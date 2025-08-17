FOTO // O tânără de 24 de ani a murit, în urma accidentului produs pe traseul Chișinău-Ungheni. Un tânăr de 18 ani se află la spital
SafeNews, 17 august 2025 21:30
O tânără de 24 de ani a murit în urma accidentului produs pe traseul Chișinău–Ungheni, cu implicarea a două unități de transport. Coliziunea a avut loc duminică, în jurul orei 13:50. Potrivit Poliției, tânăra de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, preliminar ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind
Acum 30 minute
22:10
Nicușor Dan: Trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că sprijinul pentru securitatea Ucrainei înseamnă și o investiție în securitatea proprie a României. „Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre. În cadrul
Acum o oră
21:50
Guțul, condamnată pe „70 de volume de hârtie fără valoare": Avocatul susține că dosarul este o persecuție politică, fără probe reale
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare, însă din aproape 70 de volume ale dosarului penal doar 4 conțin mențiuni despre ea, iar acestea, conform apărării, nu conțin dovezi. Ea însăși, Evghenia Guțul, insistă asupra caracterului politic al persecuției, legându-l de statutul său de Bașcan al Găgăuziei. Acest motiv, conform
21:50
Alte trei cereri de înregistrare a listei de candidați pentru participare la alegerile parlamentare au fost depuse la CEC
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a recepționat, duminică 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 CEC precizează că cererea de înregistrare a listei
Acum 2 ore
21:30
Acum 8 ore
16:00
Cristina Gherasimov, la Forumul Tinerilor din Diaspora: Să construim împreună viitorul pe care ni-l dorim, să aducem Europa în fiecare casă
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, i-a salutat astăzi pe cei adunați astăzi la Forumul Tinerilor din Diaspora. Demnitara și-a exprimat bucuria pentru faptul că tinerii aleg să revină vara în R. Moldova. „Am încurajat tinerii să profite de fiecare oportunitate: să învețe, să descopere, să acumuleze experiență și bune practici și apoi să revină
15:50
Plenul Curţii Constituţionale a ales-o astăzi pe Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor. Amintim că cei cinci judecători ai Curţii Constituţionale și-au depus astăzi jurământul
Acum 12 ore
12:20
Cinci judecători ai Curții Constituționale și-au depus astăzi, 17 august, jurământul în fața plenului Parlamentului. Ședința Parlamentului a durat circa 15 minute, timp în care parlamentarii au onorat drapelul de stat și imnul R. Moldova, apoi au asistat de depunerea jurămintelor celor cinci magistrați. La ședință a fost prezentă și președintele R. Moldova, Maia Sandu,
11:00
LIVE // Irina Vlah: Regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest!
Blocul Electoral Patriotic a ieșit la protest în fața Parlamentului, acolo unde astăzi judecătorii Curții Constituționale urmează să depună jurământul. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", unul dintre liderii Blocului, a spus că „regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest!". „Gruparea galbenă a convocat duminică
10:30
Unul dintre cele mai șocante momente din cazul Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, și al activistei blocului „Victorie", Svetlana Popan, este calculul „sumei infracțiunii" în tabele Excel, scrie telegraph.md. Volumul fondurilor de „finanțare ilegală" imputate inculpatelor a fost estimat aproximativ, „la ochi", fără a fi susținut de dovezi concrete. De asemenea, instanța nici măcar nu s-a
09:50
„Vom schimba totul, absolut totul". Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă
Aflați într-o criză economică gravă, bolivienii își aleg duminică viitorul președinte într-un scrutin în care dreapta pare să fie în măsură să pună capăt ciclului politic început acum douăzeci de ani de fostul președinte socialist Evo Morales, transmite AFP. Această țară din Anzi, cu o populație de 11,3 milioane de locuitori, se prezintă la urne
09:40
Microsoft pregătește una dintre cele mai radicale transformări din istoria Windows. Sub numele „Windows 2030 Vision", compania își dezvăluie planul de a integra inteligența artificială nu doar în aplicații, ci direct în sistemul de operare, transformându-l într-un asistent digital permanent. Această schimbare promite să redefinească modul în care interacționezi cu PC-ul, dar ridică și întrebări
Acum 24 ore
09:30
Scurgere de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska
Mai multe documente cu antetul Departamentului de Stat al SUA, care conțineau detalii confidențiale despre summitul Trump-Putin, au fost descoperite vineri dimineață într-un hotel din Alaska, conform unei dezvăluiri făcute de publicația americană NPR. Trei turiști cazați la hotelul Captain Cook din Anchorage, Alask, situat chiar în apropierea bazei aeriene unde a avut loc întâlnirea dintre
09:30
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN. Imediat după anunț, cotația A7A5 a căzut cu 13%. Șocul asupra criptomonedei a generat o reacție în lanț: au scăzut cotațiile și volumele
09:20
TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va actualiza regulile comunității, cu scopul de a le face mai clare, mai transparente și mai ușor de înțeles pentru utilizatori. Modificările vor fi implementate începând cu 13 septembrie 2025 și vor include o serie de îmbunătățiri menite să
08:10
O mare companie americană a fost rechemată să investească în Rusia. O ofertă însoțită de trei condiții
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobil, să îşi recâştige participaţiile în proiectul petrolier şi de gaze Sahalin-1, relatează Reuters, preluată de News.ro. Decretul a fost publicat chiar în ziua summitului din Alaska dintre Putin şi preşedintele american Donald Trump, unde
08:00
SUA au discutat posibilitatea folosirii spărgătoarelor de gheaţă ruseşti pentru proiecte de gaze în Alaska – surse
Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska, ca parte a unor posibile acorduri vizate la summitul dintre preşedintele Donald Trump şi Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu subiectul, citate de Reuters. Trump a
07:50
FT: Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis preşedintelui american Donald Trump că ar putea renunţa la unele pretenţii teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Doneţk, a relatat sâmbătă Financial Times, citând patru persoane cu cunoştinţă directă despre discuţii. Potrivit sursei, solicitarea a fost făcută în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri de vineri, în Alaska.
07:40
În Grecia, cetățenii chinezi dețin aproape jumătate din vizele acordate pentru prima dată în legătură cu achiziționarea de proprietăți – și, totodată, peste 60% dintre reînnoiri, relatează South China Morning Post. Potrivit publicației citate, China a schimbat capitala Greciei atât în mod vizibil, cât și în moduri mai puțin evidente. Pe de o parte, restaurante chinezești
07:30
FOTO // Patrula de Poliție din Dubai a trecut la Rolls-Royce și la Geländewagen de 720 cai putere
Noi modele de lux au completat parcul auto al Poliției din Dubai. De data aceasta, patrulele au primit modele îmbunătățite Rolls-Royce Cullinan și Mercedes G-Class. Patrula de Poliție din Dubai a trecut la Rolls-Royce și la Geländewagen de 720 cai putere. Pregătirea și tuningul automobilelor Geländewagen și Rolls-Royce Cullinan pentru Poliția de patrulare din Dubai
07:20
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, a afirmat, pe pagina sa de Facebook, că lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la
07:10
În Europa, femeile din politică nu trebuie să fie celebre pentru a fi ținta atacurilor din mediul online, arată un studiu publicat în revista Politics and Gender. Un profesor de la Universitatea din Oxford explică ce se ascunde în spatele unor astfel de ostilități, potrivit Euronews.com. Studiul a fost publicat de cercetătorii de la Universitatea Cambridge,
Ieri
19:00
FOTO // Maia Sandu, întâlnire cu elevii din Găgăuzia și Taraclia care vor participa la Tabăra de limbă română din Iași
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanți ai Taberei de limbă română de la Iași. Potrivit informațiilor oferite de Președinție, întâlnirea a avut loc în incinta clădirii prezidențiale. „Maia Sandu i-a salutat pe elevii din comunitățile minoritare etnice din țara noastră, care vor participa la
18:50
SUA a propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Reacția lui Zelenski
Ucraina are nevoie de o pace reală și durabilă, nu doar de „o altă pauză" între invaziile ruse, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Vladimir Zelenski, informează Reuters, preluată de Agerpres. De asemenea, surse diplomatice citate de AFP au declarat că SUA a propus sâmbătă Kievului o garanție de securitate similară celei din articolul 5 al
18:40
Bărbatul suspectat că ar fi aruncat un obiect exploziv în apropierea casei primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv
Bărbatul suspectat că ar fi aruncat un obiect exploziv în apropierea casei primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost plasat în arest prevent
15:30
DOSAR: Guțul și Popan, condamnate pe baza unor mărturii irelevante și „dovezi” îndoielnice # SafeNews
Faptele arată: acuzațiile împotriva Evgheniei Guțul și a Svetlanei Popan se bazează pe declarațiile martorilor care fie nu le cunosc pe inculpate, fie nu confirmă vinovăția acestora. Mai mult, printre „dovezi” s-a numărat… un talk-show. Acest lucru reiese din materialele dosarului penal, care cuprinde aproape 70 de volume, se arată într-o analiză Telegraph.md. Martorii care nu […] Articolul DOSAR: Guțul și Popan, condamnate pe baza unor mărturii irelevante și „dovezi” îndoielnice apare prima dată în SafeNews.
15:30
VIDEO // Irina Vlah, la Rezina: Liderii Blocului Electoral Patriotic știu să-și asume responsabilitatea și să obțină rezultate # SafeNews
Liderii Blocului Electoral Patriotic (BEP) continuă întâlnirile cu echipele partidelor din cadrul blocului. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii BEP, a spus că „Blocul Patriotic a devenit principala forță politică în raionul Rezina! Uniunea dintre INIMA MOLDOVEI, Socialiști, Comuniști și Partidul „Viitorul Moldovei” le-a oferit oamenilor încrederea într-o alegere care va […] Articolul VIDEO // Irina Vlah, la Rezina: Liderii Blocului Electoral Patriotic știu să-și asume responsabilitatea și să obțină rezultate apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO // Partidul Moldova Mare și-a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul parlamentar # SafeNews
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a fi înregistrat în cursa electorală parlamentară din 28 septembrie 2025. Formațiunea declară că intră în campanie cu obiectivul de a reprezenta interesele cetățenilor și de a promova o agendă axată pe economie, valori tradiționale și drepturi sociale. Anterior, […] Articolul VIDEO // Partidul Moldova Mare și-a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul parlamentar apare prima dată în SafeNews.
12:40
Igor Grosu, la Congresul Diasporei: Voi sunteți cei care ați dus Moldova în lume și care o aduceți înapoi acasă # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a susținut un discurs în fața mulțimii adunate ieri, 15 august, la Congresul Diasporei. Speakerul a apreciat înalt rolul moldovenilor plecați peste hotare și a mulțumit pentru contribuția acestora în soarta Republicii Moldova. „Bine ați revenit acasă! Ca în fiecare an, luna august este luna revederilor și luna în care dorul […] Articolul Igor Grosu, la Congresul Diasporei: Voi sunteți cei care ați dus Moldova în lume și care o aduceți înapoi acasă apare prima dată în SafeNews.
12:40
Data alegerilor pentru Adunarea Populară din Găgăuzia nu a fost stabilită, deși termenul „arde” # SafeNews
Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră sâmbătă. Pentru a justifica această întârziere, aleșii de la Comrat au invocat mai multe motive. Inițial au așteptat o decizie din partea autorităților de la Chișinău, iar în prezent fac trimitere la Curtea Supremă de Justiție. Ce se întâmplă și […] Articolul Data alegerilor pentru Adunarea Populară din Găgăuzia nu a fost stabilită, deși termenul „arde” apare prima dată în SafeNews.
12:20
Procesul Guțul: Martorii acuzării neagă implicarea sa directă în deciziile financiare ale partidului # SafeNews
Cazul zgomotos al Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, se destramă văzând cu ochii. Materialele dosarului, care includ declarațiile martorilor cheie ai acuzării, contrazic versiunea procuraturii și confirmă afirmațiile Guțul privind neimplicarea sa în afacerile financiare ale partidului „Șor”. Din cele aproape 70 de volume ale dosarului se conturează o imagine opusă concluziei acuzării, scrie telegraph.md. Martorii […] Articolul Procesul Guțul: Martorii acuzării neagă implicarea sa directă în deciziile financiare ale partidului apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO // Jaf în 90 de secunde. Ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari, furate în plină zi dintr-un magazin din Seattle # SafeNews
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP. Înregistrarea video de pe camerele de supraveghere ale magazinului din West […] Articolul VIDEO // Jaf în 90 de secunde. Ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari, furate în plină zi dintr-un magazin din Seattle apare prima dată în SafeNews.
11:10
Presa ucraineană a anunțat că un lunetist ucrainean a reușit să stabilească un nou record mondial, după ce a eliminat doi soldați ruși de la o distanță de patru kilometri. Conform surselor ucrainene, lunetistul a folosit un sistem de tragere „indirectă” – fără a vedea direct ținta – în vreme ce tirul său a fost […] Articolul Un lunetist ucrainean a stabilit un record, eliminând doi ruși de la patru km apare prima dată în SafeNews.
11:00
Zelenski pleacă luni la Washington: Vom discuta cu Trump toate detaliile privind sfârșitul războiului # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un mesaj după ce ieri a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, și cu liderii europeni despre Summitul de la Alaska. Liderul de la Kiev a scris că a purtat o „conversație lungă și semnificativă cu președintele Trump, mai întâi față în față, apoi și cu participarea liderilor europeni. […] Articolul Zelenski pleacă luni la Washington: Vom discuta cu Trump toate detaliile privind sfârșitul războiului apare prima dată în SafeNews.
10:50
Ucraina atacată cu drone şi rachete balistice. Teritoriile de pe linia frontului vizate de lovituri # SafeNews
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei. Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile de peste noapte, au […] Articolul Ucraina atacată cu drone şi rachete balistice. Teritoriile de pe linia frontului vizate de lovituri apare prima dată în SafeNews.
10:20
Aproximativ 100 de soldați ruși se înrolează zilnic pentru a lupta în Ucraina, atrași de salarii foarte mari, în jur de 59.000 de euro pe an, plătite de guvernele locale. Dacă mor în război, moștenitorii lor primesc 143.000 de euro, echivalentul a 28 de ani din salariul unui profesor rus (un cadru didactic câștigă 418 […] Articolul Salarii uriașe pentru soldații ruși în Ucraina. Orașele care plătesc cel mai bine apare prima dată în SafeNews.
10:10
SURSE // VIDEO // Fiul lui Veaceslav Platon, care a vrut să cumpere o bancă, reținut de Interpol în Spania. Ar fi trimis în R.Moldova o boxă plină ochi cu „Extasy”de milioane de lei # SafeNews
Fiul controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon, Igor Platon, dar și concubina sa de orighine ucraineană, Alina Fiodorov, au fost reținuți ieri de Interpol în Spania. fiind anunțați în căutare internațională pentru implicare într-un dosar pentru trafic în R.Moldova. Presa a scris despre reținere, iar informația a fos confirmată și de sursele PulsMedia.MD. Potrivit […] Articolul SURSE // VIDEO // Fiul lui Veaceslav Platon, care a vrut să cumpere o bancă, reținut de Interpol în Spania. Ar fi trimis în R.Moldova o boxă plină ochi cu „Extasy”de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) avertizează într-un raport că, la mai bine de patru ani de când armata a preluat puterea printr-o lovitură de stat, „frecvenţa şi brutalitatea” atrocităţilor din Mynamar continuă să se intensifice. Anchetatorii ONU au avertizat că armata din Myanmar a reţinut copii cu vârsta de doar doi ani, adesea ca reprezentanţi ai […] Articolul Ţara în care copii de doi ani fac puşcărie în locul parinţilor apare prima dată în SafeNews.
09:50
Dorin Recean, la Congresul Diasporei: Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate # SafeNews
Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Dorin Recean la Congresul Diasporei, desfășurat la Chișinău. În cadrul evenimentului, a precizat premierul, el a răspuns la întrebări, a ascultat preocupările moldovenilor aflați în străinătate și a vorbit despre oportunitățile care există acum acasă. […] Articolul Dorin Recean, la Congresul Diasporei: Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate apare prima dată în SafeNews.
09:50
Redactorul Sky News pe afaceri internaționale, Dominic Waghorn, care se află în Kiev, a surprins reacțiile ucrainenilor la sosirea președintelui rus pe teritoriul american. Oamenii sunt sunt furioși din cauza primirii călduroase pe covorul roșu oferite de echipa lui Trump. Potrivit jurnalistului Sky News, o fotografie cu soldați americani în genunchi, desfășurând covorul roșu la […] Articolul Ucrainenii, furioși după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin apare prima dată în SafeNews.
09:40
DOC // Victoria Furtună acuză deputata PAS Efimia Bandalac de trădare profesională și acapararea Uniunii Avocaților # SafeNews
Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, o acuză pe deputata PAS și avocata Efimia Bandalac de „trădare față de propria profesie” și de încercarea de a acapara Uniunea Avocaților printr-o inițiativă legislativă controversată. Potrivit Victoriei Furtună, proiectul promovat de Bandalac ar reprezenta „un instrument de control asupra avocaturii” și ar face parte din „mecanismele corupte […] Articolul DOC // Victoria Furtună acuză deputata PAS Efimia Bandalac de trădare profesională și acapararea Uniunii Avocaților apare prima dată în SafeNews.
09:40
O persoană a murit și mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol și a deraiat, a anunțat Poliția daneză, relatează AFP și Reuters. „O persoană și-a pierdut viața și mai multe au fost rănite într-un accident feroviar în apropiere de Bjerndrup” în sud-vestul […] Articolul Un mort și mai mulți răniți într-un accident feroviar în Danemarca apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un atac cibernetic de amploare a fost dejucat miercuri în Polonia. Alimentarea cu apă în unul dintre cele mai mari orașe ar fi putut fi complet oprită, au transmis autoritățile poloneze. Vicepremierull Krzysztof Gawkowski a declarat pentru portalul Onet că atacul a fost detectat la timp și neutralizat. „În momentul în care atacul a început, […] Articolul Alertă de atac cibertenic în Polonia: Un oraș putea să rămănă fără apă apare prima dată în SafeNews.
09:20
Văduva disidentului rus Alexei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina # SafeNews
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi în Rusia. „Eliberaţi activiştii şi jurnaliştii ruşi, civilii ucraineni, toţi cei închişi pentru declaraţii anti-război şi postări pe reţelele de socializare”, a declarat […] Articolul Văduva disidentului rus Alexei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:20
Maia Sandu denunță încercări de mituire a alegătorilor din diasporă pe fondul alegerilor parlamentare # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, denunță tentative de corupere a alegătorilor din diasporă în contextul alegerilor parlamentare, subliniind că se exercită presiuni fără precedent din exterior din partea forțelor ostile. În opinia Maiei Sandu, diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova. Ea evidențiază că „parteneriatul dintre stat și diasporă se bazează […] Articolul Maia Sandu denunță încercări de mituire a alegătorilor din diasporă pe fondul alegerilor parlamentare apare prima dată în SafeNews.
09:10
Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog # SafeNews
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Collett. „Când compari întâlnirea de pe pistă cu ceea ce s-a […] Articolul Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog apare prima dată în SafeNews.
09:10
Accidentele de muncă grave de pe șantierele din Chișinău au intrat în vizorul avocatului poporului, Ceslav Panico. Ombudsmanul a inițiat o investigație din oficiu după ce, în doar două luni, au fost înregistrate trei decese ale muncitorilor. Potrivit lui, cazurile ridică suspiciuni privind nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, transmite IPN. Potrivit informațiilor […] Articolul Accidentele de muncă, în vizorul ombudsmanului. Trei decese în doar două luni apare prima dată în SafeNews.
09:00
Președintele american Donald Trump a vorbit despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul său rus Vladimir Putin a descris reuniunea drept „constructivă”, dar niciunul nu a oferit detalii vineri, în Alaska, cu privire la o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina, relatează AFP. Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt „foarte puține” puncte […] Articolul Trump și Putin s-au despărțit fără a dezvălui vreun plan pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:00
Documentele pe hârtie pentru licențe și autorizații se vor depune exclusiv la sediul central al ASP # SafeNews
Începând cu 18 august, toate documentele pe suport de hârtie pentru licențierea activității de întreprinzător, autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice și clasificarea structurilor turistice vor putea fi depuse exclusiv la sediul central al Agenției Servicii Publice din Chișinău. Mai exact, este vorba despre sediul ASP de pe strada Alexandru Pușkin nr. 42, transmite IPN. Aceste […] Articolul Documentele pe hârtie pentru licențe și autorizații se vor depune exclusiv la sediul central al ASP apare prima dată în SafeNews.
08:50
Sâmbătă, 16 august 2025, vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu cer senin și nu se prevăd precipitații esențiale. Vântul suflă domol, din nord-vest, anunță meteorologii. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), maximele termice vor fi cuprinse între 28 şi 34 de grade, iar cele minime între […] Articolul METEO // Vremea va fi caldă, iar maximele ajung la 34 de grade apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Orașul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa # SafeNews
Locurile de veci ar putea costa mai mult pentru cei supraponderali, în Tettenhall, un orăşel din inima Regatului Unit. Mai exact: taxa pentru mormânt ar urma să crească la 2700 de lire, dacă acesta are lăţimea de 1,8 metri, cu 20 la sută mai mult faţă de preţul pentru un mormânt standard, de un metru şi […] Articolul Orașul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa apare prima dată în SafeNews.
