Igor Ilașcu: „Profitabilitatea mazării se vede pe un ciclu de doi ani. +2,5 tone/ha la grâu”

09:30

Condițiile vremii sunt tot mai diverse, iar fermierii trebuie an de an să se adapteze acestora cât mai rapid. Astfel, o bună parte din responsabilitatea testării noilor soluții revine sectorului privat. Reieșind din aceste necesități, în acest sezon, Cimcazac SRL în parteneriat cu C.Î. Agrostoc a înființat un lot pentru a testa 11 soiuri de […]