Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, în timpul zborului de întoarcere la Washington. El i-a informat despre întâlnirea cu Putin

Trei ambulanțe au intervenit în după-amiaza zilei de 14 august, la ieșirea din satul Băiuși, raionul Leova, unde s-a produs un accident rutier grav, soldat cu patru victime, printre care o minoră de 17 ani și un copil de doar 11 luni, comunică MOLDPRES.Potrivit ...