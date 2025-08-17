Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în plenul Parlamentului, în prezența Maiei Sandu și a lui Igor Grosu

15:10

Exporturile de mărfuri, în luna iunie 2025, au avut o valoare de 266,3 milioane de dolari, fiind mai mari cu 3,3% față de luna mai 2025 și cu 7,7% mai mici comparativ cu luna iunie 2024, transmite MOLDPRES cu referire la datele Biroului Național de Statistică (BNS)....