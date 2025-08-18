Controlul buruienilor problemă toamna, după recoltare

15:20

Până la data de 8 august 2025, în Ucraina au fost recoltate 19,91 milioane de tone de culturi timpurii de cereale și leguminoase, de pe o suprafață de 5,3 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 47% din suprafața însămânțată cu aceste culturi. Detaliat: Alte cereale și leguminoase au fost recoltate de pe 195,1 mii hectare, […]