentrare econom...
13 august 2025
15:20
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hot...
15:10
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului INJ din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
14:50
Important pentru acționarii minoritari a patru întreprinderi! Au posibilitatea de a vinde acțiunile deținute # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) reamintește acționarilo...
09:50
Comisia de licențiere a activității notariale a aprobat lista candid...
09:00
„Este fără precedent”: inteligența artificială „generează” noi miliardari într-un ritm record # Bizlaw.md
În prezent există aproape 500 de unicorni legați de inteligența ...
12 august 2025
17:50
Statul va pune în vânzare, prin licitație cu strigare pe...
17:30
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice dintre B.C. ,,Victoriabank” S.A. și O.C.N. „Microinvest” S.R.L. # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea unei concentrări econom...
17:10
CSJ: Creditorul poate cere penalități doar dacă își rezervă expres acest drept la acceptarea executării # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție, examinând o cauză civilă, a statua...
09:30
Tichetele de masă vor fi valabile 6 luni, pot fi folosite online și includ plata pentru orele de noapte # Bizlaw.md
Tichetul de masă va fi valabil timp de șase luni de la data transfer...
09:10
Certificatul de concediu medical, emis digital de orice medic curant. Regulile pentru constatarea incapacității temporare de muncă ar putea fi modificate # Bizlaw.md
Certificatul de concediu medical va putea fi emis de orice medic curan...
09:00
Mediul de afaceri cere revizuirea mecanismului de depunere repetată a rapoartelor financiare # Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri solicită autorităților să modific...
07:40
Kyivstar, cel mai mare operator de telecomunicaţii din Ucraina, vizează până la 200 milioane de dolari printr-o listare istorică în SUA # Bizlaw.md
Kyivstar, liderul pieţei de telecomunicaţii din Ucraina, plănuieşte ...
11 august 2025
17:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) intenționează să modifice ...
17:00
Alți doi procurori anticorupție îndeplinesc criteriile de integritate și sunt propuși pentru promovarea evaluării externe # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrități...
16:40
Volumul emisiunilor de valori mobiliare a crescut cu 33,8% în prima jumătate a anului, deși numărul acestora s-a redus aproape la jumătate # Bizlaw.md
Volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața ...
10:00
Creștere accelerată a conexiunilor la Internet fix de mare viteză în primul trimestru 2025 # Bizlaw.md
La finele trimestrului I 2025, numărul total de conexiuni la Interne...
09:00
Este obligat contribuabilul, la desfășurarea comerțului electronic să utilizeze echipamentul de casă și de control și să elibereze plătitorului bonul de casă? # Bizlaw.md
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) din Codu...
08:00
Un austriac, obligat de un tribunal să plătească circa 30.000 de euro pentru orăcăitul broaștelor din iazul său # Bizlaw.md
Un tribunal austriac a decis că broscuțele râioase dintr-un iaz ...
8 august 2025
16:40
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, &ici...
14:10
Concurs repetat pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Bizlaw.md
Ministerul Justiției anunță lansarea concursului repetat pentru sele...
12:20
Care este regimul de impozitare a venitului obținut de persoana fizică în condițiile în care aceasta a cesionat contra plată, dreptul de a pretinde la un activ # Bizlaw.md
Potrivit art.823 alin.(1) din Codul civil, o creanţă transmisibilă ş...
11:20
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit r...
08:20
OpenAI, pionier și lider în domeniul inteligenței artificiale ...
7 august 2025
15:30
Ministerul Justiției caută avocați pentru reprezentarea intereselor Moldexpo într-un litigiu la Moscova # Bizlaw.md
Ministerul Justiției a anunțat organizarea unui concurs pentru selec...
13:20
BNM reduce rata de bază la 6,25% anual și anunță reluarea măsurilor de relaxare a politicii monetare # Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, pri...
12:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin...
12:00
Noile reguli privind moștenirea au fost publicate în Monitorul Oficial și vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2026 # Bizlaw.md
Regulile privind moștenirea și dreptul de proprietate se vor schimba...
09:00
Institutul Național al Justiției anunță lansarea înscrierilor ...
07:00
Detalii dezvăluite în preluarea Purcari de către Maspex: Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni. 2 fonduri de investiții au ieșit # Bizlaw.md
În operațiunea de piață de aproape 119 milioane de euro derula...
6 august 2025
15:30
Perioada de stagiu, recunoscută ca vechime în muncă. Modificări în sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Hotărârii nr. 1231/2018,...
14:30
Plafonul de restituire a TVA, majorat la 70% pentru contribuabilii care folosesc e-Factura sau MEV # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect de hotăr&...
12:20
Philip Morris International, desemnată de Forbes drept unul dintre liderii globali în atingerea obiectivului Net Zero # Bizlaw.md
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an...
11:50
Guvernul a aprobat crearea unui nou program de stat pentru constitui...
11:00
Patru cursuri online pentru personalul din justiție, lansate de Școala Națională de Grefieri din România # Bizlaw.md
Școala Națională de Grefieri din România (ȘNG) oferă, în...
08:00
Statele Unite propun noi reguli pentru drone, care ar putea permite livrări ale Amazon şi Starbucks pe calea aerului # Bizlaw.md
Departamentul pentru Transporturi al SUA a anunţat o propunere legis...
5 august 2025
17:50
Tesla și Elon Musk au fost dați în judecată de acționari din cauza declarațiilor despre robotaxiurile produse de companie # Bizlaw.md
Producătorul de mașini electrice Tesla și CEO-ul său Elon Musk au fo...
16:50
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) ar putea ins...
