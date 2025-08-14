Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană rămâne cea mai gravă
Veridica.md, 14 august 2025 16:30
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special în regiunea transnistreană.
Acum 10 minute
16:30
Acum o oră
15:40
Tratamentul chimioterapeutic va fi disponibil și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
Acum 2 ore
15:20
Domnica Manole, despre mandatul actualei CC: A fost marcat de decizii cu impact istoric # Veridica.md
Curtea Constituțională a prezentat joi, 14 august, bilanțul de activitate pentru mandatul 2019-2025, în contextul în care 5 din cei șase membri își încheie mandatele de judecători la CC.
Acum 12 ore
06:30
Aliații europeni ai Ucrainei i-au prezentat liderului american condițiile pentru un acord de pace cu Rusia.
06:10
Germania, Danemarca, Norvegia şi Suedia vor finanţa, fiecare cu câte 500 de milioane de dolari, achiziţia de echipamente militare și muniție din SUA.
Ieri
16:30
Guvernul va organiza o expoziție de securitate în Piața Marii Adunări Naționale, în aceeași zi și loc unde Ilan Șor a anunțat proteste antiguvernamentale # Veridica.md
Evenimentul oficial include demonstrații de intervenție, prezentări de tehnică și activități pentru copii.
13:20
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, aprobată de Curtea de Apel de la Atena # Veridica.md
Decizia instanței nu este definitivă – ultimul cuvânt îl are Ministerul Justiției al Greciei.
11:30
Patimile „suveraniștilor” mioritici sau cine îi consolidează pe simpatizanții lui Putin și îi fragmentează pe proeuropeni? # Veridica.md
Patimi politice peste linia Prutului: după ce au blamat-o pe Maia Sandu că ar fi influențat rezultatul alegerilor prezidențiale din „țara vecină”, atunci când a spus cui îi va da votul său la 4 mai, a venit rândul lui Nicușor Dan, căruia pretinșii „suveraniști” de pe ambele maluri i-au sărit în cap pentru că ar neglija „prioritățile” din propria țară de dragul Maiei Sandu care luptă să-și păstreze puterea în Republica Moldova.
10:50
Autoritățile din R. Moldova cer blocarea a peste 400 de conturi TikTok pentru răspândirea dezinformării # Veridica.md
Canalele promovează dezinformări legate de alegeri, conflictul din Ucraina, instituțiile statului și persoane publice din R. Moldova.
10:40
Acuzat de trădare de patrie, un ex-oficial al Parlamentului a fost eliberat din arest la domiciliu # Veridica.md
Eliberarea a fost dispusă după ce a expirat perioada maximă de un an de arest preventiv.
09:50
Curtea de Apel de la Atena examinează astăzi cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # Veridica.md
Ședința nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene.
09:30
Premierul Netanyahu spune că negociază cu mai multe posibile state gazdă.
09:20
SUA s-a angajat „să nu solicite pedeapsa cu moartea” pentru aceștia.
12 august 2025
18:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Occidentul prelungește războiul din Ucraina pentru a distruge Rusia # Veridica.md
Ucraina este principalul proiect antirusesc al Occidentului, de aceea sunt respinse toate soluțiile diplomatice ale Rusiei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
17:50
Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, susține INI.
16:50
Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a spus într-un interviu la Europa Liberă că a primit noi amenințări cu moartea.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Metodele prin care sunt transferați banii pentru coruperea alegătorilor sunt tot mai sofisticate, a afirmat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la Moldova 1.
12:10
Nick Pietrowicz și-a început mandatul în Republica Moldova la începutul lunii august.
11:20
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, în subordinea Președinției # Veridica.md
Decretul prezidențial cu privire la promulgarea legii care reglementează activitatea Centrului a fost publicat în Monitorul Oficial.
10:40
Subsidiara din Rusia a Raiffeisen Bank, profit de peste 1 miliard de dolari, la jumătatea anului # Veridica.md
Şi subsidiara rusă a grupului italian UniCredit a raportat o creştere de 39% a profitului, în primul semestru din acest an.
08:50
Acesta este acuzat de difuzarea de informaţii false despre forţele armate ruse.
08:40
Ministerul Justiției a depus luni, 11 august, o cerere la Curtea de Apel Centru privind dizolvarea partidelor „RENAȘTERE”, „ȘANSĂ”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „VICTORIE”.
07:50
În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 200 de km pătrați din regiunea ucraineană.
06:40
Preşedintele american va trimite trupe din Garda Națională în capitala SUA.
05:30
Preşedintele SUA a anunţat şi că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane.
11 august 2025
18:40
Ilan Șor oferă moldovenilor 3.000 de dolari zilnic, pentru a participa la proteste antiguvernamentale # Veridica.md
Cetățenii care se lasă atrași în astfel de acțiuni riscă să devină subiecți ai unor anchete penale, avertizează Poliția.
17:10
Un actor străin ar fi orchestrat un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale a R. Moldova # Veridica.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anchetează implicarea unui actor străin.
16:00
Posibil candidat la președinția Columbiei, acesta a fost împușcat în cap, în iunie.
12:40
R. Moldova condamnă acuzațiile Rusiei privind presupusa fraudare a votului prin diaspora # Veridica.md
Chișinăul acuză Moscova de ingerință și dezinformare, după acuzații privind fraudarea votului prin diaspora.
12:10
Guvernul de la Chișinău își intensifică eforturile de apropiere față de cetățenii din diaspora, promițând măsuri concrete pentru sprijinirea revenirii acasă și consolidarea legăturilor cu moldovenii stabiliți peste hotare.
11:30
DEZINFORMARE: Condamnarea Evgheniei Guțul este o decizie motivată politic și o răzbunare din partea guvernării de la Chișinău # Veridica.md
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este o decizie motivată politic și o modalitate de a pune presiune și de a elimina concurenții politici ai actualei guvernări, potrivit reprezentanților puterii de la Moscova.
10:30
CEC a înregistrat candidații partidului ALDE pentru alegerile parlamentare din septembrie # Veridica.md
CEC a validat lista de 54 de candidați ai partidului, împreună cu simbolul electoral.
10:10
Ambasadorul american la NATO spune că decizia finală îi aparține lui Trump.
09:10
Trei oameni au murit și patru au fost răniți, anunță oficialii ruși.
08:30
Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider al Hamas.
08:10
Nu au fost semnalate pagube majore sau victime.
08:10
Măsura va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.
10 august 2025
21:20
Maia Sandu: O pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masa de negocieri # Veridica.md
Președinta R. Moldova și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina, în contextul întâlnirii care urmează dintre liderii SUA și Rusia.
20:50
Președintele României Nicușor Dan a fost, în week-end, într-o vizită privată cu familia sa în R. Moldova, unde a vizitat mai multe localități.
20:20
Poliţiştii români de frontieră au făcut uz de armă pentru a confisca ţigări de contrabandă în valoare totală de peste 125.000 lei românești # Veridica.md
Erau 10.000 de pachete de ţigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova.
20:00
Aceasta nu a fost anunţată nici de către preşedinţia de la Bucureşti, nici de cea de la Chişinău.
17:20
Ministrul israelian al apărării a anunţat eliminarea "teroriştilor" din teritoriile ocupate.
15:50
Guvernul de la Berlin consideră recunoașterea Palestinei ca fiind pasul final la sfârșitul unui proces de pace negociat.
14:00
Cinci persoane au fost ucise în atacurile rusești asupra Zaporojie și Donețk.
12:30
Un mort și o instalație industrială avariată într-un atac ucrainean în regiunea rusă Saratov # Veridica.md
Unităţile apărării antiaeriene ruseşti au distrus 121 de drone ucrainene în cursul nopţii.
12:00
22 iulie 2024 a fost cea mai caldă zi din punct de vedere al temperaturii medii globale din 1940.
08:50
Inițial, prezența lui Zelenski la discuții era o precondiție a întâlnirii.
08:10
Aceștia au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
07:40
Aceștia cer guvernului să asigure în primul rând eliberarea ostaticilor încă deținuți de Hamas.
9 august 2025
16:00
România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.
