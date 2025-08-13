Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului INJ din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel
Bizlaw.md, 13 august 2025 15:10
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
• • •
Alte ştiri de Bizlaw.md
Acum 5 minute
15:20
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hot...
Acum 10 minute
15:10
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului INJ din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
Acum 30 minute
14:50
Important pentru acționarii minoritari a patru întreprinderi! Au posibilitatea de a vinde acțiunile deținute # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) reamintește acționarilo...
Acum 6 ore
09:50
Comisia de licențiere a activității notariale a aprobat lista candid...
Acum 8 ore
09:00
„Este fără precedent”: inteligența artificială „generează” noi miliardari într-un ritm record # Bizlaw.md
În prezent există aproape 500 de unicorni legați de inteligența ...
Acum 24 ore
17:50
Statul va pune în vânzare, prin licitație cu strigare pe...
17:30
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice dintre B.C. ,,Victoriabank” S.A. și O.C.N. „Microinvest” S.R.L. # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea unei concentrări econom...
17:10
CSJ: Creditorul poate cere penalități doar dacă își rezervă expres acest drept la acceptarea executării # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție, examinând o cauză civilă, a statua...
Ieri
09:30
Tichetele de masă vor fi valabile 6 luni, pot fi folosite online și includ plata pentru orele de noapte # Bizlaw.md
Tichetul de masă va fi valabil timp de șase luni de la data transfer...
09:10
Certificatul de concediu medical, emis digital de orice medic curant. Regulile pentru constatarea incapacității temporare de muncă ar putea fi modificate # Bizlaw.md
Certificatul de concediu medical va putea fi emis de orice medic curan...
09:00
Mediul de afaceri cere revizuirea mecanismului de depunere repetată a rapoartelor financiare # Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri solicită autorităților să modific...
07:40
Kyivstar, cel mai mare operator de telecomunicaţii din Ucraina, vizează până la 200 milioane de dolari printr-o listare istorică în SUA # Bizlaw.md
Kyivstar, liderul pieţei de telecomunicaţii din Ucraina, plănuieşte ...
11 august 2025
17:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) intenționează să modifice ...
17:00
Alți doi procurori anticorupție îndeplinesc criteriile de integritate și sunt propuși pentru promovarea evaluării externe # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrități...
16:40
Volumul emisiunilor de valori mobiliare a crescut cu 33,8% în prima jumătate a anului, deși numărul acestora s-a redus aproape la jumătate # Bizlaw.md
Volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața ...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Creștere accelerată a conexiunilor la Internet fix de mare viteză în primul trimestru 2025 # Bizlaw.md
La finele trimestrului I 2025, numărul total de conexiuni la Interne...
09:00
Este obligat contribuabilul, la desfășurarea comerțului electronic să utilizeze echipamentul de casă și de control și să elibereze plătitorului bonul de casă? # Bizlaw.md
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) din Codu...
08:00
Un austriac, obligat de un tribunal să plătească circa 30.000 de euro pentru orăcăitul broaștelor din iazul său # Bizlaw.md
Un tribunal austriac a decis că broscuțele râioase dintr-un iaz ...
8 august 2025
16:40
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, &ici...
14:10
Concurs repetat pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Bizlaw.md
Ministerul Justiției anunță lansarea concursului repetat pentru sele...
12:20
Care este regimul de impozitare a venitului obținut de persoana fizică în condițiile în care aceasta a cesionat contra plată, dreptul de a pretinde la un activ # Bizlaw.md
Potrivit art.823 alin.(1) din Codul civil, o creanţă transmisibilă ş...
11:20
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit r...
08:20
OpenAI, pionier și lider în domeniul inteligenței artificiale ...
7 august 2025
15:30
Ministerul Justiției caută avocați pentru reprezentarea intereselor Moldexpo într-un litigiu la Moscova # Bizlaw.md
Ministerul Justiției a anunțat organizarea unui concurs pentru selec...
13:20
BNM reduce rata de bază la 6,25% anual și anunță reluarea măsurilor de relaxare a politicii monetare # Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, pri...
12:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin...
12:00
Noile reguli privind moștenirea au fost publicate în Monitorul Oficial și vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2026 # Bizlaw.md
Regulile privind moștenirea și dreptul de proprietate se vor schimba...
09:00
Institutul Național al Justiției anunță lansarea înscrierilor ...
07:00
Detalii dezvăluite în preluarea Purcari de către Maspex: Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni. 2 fonduri de investiții au ieșit # Bizlaw.md
În operațiunea de piață de aproape 119 milioane de euro derula...
6 august 2025
15:30
Perioada de stagiu, recunoscută ca vechime în muncă. Modificări în sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Hotărârii nr. 1231/2018,...
14:30
Plafonul de restituire a TVA, majorat la 70% pentru contribuabilii care folosesc e-Factura sau MEV # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect de hotăr&...
12:20
Philip Morris International, desemnată de Forbes drept unul dintre liderii globali în atingerea obiectivului Net Zero # Bizlaw.md
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an...
11:50
Guvernul a aprobat crearea unui nou program de stat pentru constitui...
11:00
Patru cursuri online pentru personalul din justiție, lansate de Școala Națională de Grefieri din România # Bizlaw.md
Școala Națională de Grefieri din România (ȘNG) oferă, în...
08:00
Statele Unite propun noi reguli pentru drone, care ar putea permite livrări ale Amazon şi Starbucks pe calea aerului # Bizlaw.md
Departamentul pentru Transporturi al SUA a anunţat o propunere legis...
5 august 2025
17:50
Tesla și Elon Musk au fost dați în judecată de acționari din cauza declarațiilor despre robotaxiurile produse de companie # Bizlaw.md
Producătorul de mașini electrice Tesla și CEO-ul său Elon Musk au fo...
16:50
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) ar putea ins...
13:50
Restituirea taxei de stat achitate în cadrul contestațiilor în achiziții publice, blocată de un vid legislativ. Ce propun autoritățile # Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor propune modificarea mai multor prevederi din R...
11:10
Industria IT, îngrijorată de posibile modificări fiscale. Se cere respectarea angajamentelor asumate față de investitori # Bizlaw.md
Apropierea legislației fiscale la normele Uniunii Europene provoacă ...
08:30
Producătorul Ozempic, de pe culmile gloriei în cădere liberă: ce a greșit gigantul Novo Nordisk # Bizlaw.md
După o ascensiune spectaculoasă pe piața medicamentelor pentru slăbi...
4 august 2025
17:00
Înstrăinarea locuinței de bază constituie sau nu sursă de venit impozabilă? Ce prevede Codul fiscal # Bizlaw.md
Ai decis să vinzi casa în care ai locuit în ultimii ani ...
15:50
Cine sunt acționarii societății care va administra Parcul de Tehnologii Avansate „Moldova HiTech Park” # Bizlaw.md
Autoritățile propun fondarea unei societăți cu răspundere limitată c...
12:50
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
12:20
Când începe înscrierea la examenul pentru stagiu în avocatură. Data stabilită pentru sesiunea de toamnă 2025 # Bizlaw.md
Candidații care vor să devină stagiari în avocatură se pot &ic...
08:30
Protecție internațională: desemnarea unei țări terțe drept „țară de origine sigură” trebuie să poată face obiectul unui control jurisdicțional efectiv # Bizlaw.md
Unui resortisant al unei țări terțe i se poate respinge cererea de p...
1 august 2025
15:10
ANRE urmează să retragă licența eliberată SA „Moldovagaz” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale # Bizlaw.md
Ca urmare a expirării în data de 31 iulie a termenului de acor...
14:40
CJUE: Principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile se extinde la o sancțiune administrativă atunci când aceasta este de natură penală în dreptul UE # Bizlaw.md
La solicitarea Curții Administrative Supreme din Slovacia, Curtea de...
12:50
CNPF cere unui asigurător să modifice contractul de asigurare medicală de călătorie, după ce a constatat practici incorecte în procesul de despăgubire # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a cerut ÎM CIA &b...
11:40
A trecut un an de la lansarea platformei online eVMS.md, destinată s...
11:20
Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings,
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.