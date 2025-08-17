Putin pune Rusia pe picior de război - [PROFILAKTIKA]
Veridica.md, 17 august 2025
Cum se creează în Rusia o nouă elită, loială lui Putin personal? Ce rol se pregătește Lukașenko să joace în jocul Kremlinului? Despre ce minte propaganda rusă în Moldova și Armenia în același timp? Răspundem la aceste și la altele în noul episod al programului PROFILAKTIKA. Zmicier Mickievič este jurnalist la Belsat TV, prima televiziune independentă din Belarus, analist în domeniul securității și apărării naționale. Este specializat în război informațional, propagandă, operațiuni psihologice, precum și în politică internațională. Studiază tactica războiului modern.
• • •
Judecătorii Curţii Constituţionale și-au depus astăzi jurământul pentru un nou mandat de 6 ani
La inspectorat au fost duși 69 de participanți și 3 automobile. Au fost întocmite 60 de procese-verbale pentru coruperea privind întrunirile organizate; 67 – pentru încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor; 12 – pentru huliganism. De asemenea, au fost ridicate 76 de corturi.
Fiul responsabilei CIA a murit luptând împotriva Ucrainei, iar decorația a fost transmisă prin Steve Witkoff atunci când s-a discutat despre întâlnirea Putin – Trump, scrie presa rusă independentă.
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul pentru un nou mandat, duminică, 17 august, într-o ședință specială a Parlamentului.
Basarabia Profundă: De ce a rămas Moș Ion Codreanu în Basarabia ocupată de sovietici și schimbul cu Ana Pauker # Veridica.md
Ion Codreanu, cunoscut ca Moș Ion Codreanu, a fost singurul deputat al Sfatului Țării rămas în Basarabia după intrarea trupelor sovietice pe 28 iunie 1940 care a supraviețuit. Pe 3 mai 1941, acesta a fost schimbat de către sovietici cu activista kominternistă Ana Pauker, scăpând astfel cu viață de NKVD-ul sovietic.
Patimile „suveraniștilor” mioritici sau cine îi consolidează pe simpatizanții lui Putin și îi fragmentează pe proeuropeni? # Veridica.md
Patimi politice peste linia Prutului: după ce au blamat-o pe Maia Sandu că ar fi influențat rezultatul alegerilor prezidențiale din „țara vecină”, atunci când a spus cui îi va da votul său la 4 mai, a venit rândul lui Nicușor Dan, căruia pretinșii „suveraniști” de pe ambele maluri i-au sărit în cap pentru că ar neglija „prioritățile” din propria țară de dragul Maiei Sandu care luptă să-și păstreze puterea în Republica Moldova.
Înfrânte, dar nu răpuse, elementele oligarhice moldovenești, între timp ajunse în slujba Moscovei, s-au activizat vizibil în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Intenția lor este clară – să revină după 28 septembrie, într-o formulă sau alta, la guvernarea Republicii Moldova.
Ilan Șor și-a anunțat protestul plătit de pe 16 august la Gara Chișinău. Liderul grupului criminal ascuns la Moscova a spus că va plăti lunar câte 3.000 de dolari fiecărui cetățean pentru a debarca Guvernul. Curtea de Apel din Atena a satisfăcut cererea autorităților moldovenești cu privire la extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. În contextul procedurii de extrădare a oligarhului fugar, foștii săi valeți au anunțat la Chișinău participarea la parlamentarele din 20 septembrie a Partidului Democrat Modern din Moldova.
Alexandru Tănase: Republica Moldova se va uni cu România, însă pentru a ajunge acolo, trebuie mai întâi să ne securizăm existența ca stat independent # Veridica.md
Tot mai aproape de sărbătorile naționale, revenim la întrebarea de esență: cine suntem noi, ce am ajuns și dacă ales noi drumul, sau am mers pe cel impus de alții.
Congresul Diasporei 2025 a reunit sute de cetățeni moldoveni stabiliți peste hotare.
Ekateryna Kushmanova este cea mai tânără corespondentă de război din Ucraina și, poate, din întreaga lume. A început să lucreze de la 17 ani, când rușii i-au invadat țara, iar în prezent este angajată la televiziunea de stat. Veridica a întâlnit-o în orașul ei natal Harkov/Harkiv, unde ne-a povestit cum a ajuns să fie pe lista neagră a rușilor, obstacolele psihologice care stau în calea demersului său profesional, precum și cele mai riscante călătorii pe front
Observatorii ODIHR, care și-au lansat astăzi misiunea pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie, vor monitoriza alegerile la toate etapele.
Biroul Parlamentului European va fi deschis la Chișinău, în septembrie, în prezența Robertei Metzola # Veridica.md
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: „Vrem să fim implicați direct, să sprijinim tot ce înseamnă transpunerea legislației europene”.
Participarea la protest cu instalarea corturilor va fi sancționată cu amenzi de 7500 de lei pe zi, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu,
Compania„A7”, creată împreună cu Promsvyazbank, oficial oferă servicii financiare, însă în realitate este utilizată pentru finanțarea grupării lui Șor în R. Moldova.
Președinții SUA și Rusiei se întâlnesc pentru prima oară de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.
Aproape trei milioane de lei ar fi fost cheltuiți netransparent de partidele afiliate fugarului Ilan Șor în campaniile pentru prezidențialele și referendumul din 2024, relevă un raport aprobat astăzi de Comisia Electorală Centrală, privind finațarea partidelor „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, „Victorie”, „Șansă” și „Renaștere”.
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special în regiunea transnistreană.
Tratamentul chimioterapeutic va fi disponibil și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
Domnica Manole, despre mandatul actualei CC: A fost marcat de decizii cu impact istoric # Veridica.md
Curtea Constituțională a prezentat joi, 14 august, bilanțul de activitate pentru mandatul 2019-2025, în contextul în care 5 din cei șase membri își încheie mandatele de judecători la CC.
Aliații europeni ai Ucrainei i-au prezentat liderului american condițiile pentru un acord de pace cu Rusia.
Germania, Danemarca, Norvegia şi Suedia vor finanţa, fiecare cu câte 500 de milioane de dolari, achiziţia de echipamente militare și muniție din SUA.
Guvernul va organiza o expoziție de securitate în Piața Marii Adunări Naționale, în aceeași zi și loc unde Ilan Șor a anunțat proteste antiguvernamentale # Veridica.md
Evenimentul oficial include demonstrații de intervenție, prezentări de tehnică și activități pentru copii.
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, aprobată de Curtea de Apel de la Atena # Veridica.md
Decizia instanței nu este definitivă – ultimul cuvânt îl are Ministerul Justiției al Greciei.
Patimile „suveraniștilor” mioritici sau cine îi consolidează pe simpatizanții lui Putin și îi fragmentează pe proeuropeni? # Veridica.md
Autoritățile din R. Moldova cer blocarea a peste 400 de conturi TikTok pentru răspândirea dezinformării # Veridica.md
Canalele promovează dezinformări legate de alegeri, conflictul din Ucraina, instituțiile statului și persoane publice din R. Moldova.
Acuzat de trădare de patrie, un ex-oficial al Parlamentului a fost eliberat din arest la domiciliu # Veridica.md
Eliberarea a fost dispusă după ce a expirat perioada maximă de un an de arest preventiv.
Curtea de Apel de la Atena examinează astăzi cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # Veridica.md
Ședința nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene.
Premierul Netanyahu spune că negociază cu mai multe posibile state gazdă.
SUA s-a angajat „să nu solicite pedeapsa cu moartea” pentru aceștia.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Occidentul prelungește războiul din Ucraina pentru a distruge Rusia # Veridica.md
Ucraina este principalul proiect antirusesc al Occidentului, de aceea sunt respinse toate soluțiile diplomatice ale Rusiei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, susține INI.
Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a spus într-un interviu la Europa Liberă că a primit noi amenințări cu moartea.
Metodele prin care sunt transferați banii pentru coruperea alegătorilor sunt tot mai sofisticate, a afirmat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la Moldova 1.
Nick Pietrowicz și-a început mandatul în Republica Moldova la începutul lunii august.
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, în subordinea Președinției # Veridica.md
Decretul prezidențial cu privire la promulgarea legii care reglementează activitatea Centrului a fost publicat în Monitorul Oficial.
Subsidiara din Rusia a Raiffeisen Bank, profit de peste 1 miliard de dolari, la jumătatea anului # Veridica.md
Şi subsidiara rusă a grupului italian UniCredit a raportat o creştere de 39% a profitului, în primul semestru din acest an.
Acesta este acuzat de difuzarea de informaţii false despre forţele armate ruse.
Ministerul Justiției a depus luni, 11 august, o cerere la Curtea de Apel Centru privind dizolvarea partidelor „RENAȘTERE”, „ȘANSĂ”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „VICTORIE”.
În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 200 de km pătrați din regiunea ucraineană.
Preşedintele american va trimite trupe din Garda Națională în capitala SUA.
Preşedintele SUA a anunţat şi că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane.
Ilan Șor oferă moldovenilor 3.000 de dolari zilnic, pentru a participa la proteste antiguvernamentale # Veridica.md
Cetățenii care se lasă atrași în astfel de acțiuni riscă să devină subiecți ai unor anchete penale, avertizează Poliția.
Un actor străin ar fi orchestrat un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale a R. Moldova # Veridica.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anchetează implicarea unui actor străin.
Posibil candidat la președinția Columbiei, acesta a fost împușcat în cap, în iunie.
R. Moldova condamnă acuzațiile Rusiei privind presupusa fraudare a votului prin diaspora # Veridica.md
Chișinăul acuză Moscova de ingerință și dezinformare, după acuzații privind fraudarea votului prin diaspora.
Guvernul de la Chișinău își intensifică eforturile de apropiere față de cetățenii din diaspora, promițând măsuri concrete pentru sprijinirea revenirii acasă și consolidarea legăturilor cu moldovenii stabiliți peste hotare.
