Președintele Ucrainei, la Bruxelles înainte de vizita în SUA. Declarații după discuția cu Ursula von der Leyen (LIVE)

Președintele Ucrainei, la Bruxelles înainte de vizita în SUA. Declarații după discuția cu Ursula von der Leyen (LIVE)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md