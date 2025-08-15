ALEGERI PARLAMENTARE, monitorizate de observatorii ODIHR
Veridica.md, 15 august 2025 15:50
Observatorii ODIHR, care și-au lansat astăzi misiunea pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie, vor monitoriza alegerile la toate etapele.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 15 minute
15:50
Observatorii ODIHR, care și-au lansat astăzi misiunea pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie, vor monitoriza alegerile la toate etapele.
Acum o oră
15:30
Biroul Parlamentului European va fi deschis la Chișinău, în septembrie, în prezența Robertei Metzola # Veridica.md
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: „Vrem să fim implicați direct, să sprijinim tot ce înseamnă transpunerea legislației europene”.
Acum 6 ore
11:10
Participarea la protest cu instalarea corturilor va fi sancționată cu amenzi de 7500 de lei pe zi, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu,
10:20
Compania„A7”, creată împreună cu Promsvyazbank, oficial oferă servicii financiare, însă în realitate este utilizată pentru finanțarea grupării lui Șor în R. Moldova.
Acum 8 ore
09:10
Președinții SUA și Rusiei se întâlnesc pentru prima oară de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.
Acum 24 ore
17:40
Aproape trei milioane de lei ar fi fost cheltuiți netransparent de partidele afiliate fugarului Ilan Șor în campaniile pentru prezidențialele și referendumul din 2024, relevă un raport aprobat astăzi de Comisia Electorală Centrală, privind finațarea partidelor „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, „Victorie”, „Șansă” și „Renaștere”.
16:30
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special în regiunea transnistreană.
Ieri
15:40
Tratamentul chimioterapeutic va fi disponibil și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
15:20
Domnica Manole, despre mandatul actualei CC: A fost marcat de decizii cu impact istoric # Veridica.md
Curtea Constituțională a prezentat joi, 14 august, bilanțul de activitate pentru mandatul 2019-2025, în contextul în care 5 din cei șase membri își încheie mandatele de judecători la CC.
06:30
Aliații europeni ai Ucrainei i-au prezentat liderului american condițiile pentru un acord de pace cu Rusia.
06:10
Germania, Danemarca, Norvegia şi Suedia vor finanţa, fiecare cu câte 500 de milioane de dolari, achiziţia de echipamente militare și muniție din SUA.
13 august 2025
16:30
Guvernul va organiza o expoziție de securitate în Piața Marii Adunări Naționale, în aceeași zi și loc unde Ilan Șor a anunțat proteste antiguvernamentale # Veridica.md
Evenimentul oficial include demonstrații de intervenție, prezentări de tehnică și activități pentru copii.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, aprobată de Curtea de Apel de la Atena # Veridica.md
Decizia instanței nu este definitivă – ultimul cuvânt îl are Ministerul Justiției al Greciei.
11:30
Patimile „suveraniștilor” mioritici sau cine îi consolidează pe simpatizanții lui Putin și îi fragmentează pe proeuropeni? # Veridica.md
Patimi politice peste linia Prutului: după ce au blamat-o pe Maia Sandu că ar fi influențat rezultatul alegerilor prezidențiale din „țara vecină”, atunci când a spus cui îi va da votul său la 4 mai, a venit rândul lui Nicușor Dan, căruia pretinșii „suveraniști” de pe ambele maluri i-au sărit în cap pentru că ar neglija „prioritățile” din propria țară de dragul Maiei Sandu care luptă să-și păstreze puterea în Republica Moldova.
10:50
Autoritățile din R. Moldova cer blocarea a peste 400 de conturi TikTok pentru răspândirea dezinformării # Veridica.md
Canalele promovează dezinformări legate de alegeri, conflictul din Ucraina, instituțiile statului și persoane publice din R. Moldova.
10:40
Acuzat de trădare de patrie, un ex-oficial al Parlamentului a fost eliberat din arest la domiciliu # Veridica.md
Eliberarea a fost dispusă după ce a expirat perioada maximă de un an de arest preventiv.
09:50
Curtea de Apel de la Atena examinează astăzi cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # Veridica.md
Ședința nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene.
09:30
Premierul Netanyahu spune că negociază cu mai multe posibile state gazdă.
09:20
SUA s-a angajat „să nu solicite pedeapsa cu moartea” pentru aceștia.
12 august 2025
18:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Occidentul prelungește războiul din Ucraina pentru a distruge Rusia # Veridica.md
Ucraina este principalul proiect antirusesc al Occidentului, de aceea sunt respinse toate soluțiile diplomatice ale Rusiei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
17:50
Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, susține INI.
16:50
Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a spus într-un interviu la Europa Liberă că a primit noi amenințări cu moartea.
13:10
Metodele prin care sunt transferați banii pentru coruperea alegătorilor sunt tot mai sofisticate, a afirmat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la Moldova 1.
12:10
Nick Pietrowicz și-a început mandatul în Republica Moldova la începutul lunii august.
11:20
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, în subordinea Președinției # Veridica.md
Decretul prezidențial cu privire la promulgarea legii care reglementează activitatea Centrului a fost publicat în Monitorul Oficial.
10:40
Subsidiara din Rusia a Raiffeisen Bank, profit de peste 1 miliard de dolari, la jumătatea anului # Veridica.md
Şi subsidiara rusă a grupului italian UniCredit a raportat o creştere de 39% a profitului, în primul semestru din acest an.
08:50
Acesta este acuzat de difuzarea de informaţii false despre forţele armate ruse.
08:40
Ministerul Justiției a depus luni, 11 august, o cerere la Curtea de Apel Centru privind dizolvarea partidelor „RENAȘTERE”, „ȘANSĂ”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „VICTORIE”.
07:50
În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 200 de km pătrați din regiunea ucraineană.
06:40
Preşedintele american va trimite trupe din Garda Națională în capitala SUA.
05:30
Preşedintele SUA a anunţat şi că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane.
11 august 2025
18:40
Ilan Șor oferă moldovenilor 3.000 de dolari zilnic, pentru a participa la proteste antiguvernamentale # Veridica.md
Cetățenii care se lasă atrași în astfel de acțiuni riscă să devină subiecți ai unor anchete penale, avertizează Poliția.
17:10
Un actor străin ar fi orchestrat un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale a R. Moldova # Veridica.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anchetează implicarea unui actor străin.
16:00
Posibil candidat la președinția Columbiei, acesta a fost împușcat în cap, în iunie.
12:40
R. Moldova condamnă acuzațiile Rusiei privind presupusa fraudare a votului prin diaspora # Veridica.md
Chișinăul acuză Moscova de ingerință și dezinformare, după acuzații privind fraudarea votului prin diaspora.
12:10
Guvernul de la Chișinău își intensifică eforturile de apropiere față de cetățenii din diaspora, promițând măsuri concrete pentru sprijinirea revenirii acasă și consolidarea legăturilor cu moldovenii stabiliți peste hotare.
11:30
DEZINFORMARE: Condamnarea Evgheniei Guțul este o decizie motivată politic și o răzbunare din partea guvernării de la Chișinău # Veridica.md
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este o decizie motivată politic și o modalitate de a pune presiune și de a elimina concurenții politici ai actualei guvernări, potrivit reprezentanților puterii de la Moscova.
10:30
CEC a înregistrat candidații partidului ALDE pentru alegerile parlamentare din septembrie # Veridica.md
CEC a validat lista de 54 de candidați ai partidului, împreună cu simbolul electoral.
10:10
Ambasadorul american la NATO spune că decizia finală îi aparține lui Trump.
09:10
Trei oameni au murit și patru au fost răniți, anunță oficialii ruși.
08:30
Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider al Hamas.
08:10
Nu au fost semnalate pagube majore sau victime.
08:10
Măsura va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.
10 august 2025
21:20
Maia Sandu: O pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masa de negocieri # Veridica.md
Președinta R. Moldova și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina, în contextul întâlnirii care urmează dintre liderii SUA și Rusia.
20:50
Președintele României Nicușor Dan a fost, în week-end, într-o vizită privată cu familia sa în R. Moldova, unde a vizitat mai multe localități.
20:20
Poliţiştii români de frontieră au făcut uz de armă pentru a confisca ţigări de contrabandă în valoare totală de peste 125.000 lei românești # Veridica.md
Erau 10.000 de pachete de ţigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova.
20:00
Aceasta nu a fost anunţată nici de către preşedinţia de la Bucureşti, nici de cea de la Chişinău.
17:20
Ministrul israelian al apărării a anunţat eliminarea "teroriştilor" din teritoriile ocupate.
15:50
Guvernul de la Berlin consideră recunoașterea Palestinei ca fiind pasul final la sfârșitul unui proces de pace negociat.
14:00
Cinci persoane au fost ucise în atacurile rusești asupra Zaporojie și Donețk.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.