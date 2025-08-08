Ucraina a recoltat 20 mil. tone de cereale și leguminoase
Agrobiznes, 8 august 2025 15:20
Până la data de 8 august 2025, în Ucraina au fost recoltate 19,91 milioane de tone de culturi timpurii de cereale și leguminoase, de pe o suprafață de 5,3 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 47% din suprafața însămânțată cu aceste culturi. Detaliat: Alte cereale și leguminoase au fost recoltate de pe 195,1 mii hectare, […]
• • •
Alte ştiri de Agrobiznes
Acum 10 minute
15:20
Circa 3.600 de camioane au utilizat Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS) pentru trecerea frontierei pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal, BQS a fost lansat în regim pilot, la Postul Vamal Costești, pe 30 ianuarie 2025, transmite știri.md. Transportatorii care utilizează acest sistem […]
15:20
Până la data de 8 august 2025, în Ucraina au fost recoltate 19,91 milioane de tone de culturi timpurii de cereale și leguminoase, de pe o suprafață de 5,3 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 47% din suprafața însămânțată cu aceste culturi. Detaliat: Alte cereale și leguminoase au fost recoltate de pe 195,1 mii hectare, […]
Acum 6 ore
10:50
În sezonul 2025/2026, producția de mere din principalele țări ale Uniunii Europene va rămâne aproape de nivelul din anul trecut – 10,5 milioane de tone, adică doar cu 0,1% mai puțin. Totuși, această valoare este cu 7,5% mai mică decât media producțiilor din ultimii 3 și 5 ani. Informația este publicată de Asociația Mondială a […]
Acum 24 ore
19:20
Creșterea peștelui se bazează pe mai multe tehnologii care au fost adaptate în funcție de posibilități și obiective. Despre cele mai populare relatăm în acest articol. Creșterea peștelui în regim extensiv Se bazează doar pe productivitatea naturală a bazinului, fără a interveni cu furaje suplimentare. Hrana peștelui se bazează pe plancton, larve, viermi, vegetaţie. Detalii […]
15:30
În cadrul unei reuniuni consultative cu reprezentanții asociațiilor de profil, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a prezentat pașii realizați până în prezent în procesul de integrare europeană a sectorului agricol. Discuțiile au avut loc în contextul pregătirii Republicii Moldova pentru screeningul bilateral cu Comisia Europeană, stabilit pentru luna septembrie 2025. Secretarul general adjunct al […]
Ieri
15:10
Iurie Țurcan: „Fertilizarea la piersicul plat bazată pe analiza solului ne-a adus +10 tone de recoltă la ha” # Agrobiznes
În raionul Ialoveni, Iurie Țurcan administrează plantații moderne de piersic plat, cireș, cais și prun. Livada de piersic plat, înființată în 2019 cu soiuri precum UFO 3, UFO 4, varietăți de Malex și Metix, are un potențial comercial bun, recolta ajungând pe piețe cum ar fi România, Ucraina, Țările Baltice și Polonia. Fiind o cultură […]
11:10
UKAB: La moment, recolta de grâu a Ucrainei e cu 9% mai mică decât anul trecut, de rapiță – cu 8% # Agrobiznes
La sfârșitul lunii iulie, producția medie de grâu în Ucraina era de 5,49 t/ha, cu 9% sub nivelul final din 2024. Informația a fost comunicată de Svitlana Lytvyn, șefa departamentului de analiză al Clubului Ucrainean al Afacerilor Agricole (UKAB). Datele au fost colectate de companie în rândul fermierilor membri ai clubului. „Când abia începeau recoltarea […]
6 august 2025
19:30
Tot mai mulți antreprenori din sectorul agroalimentar accesează sprijinul oferit prin Programul FCA, lansat în martie 2025. Până în prezent, 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare, inclusiv 14 afaceri în luna Iulie 2025. Valoarea totală a finanțărilor aprobate până în prezent a atins 102,81 milioane lei, dintre care 14,23 milioane lei au fost alocate în […]
17:00
Demonstrație tehnică Agromotor Premium la TehAgroFest: cinci utilaje Amazone în acțiune, plus o premieră în Moldova # Agrobiznes
În cadrul celei mai recente ediții a expoziției TehAgroFest, compania Agromotor Premium, dealer exclusiv Amazone, Deutz-Fahr și altor branduri cu renume mondial în Republica Moldova, a organizat o demonstrație tehnică în câmp, atrăgând zeci de fermieri din toate zonele țării. Sub ochii participanților, cinci dintre cele mai performante utilaje Amazone au fost testate în condiții […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Guvernul sprijină investițiile în energie regenerabilă: Noi producători eligibili, aprobați # Agrobiznes
Republica Moldova va produce mai multă energie din surse regenerabile, consolidând securitatea energetică națională. Cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene. Licitațiile au vizat dezvoltarea a 105 MW capacitate eoliană și 60 MW capacitate fotovoltaică pentru producția de energie electrică. Din cele […]
13:40
Președintele SUA, Donald Trump, a aplicat R. Moldova tarife vamale de 25%. Specialiștii Expert-Group consideră că această decizie va influența negativ mediul de afaceri moldovenesc. „Anunțul a fost atât confirmarea eventualei pierderi a accesului preferențial la piața SUA, cât și un semnal de alarmă privind necesitatea accelerării proceselor de reorientare comercială”, au precizat experții, transmite Știri.md. […]
09:50
În spațiu protejat putem crea condiții confortabile pentru creșterea și dezvoltarea rapidă a diferitelor culturi de la începutul primăverii până toamna târziu, dar o astfel de agricultură epuizează solul și poate duce la acumularea patogenilor în el. Dacă planificați bine culturile în solar, puteți obține două sau chiar trei recolte pe sezon. Primăvara devreme, când […]
08:30
Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează că, preţurile producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2025 față de perioada respectivă a anului 2024 au crescut în medie cu 28,4%. Potrivit BNS, prețurile la produsele vegetale au crescut cu 41,1%, iar prețurile la produsele animaliere în medie cu 3,9%, transmite știri.md. Respectiv, preţurile producătorului la produsele vegetale în […]
5 august 2025
20:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează producătorii și exportatorii din Republica Moldova despre acceptul oficial al Israelului de a importa castraveți în stare proaspătă și bulbi uscați de ceapă din țara noastră. Decizia vine după ce ANSA a confirmat statutul fitosanitar favorabil al Republicii Moldova și nivelul corespunzător de protecție sanitară și fitosanitară împotriva riscurilor de sănătate publică. Pentru […]
17:40
În perioada 29 iulie – 5 august 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de Pestă Porcină Africană (PPA) și un focar de rabie, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Astfel, au fost identificate: În aceeași perioadă, două focare de Pestă Porcină Africană au fost eradicate cu succes. ANSA solicită […]
16:40
În contextul intensificării activităților agricole, respectarea legislației privind angajarea lucrătorilor sezonieri devine mai importantă ca oricând. Pentru a sprijini agenții economici în acest demers, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a organizat astăzi, 5 august 2025, o sesiune online de informare destinată angajatorilor din întreaga țară. Evenimentul a avut ca obiectiv oferirea unui ghidaj clar și […]
14:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează producătorii și exportatorii din Republica Moldova despre acceptul oficial al Israelului de a importa castraveți în stare proaspătă și bulbi uscați de ceapă din țara noastră. Decizia vine după ce ANSA a confirmat statutul fitosanitar favorabil al Republicii Moldova și nivelul corespunzător de protecție sanitară și fitosanitară împotriva riscurilor de sănătate publică. Pentru […]
14:10
Meteorologii au prelungit Codul galben de caniculă. Acesta va fi valabil și miercuri, 6 august, în raioanele din sudul, parțial centrul și estul țării, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C. În aceste condiții, populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare, în special în […]
12:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) reamintește că, pe durata campaniei de recoltare a culturilor din grupa I, transportul produselor agricole din exploatații este permis inclusiv în condiții de temperaturi extreme. Potrivit Ordinului comun al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al Ministerului Afacerilor Interne nr. OMIDR 103/2025 din 6 iunie 2025, restricțiile de circulație […]
11:20
Fiecare kilogram de recoltă contează, iar alegerea unui tratament performant pentru sămânță devine o investiție ce trebuie făcută cu multă atenție. Cu Oplot Trio, știi de la început că sămânța merge în direcția bună – fără stres. Oplot Trio vine cu o formulare avansată, ce combină protecția sistemică cu un efect fiziologic vizibil asupra culturii […]
09:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 124 din 24.07.2025, se lansează apelul de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic. Potrivit ordinului MAIA, apelul pentru depunerea cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic din Fondul național […]
08:50
Moldova pierde statutul de exportator net de ulei de floarea-soarelui în sezonul 2024/2025 # Agrobiznes
În sezonul agricol 2024–2025, Republica Moldova a înregistrat o scădere dramatică a exporturilor de ulei de floarea-soarelui, cu un volum total de doar 19 214 tone. Este un declin de 90% față de sezonul trecut și de peste 91% față de maximul istoric din 2021/2022 (211 215 tone). Această contracție masivă reflectă o criză profundă […]
4 august 2025
18:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) desfășoară controlul sectoarelor semincere (inspecția în câmp), în baza declarațiilor de multiplicare aprobate de către ANSA. Inspecția se efectuează în scopul executării prevederilor Legii despre semințe nr. 68 din 05.04.2013, precum și în baza Ordinului Directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 214 din 13.05.2025 privind inspecția […]
16:00
Slatava Grup aduce pe piața din Republica Moldova un nou standard în tratarea semințelor de grâu: Triplo Max SC. Un produs complet, cu formulare inovatoare pe bază de trei substanțe active, menit să ofere fermierilor un start sigur, eficient și uniform în culturile de toamnă. Formularea sa specială – o suspensie concentrată, omogenă și stabilă […]
15:10
Fermierii din sud donează grâu pentru colegii afectați de secetă din Ștefan-Vodă și Căușeni # Agrobiznes
Campania de solidaritate „Semințe de speranță pentru agricultorii din sud-est” continuă și în această săptămână, adunând în jurul ei un val de implicare din partea fermierilor moldoveni, în special din raioanele Cahul și Cantemir. Aceștia, deși confruntați la rândul lor cu dificultăți economice majore, au ales să doneze semințe și cereale pentru colegii lor din […]
12:20
Cum a mers prima cultură de cânepă industrială din Moldova. Fermier: „Fără procesare, nu putem continua: cânepa are potențial” # Agrobiznes
În condițiile în care seceta afectează ani la rând sudul Moldovei, producătorii agricoli se confruntă în fiecare an cu pierderi semnificative ale recoltelor. Cânepa industrială ar putea reprezenta o cultură alternativă viabilă. Viaceslav Grigoriță, președinte al Asociației Producătorilor și Procesatorilor de Cânepă din Moldova, menționează interesul sporit al producătorilor agricoli pentru cultivarea acestei plante: „Anul […]
11:20
Raport AIPA iulie: subvenții de peste 96 milioane lei pentru fermieri și proiecte rurale # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că în luna iulie 2025 a autorizat spre plată cereri de subvenționare în valoare totală de 96,27 milioane lei. Fondurile au fost direcționate către susținerea fermierilor și dezvoltarea zonelor rurale prin mai multe forme de plată, adaptate necesităților din teren. Din totalul autorizat, peste 82 […]
10:20
În satul Rădoaia, raionul Sîngerei, afacerea de familie Rădoianul-Prim SRL administrează 1600 de hectare și pune accent pe genetică performantă și soluții tehnologice adaptate contextului actual. Igor Pânzaru, inginer-agronom cu viziune practică, ne-a relatat că, a semănat soiul de grâu Pibrac pentru al treilea an consecutiv — și o va face cu încredere tot mai […]
09:20
În sezonul agricol 2024/2025, Republica Moldova a exportat 558 784 de tone de floarea-soarelui, depășind cu 4% nivelul atins în sezonul anterior (538 921 tone în 2023/2024) și stabilind un nou record, inclusiv față de sezonul 2021/2022. Această performanță are loc în contextul unei recolte mai reduse, de doar 614 mii tone, comparativ cu 758,4 […]
3 august 2025
15:50
Unul dintre cele mai importante terminale de cereale din sudul Ucrainei — fostul Olimpex Coupe din portul Odesa — a fost preluat de compania Lavanda Spectrum și redenumit oficial Lavanda Terminal. Noua conducere promite o relansare rapidă a activităților și o abordare modernă, transparentă și deschisă pentru partenerii regionali. Pentru traderi, reluarea în condiții sigure […]
14:50
Trei zile de agricultură în mișcare. 7 hectare de câmp pregătit pentru testări reale. 38 de companii care au răspuns prezent. Așa a arătat ediția a VII-a a TehAgroFest 2025, găzduită de centrul agro al companiei Sanctum AG, în apropierea localității Tohatin. Evenimentul a adus împreună fermieri, ingineri agronomi, furnizori de utilaje și specialiști în […]
2 august 2025
16:10
În acest sezon, condițiile din principalele țări producătoare de cereale sunt favorabile, însă există regiuni – precum estul și sudul Ucrainei, sud-vestul Rusiei și centrul Chinei – unde vremea secetoasă persistă de mult timp, reducând potențialul de producție. Estimările CE: grâu și orz aproape stabile, scădere la porumb și rapiță În Europa, ploile au căzut […]
1 august 2025
15:20
Experiență: Ce adaos de recoltă asigură produsele din gama ASORBITAL ale companiei ADAMA? # Agrobiznes
În 2024, compania ADAMA a lansat tehnologia ASORBITAL, un concept de formulare nou, patentat, care îmbunătățește activitatea substanțelor active, oferind o distribuție echilibrată, o mai bună absorbție și translocare sistemică în frunze. Totuși, fiecare fermier își dorește să vadă aceste avantaje reflectate în primul rând în recoltă. Astfel, în cadrul Agro-Papuros a fost realizată o […]
14:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – un pas decisiv spre reducerea poluării și creșterea reciclării. Acest sistem obligă producătorii și importatorii de băuturi să participe la o schemă națională, iar consumatorii vor primi o garanție financiară pentru fiecare ambalaj returnat, fie că e vorba de […]
09:40
Ce au discutat fermierii afectați de secetă din Ștefan Vodă și Căușeni cu ministrul agriculturii # Agrobiznes
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga s-a aflat joi, 31 iulie curent, în raionul Ștefan Vodă, unde a avut discuții cu fermierii din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Au fost abordate subiecte legate de starea actuală a culturilor, impactul condițiilor climatice asupra producției agricole și măsurile de sprijin analizate de minister și Guvern. Un […]
31 iulie 2025
20:40
Pe 6 și 7 septembrie, curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va găzdui cea de-a treia ediție a Festivalului Vinului de Autor – un eveniment dedicat vinurilor autentice, în ediții limitate, create de vinificatori care semnează fiecare sticlă ca pe o declarație personală. Festivalul aduce împreună 35 de crame de familie și producători de […]
16:30
Capacitatea totală instalată a surselor regenerabile de energie (SRE) în Republica Moldova a ajuns la 765,88 MW la sfârșitul lunii februarie, în creștere cu 186,49 MW față de finele anului trecut, arată datele publicate de Ministerul Energiei, preluate de Mold-street. Potrivit instituţiei care citează date de la Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), distribuția capacităților regenerabile […]
16:10
Grupul Trans-Oil, controlat de Vaja Jhashi, continua expansiunea pe piaţa românească şi a finalizat cu succes achiziția Frial SA, un important operator de infrastructură portuară din Portul Constanța, România. Ultima etapă a tranzacției a fost marcată prin semnarea Memorandumului de Închidere în data de 30 iulie 2025, între Aragvi Sea Terminal SRL – subsidiara din […]
09:30
Mihai Cerguța, fermier: „Am testat 14 soiuri de grâu și orz Agrostoc. Două soiuri am ales pentru multiplicare” # Agrobiznes
Condițiile vremii sunt tot mai diverse, iar fermierii trebuie an de an să se adapteze acestora cât mai rapid. Astfel, o bună parte din responsabilitatea testării noilor soluții revine sectorului privat. Reieșind din aceste necesități, în acest sezon, Cimcazac SRL în parteneriat cu C.Î. Agrostoc a înființat un lot pentru a testa 11 soiuri de […]
30 iulie 2025
16:20
BLACK SEA OIL TRADE 2025: începe sezonul semințelor oleaginoase în forță, la București! # Agrobiznes
A 11-a ediție a Conferinței Internaționale BLACK SEA OIL TRADE 2025 revine la București, România, pe 23 septembrie. Evenimentul reprezintă o platformă bună pentru dezvoltarea lanțurilor eficiente de aprovizionare cu semințe oleaginoase și uleiuri vegetale, dedicate pieței agroalimentare globale. Reunește cei mai importanți operatori din regiunea Mării Negre și a Dunării, Europa de Est și […]
15:20
Cum s-a schimbat suprafața cultivată cu legume în teren protejat și câmp deschis în Moldova # Agrobiznes
În perioada 2021–2024, sectorul legumicol din Republica Moldova a cunoscut o schimbare vizibilă, în special datorită extinderii suprafețelor cultivate atât în câmp deschis, cât și în teren protejat. Creștere pentru suprafețele de legume cultivate în teren protejat Potrivit datelor furnizate de A.O. „Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Legume din Moldova” (APEL), suprafața cultivată în teren […]
14:00
Începând cu noul sezon (1 iulie 2025) și până la 27 iulie, țările Uniunii Europene au importat 267,8 mii tone de uleiuri vegetale, cu 38% mai puțin față de aceeași perioadă a sezonului trecut. Informația a fost publicată de agenția Zerno On-Line, cu referire la datele Comisiei Europene. În primele patru săptămâni ale sezonului curent, […]
12:30
Producția globală de rapiță în 2024 a scăzut cu 4,4 milioane tone, din care UE a pierdut 3 milioane tone, iar Ucraina – 1 milion tone, ajungând la un total de 3,7 milioane tone. Ucraina Exporturile de rapiță din sezonul 2024/25 au scăzut cu 16% față de anul anterior, până la 3,1 milioane tone. Cantitatea […]
29 iulie 2025
17:10
Sezonul apicol din 2025 este marcat de o serie de provocări semnalate de apicultorii din țară care au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului consultativ pe sectorul apicol. Apicultorii au relatat despre dificultățile întâmpinate în ultimele luni, cauzate în mare parte de condițiile climatice nefavorabile: lipsa culesurilor la tei și floarea-soarelui, temperaturile înalte și lipsa […]
15:10
Sectorul siguranței alimentare în Moldova îmbunătățit: patru metode noi de testare acreditate, 30 de experți pregătiți # Agrobiznes
Republica Moldova face un salt calitativ în domeniul siguranței alimentelor: patru metode noi de testare au fost acreditate, 30 de experți pregătiți în domenii critice precum biologia moleculară și bacteriologia. În plus, aproape 100 de medici veterinari și inspectori din toată țara au fost instruiți în legislația UE, prelevarea probelor și controlul substanțelor farmacologic active […]
10:30
Exportul de ouă de găină pentru consum din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene a atins aproape 11 milioane de bucăți în prima jumătate a anului 2025. Este o creștere semnificativă, după obținerea, de către Republica Moldova în 2023, a dreptului de a exporta ouă pe piața comunitară. Astfel, numărul de ouă exportate pe piața […]
10:20
După acordul încheiat între Donald Trump și Ursula von der Leyen, paritatea euro-dolar se retrage, oferind piețelor europene o gură de oxigen. De la grâu la rapiță, inclusiv porumbul, toate culturile reușesc să recupereze după scăderile recente, revenind de la nivelurile de suport. Din punct de vedere politic, actualul locatar al Casei Albe a reușit […]
06:00
În ultimii ani, dronele agricole au devenit tot mai populare, iar tot mai mulți fermieri se întreabă: nu ar fi timpul să adaug în gospodăria mea un nou instrument adaptiv — drona agricolă? Răspunsul e simplu: metodele tradiționale de stropire nu mereu fac față tuturor provocărilor agrotehnice și climatice. Mai ales când terenul este prea […]
28 iulie 2025
21:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 21 – 25 iulie 2025. Pe parcursul săptămânii trecute, AIPA a autorizat spre plată 23,64 mil. lei, surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, […]
17:00
Andrei Ciobanu: „Cu rapița SY Iowa am obținut o recoltă de top, în zona de sud a țării” # Agrobiznes
În sudul Republicii Moldova, unde seceta și variațiile climatice pun anual la încercare potențialul culturilor, CAP Agro-Badicul din raionul Cahul a reușit să obțină rezultate foarte bune cu genetica Syngenta. Anul trecut, a semănat pentru prima dată hibridul de rapiță SY Iowa, având deja experiență bună în cultivarea soiului de grâu Pibrac de la Syngenta. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.