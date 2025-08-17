Zelenski respinge mai multe puncte din planul propus de Trump, inclusiv cedarea teritoriilor
Moldpres, 17 august 2025 18:30
Volodimir Zelenski a respins mai multe puncte din planul propus ieri de Trump la negocieri. El a declarat că mai întâi trebuie să fie instituit un armistițiu, iar abia apoi se poate lucra asupra unui acord final de pace. Declarațiile au fost făcute în cadru...
Acum o oră
18:30
Acum 2 ore
18:00
Alte trei cereri de înregistrare a listei de candidați pentru participare la alegerile parlamentare au fost depuse la CEC # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat, duminică, 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare l...
Acum 4 ore
17:00
O femeie în vârstă de 24 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier, produs, duminică, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, informează MOLDPRES.Potrivit poliției, victima preliminar ar fi efectuat o manevră de &i...
16:50
Trafic intens la postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova # Moldpres
La postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează, la această oră, un flux sporit de călători și mijloace de transport, pe direcția de intrare în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, autoritățile de control activează la...
16:10
Curtea Constituțională și-a ales un nou președinte după ce cinci din cei șase judecători au depus jurământul, duminică, 17 august. Astfel, în funcția de președinte al CC a revenit Domnica Manole, informează MOLDPRES.Potrivit legislației, preşedintele...
15:50
Cei 44 de pompieri și salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au revenit astăzi în Republica Moldova, după ce timp de 30 de zile au participat la misiuni de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia, informează MOLDPRES....
Acum 6 ore
15:10
Cristina Gherasimov, alături de tinerii moldoveni din Diaspora, la Forumul de la Chișinău # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu tineri moldoveni, participanți la cea de-a patra ediție a Forumului Tinerilor din Diaspora, reuniți la Chișinău, informează MOLDPRES.14.000 de tineri moldoveni își fac...
15:10
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, tran...
14:00
CEC a aprobat modificări la listele PAS și a acreditat observatori pentru alegerile din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat astăzi mai multe hotărâri în contextul organizării alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, inclusiv modificări la lista de candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și acreditarea de observatori...
13:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile opoziției cu privire la numirea noilor judecători ai Curții Constituționale, subliniind că procedurile au respectat integral legislația și Constituția Republicii Moldova, informează MOLDPRES.„Este...
Acum 8 ore
13:00
Poliția anunță reținerea a 69 de persoane la un protest neautorizat organizat de gruparea “Șor” # Moldpres
Poliția Republicii Moldova a anunțat că 69 de persoane și trei automobile au fost conduse la inspectorat, în urma încercării de a organiza un protest neautorizat de către gruparea criminală “Șor”, relatează MOLDPRES.Potrivit oamenilor le...
12:30
GALERIE FOTO // Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în plenul Parlamentului, în prezența Maiei Sandu și a lui Igor Grosu # Moldpres
Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc au depus astăzi jurământul în calitate de judecători ai Curții Constituționale, în cadrul unei ședințe speciale a Parlamentului Republicii Moldova. Mandatele acestora au &ici...
11:30
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în plenul Parlamentului, în prezența Maiei Sandu și a lui Igor Grosu # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit astăzi în ședință specială pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, informează MOLDPRES.Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Mano...
Acum 12 ore
11:10
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în sesiune specială, pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale,comunică MOLDPRES.Cinci mandate de judecători constituționali au expirat pe 16 august, ia...
10:50
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei”, înaintea plecării lui Zelenski la Washington # Moldpres
Înaintea deplasării lui Zelenski la Washington, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz vor organiza, astăzi, o videoconferinţă cu „coaliţia voinţei”, din care fac parte majoritatea ţări...
10:30
GALERIE FOTO // „În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în Piața Marii Adunări Naționale # Moldpres
În Piața Marii Adunări Naționale a avut loc o expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, organizată în cadrul Zilelor Diasporei...
10:20
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC, citat...
09:20
DOC // Declarația comună privind Ucraina a liderilor celor opt țări nordice și baltice. „Agresiunea și ambițiile imperialiste ale Rusiei sunt cauzele profunde ale acestui război” # Moldpres
Liderii celor opt țări nordice și baltice au adoptat o Declarație comună privind Ucraina, în care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au insistat pe un armistițiu înaintea obținerii unei păci juste durabile, transmite MOLDPRES.Potrivit semnataril...
08:40
Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de caniculă, valabil pentru localitățile din centrul și sudul țării, transmite MOLDPRES.Astfel, în zonele menționate, maximele se vor situa între +33 și +35 C. În același timp, pâ...
Acum 24 ore
21:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evitat să spună cu cine va forma PAS blocuri sau alianțe în viitorul parlament. În cadrul „Podcastului Lorenei”, Grosu a spus că PAS nu va dezvălui în prezent cu cine va forma blocuri electorale sau ali...
20:40
METEO // Duminică: temperaturi ridicate și ploi slabe cu descărcări electrice în cursul serii # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru duminică, 17 august, ploi slabe, însoțite de descărcări electrice, pe arii restrânse în întreaga țară, informează MOLDPRES.Ziua se va menține călduroasă, cu maxime cuprinse între +29°C în nord ...
Ieri
19:00
VIDEO // Drumeție la Orheiul Vechi: Diaspora redescoperă patrimoniul cultural și natural al Moldovei # Moldpres
Cu prilejul Zilelor Diasporei, Biroul Relații cu Diaspora a organizat o drumeție la Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, la care au participat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și reprezentanți ai comunităților moldovenești din mai multe țări. Traseul a oferit ...
18:40
Patru formațiuni politice au depus astăzi la Comisia Electorală Centrală (CEC) cererile de înregistrare a listelor de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, informează MOLDPRES. Partidul Politic „Pentru Oameni, Nat...
17:20
Premierul Dorin Recean, la expoziția „În siguranță în vacanță”. ,,Moldova crește prin oameni uniți de grija pentru comunitate și viitorul copiilor noștri” # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a participat astăzi la expoziția „În siguranță în vacanță”, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, unde a salutat implicarea instituțiilor responsabile de securitatea și ordinea pu...
16:30
Expoziție dedicată securității publice, organizată în centrul capitalei de Zilele Diasporei # Moldpres
În Piața Marii Adunări Naționale a avut loc o expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, organizată în cadrul Zilelor Diasporei, transmite MOLDPRES.La eveniment au participat geniștii Armatei Naționale și repre...
16:20
Bărbatul acuzat de detonarea unui explozibil la casa primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile # Moldpres
Un bărbat, învinuit de detonarea unui dispozitiv explozibil lângă curtea casei primarului din Stăuceni, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanța de judecată, la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului R&aci...
16:10
15:30
A început etapa suplimentară de înscriere la liceele din municipiul Chișinău. Câte locuri libere au rămas și ce documente trebuie prezentate # Moldpres
În urma desfășurării celor două etape ale concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2025–2026, au rămas circa 450 de locuri libere în 46 de licee din municipiul Chișinău. În acest sens, Direcția ...
14:20
Declarație // Liderii europeni spun că sunt pregătiți să colaboreze cu Trump și Zelenski pentru un summit trilateral # Moldpres
Șefii mai multor țări europene și ai Uniunii Europene au emis, sâmbătă, 16 august, o declarație comună în urma unei conversații cu Donald Trump și Volodimir Zelenski, transmite MOLDPRES.„Potrivit președintelui Trump, următorul pas ar trebui să...
13:20
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazani din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.&Ici...
12:30
Mircea Geoană, după întâlnirea Trump-Putin: Pacea e încă departe, adevăratul test va fi o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski # Moldpres
Fostul secretar adjunct al NATO, Mircea Geoană, a publicat o analiză în care a prezentat cinci concluzii după întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la Anchorage, comunică MOLDPRES.Geoană consideră că, deși nu au existat rezult...
12:10
11:10
Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” are un nou administrator. Violeta Cojocaru a câștigat concursul # Moldpres
Violeta Cojocaru este noua șefă a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, după ce a obținut cel mai mare punctaj în cadrul concursului, informează MOLDPRES, cu referire la Agenția Proprietății Publice.Concursul a fost desfășurat în do...
11:00
Volodimir Zelenski pleacă luni, la Washington pentru a discuta cu Donald Trump despre încetarea războiului în Ucraina # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că va pleca luni, 18 august, la Washington, pentru a discuta cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Zelenski a menționat că va vorbi cu președintele american despre detaliile încheierii crimelor și războiului ...
10:40
Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, în timpul zborului de întoarcere la Washington. El i-a informat despre întâlnirea cu Putin # Moldpres
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite MOLDPRES, cu referire la news.ro.Potriv...
10:30
Trafic intens la posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni, la ieșirea din Republica Moldova # Moldpres
La această oră, în punctele vamale și de trecere a frontierei Leușeni și PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din Republica Moldova, informează MOLDPRES, cu referire la Serviciu...
09:20
Pe 16 august, vremea va fi în general frumoasă, cu cer senin și fără precipitații. Maximele vor urca până la 33 de grade Celsius, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua temperaturile vor oscila între +28 și +33 d...
09:10
Oficialii europeni și-au exprimat dezamăgirea și revolta pe 16 august, după ce întâlnirea mult așteptată dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina...
08:50
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată Donald Trump # Moldpres
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe.Preşedintele T...
08:50
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, transmite MOLDPRES.Teritoriil...
08:20
Summitul din Alaska s-a încheiat fără un acord asupra încetării focului în Ucraina. Discuțiile dintre Trump și Putin au durat circa trei ore, iar prânzul a fost anulat # Moldpres
Întâlnirea liderilor de la Washington și Kremlin, desfășurată, vineri, 15 august, în Alaskas-a încheiat fără a fi anunțat vreun acord de încetare a focului în Ucraina. Președintele american Donald Trump a vorbit despre o înt&...
15 august 2025
22:50
Președinții Rusiei și Statelor Unite au început negocierile la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, Alaska, transmite MOLDPRES.Din partea americană participă secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff, iar din part...
22:00
Casa Albă a anunțat schimbarea formatului negocierilor dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, transmite MOLDPRES.Potrivit purtătoarei de cuvânt Caroline Leavitt, întâlnirea planificată inițial „față î...
21:00
Curtea de Apel dă dreptate CEC-ului: Trei partide afiliate condamnatului Șor nu au dreptul să participe la alegeri # Moldpres
Curtea de Apel Chișinău a respins, ca fiind neîntemeiate, acțiunile depuse de liderii partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea Sup...
20:50
Primarul din Frumușica și alți trei suspecți, plasați în arest pentru 30 de zile într-un dosar de omor # Moldpres
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, va sta în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind vizat într-un dosar de omor comis în 2018. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, comunică MOLDPRES.În aceeași cauză, un medi...
20:10
Șefa statului, la Congresul Diasporei 2025: „Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a participat la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment care, în fiecare august, aduce acasă mii de moldoveni din toate colțurile lumii. „Ceea ce se întâmplă în luna august în țara noastră n...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” /CFM/ a recepționat astăzi primul lot de traverse, destinate reabilitării liniilor de cale ferată a segmentului feroviar Prut 2 (Cantemir, Republica Moldova – Fălciu, România), transmite MOLDPRE...
18:30
CNPF avertizează asupra schemelor frauduloase cu criptomonede promovate pe WhatsApp și Telegram # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează populația privind o nouă schemă de fraudă, răspândită intens prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și pe rețelele de socializare, care vizează atragerea de investiții fictive &ic...
18:30
Zelenski afirmă că Ucraina contează pe Trump pentru a convinge Rusia să pună capăt războiului # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că ''se bazează'' pe omologul său american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu doar câteva ore înainte de un summit crucial în Alaska, unde președintele am...
