Cu cine ar putea face PAS alianțe în viitorul parlament. Precizările lui Igor Grosu
Moldpres, 16 august 2025 21:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evitat să spună cu cine va forma PAS blocuri sau alianțe în viitorul parlament. În cadrul „Podcastului Lorenei”, Grosu a spus că PAS nu va dezvălui în prezent cu cine va forma blocuri electorale sau ali...
Acum 2 ore
21:40
Acum 4 ore
20:40
METEO // Duminică: temperaturi ridicate și ploi slabe cu descărcări electrice în cursul serii # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru duminică, 17 august, ploi slabe, însoțite de descărcări electrice, pe arii restrânse în întreaga țară, informează MOLDPRES.Ziua se va menține călduroasă, cu maxime cuprinse între +29°C în nord ...
Acum 6 ore
19:00
VIDEO // Drumeție la Orheiul Vechi: Diaspora redescoperă patrimoniul cultural și natural al Moldovei # Moldpres
Cu prilejul Zilelor Diasporei, Biroul Relații cu Diaspora a organizat o drumeție la Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, la care au participat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și reprezentanți ai comunităților moldovenești din mai multe țări. Traseul a oferit ...
18:40
Patru formațiuni politice au depus astăzi la Comisia Electorală Centrală (CEC) cererile de înregistrare a listelor de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, informează MOLDPRES. Partidul Politic „Pentru Oameni, Nat...
17:20
Premierul Dorin Recean, la expoziția „În siguranță în vacanță”. ,,Moldova crește prin oameni uniți de grija pentru comunitate și viitorul copiilor noștri” # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a participat astăzi la expoziția „În siguranță în vacanță”, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, unde a salutat implicarea instituțiilor responsabile de securitatea și ordinea pu...
Acum 8 ore
16:30
Expoziție dedicată securității publice, organizată în centrul capitalei de Zilele Diasporei # Moldpres
În Piața Marii Adunări Naționale a avut loc o expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, organizată în cadrul Zilelor Diasporei, transmite MOLDPRES.La eveniment au participat geniștii Armatei Naționale și repre...
16:20
Bărbatul acuzat de detonarea unui explozibil la casa primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile # Moldpres
Un bărbat, învinuit de detonarea unui dispozitiv explozibil lângă curtea casei primarului din Stăuceni, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanța de judecată, la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului R&aci...
16:10
15:30
A început etapa suplimentară de înscriere la liceele din municipiul Chișinău. Câte locuri libere au rămas și ce documente trebuie prezentate # Moldpres
În urma desfășurării celor două etape ale concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2025–2026, au rămas circa 450 de locuri libere în 46 de licee din municipiul Chișinău. În acest sens, Direcția ...
Acum 12 ore
14:20
Declarație // Liderii europeni spun că sunt pregătiți să colaboreze cu Trump și Zelenski pentru un summit trilateral # Moldpres
Șefii mai multor țări europene și ai Uniunii Europene au emis, sâmbătă, 16 august, o declarație comună în urma unei conversații cu Donald Trump și Volodimir Zelenski, transmite MOLDPRES.„Potrivit președintelui Trump, următorul pas ar trebui să...
13:20
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazani din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.&Ici...
12:30
Mircea Geoană, după întâlnirea Trump-Putin: Pacea e încă departe, adevăratul test va fi o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski # Moldpres
Fostul secretar adjunct al NATO, Mircea Geoană, a publicat o analiză în care a prezentat cinci concluzii după întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la Anchorage, comunică MOLDPRES.Geoană consideră că, deși nu au existat rezult...
12:10
11:10
Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” are un nou administrator. Violeta Cojocaru a câștigat concursul # Moldpres
Violeta Cojocaru este noua șefă a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, după ce a obținut cel mai mare punctaj în cadrul concursului, informează MOLDPRES, cu referire la Agenția Proprietății Publice.Concursul a fost desfășurat în do...
11:00
Volodimir Zelenski pleacă luni, la Washington pentru a discuta cu Donald Trump despre încetarea războiului în Ucraina # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că va pleca luni, 18 august, la Washington, pentru a discuta cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Zelenski a menționat că va vorbi cu președintele american despre detaliile încheierii crimelor și războiului ...
10:40
Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, în timpul zborului de întoarcere la Washington. El i-a informat despre întâlnirea cu Putin # Moldpres
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite MOLDPRES, cu referire la news.ro.Potriv...
10:30
Trafic intens la posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni, la ieșirea din Republica Moldova # Moldpres
La această oră, în punctele vamale și de trecere a frontierei Leușeni și PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din Republica Moldova, informează MOLDPRES, cu referire la Serviciu...
Acum 24 ore
09:20
Pe 16 august, vremea va fi în general frumoasă, cu cer senin și fără precipitații. Maximele vor urca până la 33 de grade Celsius, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua temperaturile vor oscila între +28 și +33 d...
09:10
Oficialii europeni și-au exprimat dezamăgirea și revolta pe 16 august, după ce întâlnirea mult așteptată dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina...
08:50
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată Donald Trump # Moldpres
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe.Preşedintele T...
08:50
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, transmite MOLDPRES.Teritoriil...
08:20
Summitul din Alaska s-a încheiat fără un acord asupra încetării focului în Ucraina. Discuțiile dintre Trump și Putin au durat circa trei ore, iar prânzul a fost anulat # Moldpres
Întâlnirea liderilor de la Washington și Kremlin, desfășurată, vineri, 15 august, în Alaskas-a încheiat fără a fi anunțat vreun acord de încetare a focului în Ucraina. Președintele american Donald Trump a vorbit despre o înt&...
Ieri
22:50
Președinții Rusiei și Statelor Unite au început negocierile la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, Alaska, transmite MOLDPRES.Din partea americană participă secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff, iar din part...
22:00
Casa Albă a anunțat schimbarea formatului negocierilor dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, transmite MOLDPRES.Potrivit purtătoarei de cuvânt Caroline Leavitt, întâlnirea planificată inițial „față î...
21:00
Curtea de Apel dă dreptate CEC-ului: Trei partide afiliate condamnatului Șor nu au dreptul să participe la alegeri # Moldpres
Curtea de Apel Chișinău a respins, ca fiind neîntemeiate, acțiunile depuse de liderii partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea Sup...
20:50
Primarul din Frumușica și alți trei suspecți, plasați în arest pentru 30 de zile într-un dosar de omor # Moldpres
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, va sta în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind vizat într-un dosar de omor comis în 2018. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, comunică MOLDPRES.În aceeași cauză, un medi...
20:10
Șefa statului, la Congresul Diasporei 2025: „Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a participat la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment care, în fiecare august, aduce acasă mii de moldoveni din toate colțurile lumii. „Ceea ce se întâmplă în luna august în țara noastră n...
18:30
Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” /CFM/ a recepționat astăzi primul lot de traverse, destinate reabilitării liniilor de cale ferată a segmentului feroviar Prut 2 (Cantemir, Republica Moldova – Fălciu, România), transmite MOLDPRE...
18:30
CNPF avertizează asupra schemelor frauduloase cu criptomonede promovate pe WhatsApp și Telegram # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează populația privind o nouă schemă de fraudă, răspândită intens prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și pe rețelele de socializare, care vizează atragerea de investiții fictive &ic...
18:30
Zelenski afirmă că Ucraina contează pe Trump pentru a convinge Rusia să pună capăt războiului # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că ''se bazează'' pe omologul său american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu doar câteva ore înainte de un summit crucial în Alaska, unde președintele am...
18:20
Comisia Electorală a recepționat documentele și listele de subscripție depuse de un potențial candidat independent alegerile parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat astăzi documentele și listele de subscripție cu semnături colectate de către Victoria Sanduța, potențial candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 ...
18:10
Dragi cetățeni, dragi prieteni, bine ați revenit acasă și bine ați venit la Congresul Diasporei! Ceea ce se întâmplă în luna august în țara noastră nu este doar o reuniune a familiilor, este o reuniune a neamului nostru. În aceste z...
17:50
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de vineri, 15 august, a înregistrat doi concurenți electorali pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, comunică MOLDPRES.Astfel, a fost înregistrată lista de 55 de candidaț...
17:30
La scrutinul parlamentar din toamnă ar putea fi deschise 10 secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului # Moldpres
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru alegătorii din stânga Nistrului ar putea fi deschise 10 secții de votare, conform legislației în vigoare. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, &...
16:40
În piețele din Chișinău, prețurile la majoritatea legumelor și fructelor s-au menținut stabile sau au scăzut ușor față de săptămâna trecută, în timp ce pepenele verde și unele fructe de sezon s-au scumpit, transmite MOLDPRES. Fructe:...
16:30
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe automobile din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut de poliție, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, incidentul a ieșit la iveală pe 13 august, după ce în spațiul public au apărut imagini vid...
16:20
Douăzeci și șapte de voluntari ai Corpului Păcii au depus astăzi jurământul, în cadrul unei ceremonii oficiale prezidate de însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Evenimentul marchează lansarea celei de-a 37-a promoț...
16:20
Prim-ministrul Dorin Recean, la ediția a XI-a a Congresului Diasporei: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” # Moldpres
Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate. Mesajul a fost transmis de către prim-ministrul Dorin Recean, la ediția a XI-a a Congresului Diasporei, în cadrul panelului „Integrare europeană&rd...
15:30
Ex-președinte al raionului Orhei despre protestul anunțat de Ilan Șor: „Organizatorii l-au plasat într-un cadru penal și se va solda cu vărsări de sânge” # Moldpres
Protestul anunțat sâmbătă de Ilan Șor se va solda cu vărsări de sânge. Mesajul a fost transmis de fostul președinte al raionului Orhei din partea partidului „ȘOR”, Dinu Țurcanu, care a îndemnat cetățenii să fie activi, dar să acționeze ...
15:20
Guvernul investește 2,5 miliarde de lei pentru modernizarea a zeci de localități din Republica Moldova # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele Concursului de propuneri pentru proiecte de dezvoltare regională, ediția 2024. În total, 87 de proiect...
15:20
Certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice va fi gratuit, începând cu 23 august # Moldpres
Proprietarii de animale din gospodăriile non-profesionale nu vor mai plăti pentru certificatul veterinar necesar la mișcarea acestora. Începând cu 23 august 2025, serviciul va fi oferit gratuit de subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranț...
15:10
Exporturi de 1,6 mlrd de dolari în prima jumătate a anului. România, Turcia și Cehia, principalele destinații ale mărfurilor moldovenești # Moldpres
Exporturile de mărfuri, în luna iunie 2025, au avut o valoare de 266,3 milioane de dolari, fiind mai mari cu 3,3% față de luna mai 2025 și cu 7,7% mai mici comparativ cu luna iunie 2024, transmite MOLDPRES cu referire la datele Biroului Național de Statistică (BNS)....
15:10
Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au semnat astăzi un Memorandum de înțelegere pentru implementarea fazei a III-a a Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii ...
15:10
Ce spune un fost scriitor de discursuri al lui Putin despre întâlnirea din Alaska: „Pentru Putin, Trump este un dar din ceruri, dar nu trebuie irosit" # Moldpres
„Vă voi surprinde, dar măcar o dată nu sunt pesimist. Donald Trump este capabil să înfrângă încăpățânarea lui Vladimir Putin. Cu amestecul său caracteristic de amenințări și lingușiri, va încerca să-l convingă pe președintele ru...
15:00
Jurnalistă stabilită în Italia despre revenirea acasă a moldovenilor. „Rădăcinile nu s-au cimentat atât de bine în solul străin” # Moldpres
„Generația mea, cred că 80 la sută, se vor întoarce acasă”, a declarat jurnalista Lilia Bicec. Scriitoarea, prezentă la Congresul Diasporei, a evidențiat importanța evenimentului în menținerea legăturilor dintre diaspora și stat, informează MOLD...
15:00
Parlamentul se convoacă duminică în sesiune specială pentru a numi noi judecători la Curtea Constituțională # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni duminică, 17 august, în sesiune specială, pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. Ședința plenară va începe la ora 11:00,comunică MOLDPRES.C...
14:50
Un grup de 200 de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia vor participa la o tabără de vară în România pentru consolidarea cunoștințelor de limbă română # Moldpres
Un număr de 200 de elevi din instituții de învățământ alolingve din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, însoțiți de 20 de profesori, vor beneficia de cursuri intensive de limbă română, activități interactive de comunicare și vizite ghidate &ic...
14:30
În premieră, cinci localități din R. Moldova devin sate inteligente cu investiții de peste 21 milioane de lei din partea Uniunii Europene # Moldpres
Republica Moldova implementează pentru prima dată conceptul european de Sat Inteligent, un program-pilot care urmărește dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice inteligente, transmite MOLDPRES.Localităț...
14:30
Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce, timp de trei luni, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu moartea un bărbat de 33 de ani și rudele acestuia. Scopul lor era...
14:30
