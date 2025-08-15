Activarea oligarhiei în scrutinul electoral parlamentar din 2025

16:10

Ekateryna Kushmanova este cea mai tânără corespondentă de război din Ucraina și, poate, din întreaga lume. A început să lucreze de la 17 ani, când rușii i-au invadat țara, iar în prezent este angajată la televiziunea de stat. Veridica a întâlnit-o în orașul ei natal Harkov/Harkiv, unde ne-a povestit cum a ajuns să fie pe lista neagră a rușilor, obstacolele psihologice care stau în calea demersului său profesional, precum și cele mai riscante călătorii pe front