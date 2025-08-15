De ce castraveții sau dovleceii devin amari: cauze, soluții

09:50

În spațiu protejat putem crea condiții confortabile pentru creșterea și dezvoltarea rapidă a diferitelor culturi de la începutul primăverii până toamna târziu, dar o astfel de agricultură epuizează solul și poate duce la acumularea patogenilor în el. Dacă planificați bine culturile în solar, puteți obține două sau chiar trei recolte pe sezon. Primăvara devreme, când […]