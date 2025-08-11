Volumul emisiunilor de valori mobiliare a crescut cu 33,8% în prima jumătate a anului, deși numărul acestora s-a redus aproape la jumătate

Bizlaw.md, 11 august 2025 16:40

Volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața ...

Acum 5 minute
16:40
Volumul emisiunilor de valori mobiliare a crescut cu 33,8% în prima jumătate a anului, deși numărul acestora s-a redus aproape la jumătate Bizlaw.md
Volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața ...
Acum 8 ore
10:00
Creștere accelerată a conexiunilor la Internet fix de mare viteză în primul trimestru 2025 Bizlaw.md
La finele trimestrului I 2025, numărul total de conexiuni la Interne...
09:00
Este obligat contribuabilul, la desfășurarea comerțului electronic să utilizeze echipamentul de casă și de control și să elibereze plătitorului bonul de casă? Bizlaw.md
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) din Codu...
Acum 12 ore
08:00
Un austriac, obligat de un tribunal să plătească circa 30.000 de euro pentru orăcăitul broaștelor din iazul său Bizlaw.md
Un tribunal austriac a decis că broscuțele râioase dintr-un iaz ...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Cursuri de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat Bizlaw.md
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, &ici...
14:10
Concurs repetat pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale Bizlaw.md
Ministerul Justiției anunță lansarea concursului repetat pentru sele...
12:20
Care este regimul de impozitare a venitului obținut de persoana fizică în condițiile în care aceasta a cesionat contra plată, dreptul de a pretinde la un activ Bizlaw.md
Potrivit art.823 alin.(1) din Codul civil, o creanţă transmisibilă ş...
11:20
BNM a modificat rata amortizorului anticiclic Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit r...
08:20
OpenAI a lansat GPT-5, noul său model de inteligență artificială generativă Bizlaw.md
OpenAI, pionier și lider în domeniul inteligenței artificiale ...
7 august 2025
15:30
Ministerul Justiției caută avocați pentru reprezentarea intereselor Moldexpo într-un litigiu la Moscova Bizlaw.md
Ministerul Justiției a anunțat organizarea unui concurs pentru selec...
13:20
BNM reduce rata de bază la 6,25% anual și anunță reluarea măsurilor de relaxare a politicii monetare Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, pri...
12:40
Trei noi judecători la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin...
12:00
Noile reguli privind moștenirea au fost publicate în Monitorul Oficial și vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2026 Bizlaw.md
Regulile privind moștenirea și dreptul de proprietate se vor schimba...
09:00
Trei e-cursuri disponibile pe platforma ILIAS a INJ. Înscrierile sunt deschise Bizlaw.md
Institutul Național al Justiției anunță lansarea înscrierilor ...
07:00
Detalii dezvăluite în preluarea Purcari de către Maspex: Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni. 2 fonduri de investiții au ieșit Bizlaw.md
În operațiunea de piață de aproape 119 milioane de euro derula...
6 august 2025
15:30
Perioada de stagiu, recunoscută ca vechime în muncă. Modificări în sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Hotărârii nr. 1231/2018,...
14:30
Plafonul de restituire a TVA, majorat la 70% pentru contribuabilii care folosesc e-Factura sau MEV Bizlaw.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect de hotăr&...
12:20
Philip Morris International, desemnată de Forbes drept unul dintre liderii globali în atingerea obiectivului Net Zero Bizlaw.md
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an...
11:50
Un nou program pentru dezvoltarea parcurilor industriale Bizlaw.md
Guvernul a aprobat crearea unui nou program de stat pentru constitui...
11:00
Patru cursuri online pentru personalul din justiție, lansate de Școala Națională de Grefieri din România Bizlaw.md
Școala Națională de Grefieri din România (ȘNG) oferă, în...
08:00
Statele Unite propun noi reguli pentru drone, care ar putea permite livrări ale Amazon şi Starbucks pe calea aerului Bizlaw.md
Departamentul pentru Transporturi al SUA a anunţat o propunere legis...
5 august 2025
17:50
Tesla și Elon Musk au fost dați în judecată de acționari din cauza declarațiilor despre robotaxiurile produse de companie Bizlaw.md
Producătorul de mașini electrice Tesla și CEO-ul său Elon Musk au fo...
16:50
Instrument nou pentru antreprenori. Se propune crearea unui fond de fonduri Bizlaw.md
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) ar putea ins...
13:50
Restituirea taxei de stat achitate în cadrul contestațiilor în achiziții publice, blocată de un vid legislativ. Ce propun autoritățile Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor propune modificarea mai multor prevederi din R...
11:10
Industria IT, îngrijorată de posibile modificări fiscale. Se cere respectarea angajamentelor asumate față de investitori Bizlaw.md
Apropierea legislației fiscale la normele Uniunii Europene provoacă ...
08:30
Producătorul Ozempic, de pe culmile gloriei în cădere liberă: ce a greșit gigantul Novo Nordisk Bizlaw.md
După o ascensiune spectaculoasă pe piața medicamentelor pentru slăbi...
4 august 2025
17:00
Înstrăinarea locuinței de bază constituie sau nu sursă de venit impozabilă? Ce prevede Codul fiscal Bizlaw.md
Ai decis să vinzi casa în care ai locuit în ultimii ani ...
15:50
Cine sunt acționarii societății care va administra Parcul de Tehnologii Avansate „Moldova HiTech Park” Bizlaw.md
Autoritățile propun fondarea unei societăți cu răspundere limitată c...
12:50
ANRE a retras licența SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
12:20
Când începe înscrierea la examenul pentru stagiu în avocatură. Data stabilită pentru sesiunea de toamnă 2025 Bizlaw.md
Candidații care vor să devină stagiari în avocatură se pot &ic...
08:30
Protecție internațională: desemnarea unei țări terțe drept „țară de origine sigură” trebuie să poată face obiectul unui control jurisdicțional efectiv Bizlaw.md
Unui resortisant al unei țări terțe i se poate respinge cererea de p...
1 august 2025
15:10
ANRE urmează să retragă licența eliberată SA „Moldovagaz” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale Bizlaw.md
Ca urmare a expirării în data de 31 iulie a termenului de acor...
14:40
CJUE: Principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile se extinde la o sancțiune administrativă atunci când aceasta este de natură penală în dreptul UE Bizlaw.md
La solicitarea Curții Administrative Supreme din Slovacia, Curtea de...
12:50
CNPF cere unui asigurător să modifice contractul de asigurare medicală de călătorie, după ce a constatat practici incorecte în procesul de despăgubire Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a cerut ÎM CIA &b...
11:40
Un an de la lansarea platformei eVMS.md: peste 630 milioane lei investiți Bizlaw.md
A trecut un an de la lansarea platformei online eVMS.md, destinată s...
11:20
iute Moldova: Fitch confirmă ratingul „B-” cu perspectivă stabilă pentru Iute Group Bizlaw.md
Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings,
08:00
Microsoft şi Amazon afectează concurenţa în sectorul cloud, avertizează autoritatea britanică de reglementare Bizlaw.md
Autoritatea pentru Concurenţă şi Pieţe din Marea Britanie (CMA) a de...
31 iulie 2025
15:10
1 septembrie – termenul-limită pentru depunerea Declarației cu privire la dividendele și defalcările din profitul net ce urmează a fi achitate la buget Bizlaw.md
În data de 1 septembrie expiră termenul de calculare, declarar...
15:00
MIA Plăți Instant devine disponibilă pentru achitarea serviciilor publice Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează P2G (Person to Government)...
08:00
Construcțiile încetinesc. Mai puține autorizații eliberate în prima jumătate a anului 2025 Bizlaw.md
În perioada ianuarie-iunie 2025, au fost eliberate 1.383 de au...
07:00
Vânzările de obligaţiuni de catastrofă ating niveluri record Bizlaw.md
Vânzările de obligaţiuni de catastrofă (CAT bonds) ating nivel...
30 iulie 2025
17:00
Măsuri suplimentare privind monitorizarea activității persoanelor juridice deținute sau controlate de către subiecții restricțiilor internaționale, în vigoare Bizlaw.md
Orice autoritate/instituție publică sau entitate privată care nu se ...
16:40
Consiliul Concurenței va investiga doar cazurile de concurență neloială cu impact semnificativ asupra pieței sau consumatorilor Bizlaw.md
Consiliul Concurenței și-a stabilit, în temeiul prevederilor a...
16:30
Guvernul a aprobat transferul unui imobil din administrarea Ministerului Justiției în cea a Procuraturii Generale Bizlaw.md
Guvernul a aprobat transmiterea unui imobil aflat în administr...
16:20
Comisia de licențiere a început pregătirile pentru concursul de admitere în profesia de executor judecătoresc Bizlaw.md
Comisia de licențiere a executorilor judecătorești s-a întruni...
08:00
Polonezii de la Maspex strâng ordine de vânzare pentru 56% din pachetul de control vizat la Purcari înaintea ultimei zile de subscriere. Ofertă de 100 milioane euro Bizlaw.md
După o îmbunătățire a ritmului de subscriere s-a îmbunăt...
29 iulie 2025
18:10
Avocații renunță la grevă după ce președinta a trimis spre reexaminare legea ce viza modificarea Legii cu privire la avocatură Bizlaw.md
Avocații încetează greva generală. Decizia a fost luată de Con...
10:10
Din 1 septembrie moldovenii care au muncit legal în Italia vor putea beneficia de pensii Bizlaw.md
Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Ac...
08:50
Ședință informativă privind implementarea tichetelor de vacanță. Angajatorii sunt invitați să participe Bizlaw.md
Reprezentanții instituțiilor publice, angajatorii din sectorul priva...
08:20
Schimbare majoră pe unele aeroporturi - Limita de 100 de mililitri pentru lichide, eliminată după 19 ani Bizlaw.md
Aeroporturile din Uniunea Europeană care au echipamente cu care să s...
