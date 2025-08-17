Președintele Ucrainei, la Bruxelles înainte de vizita în SUA. Declarații după discuția cu Ursula von der Leyen (LIVE)

Agora.md, 17 august 2025 16:00

Președintele Ucrainei, la Bruxelles înainte de vizita în SUA. Declarații după discuția cu Ursula von der Leyen (LIVE)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 15 minute
16:00
Președintele Ucrainei, la Bruxelles înainte de vizita în SUA. Declarații după discuția cu Ursula von der Leyen (LIVE) Agora.md
Acum 2 ore
15:00
Zelenski merge la Washington cu sprijin european: Liderii UE și NATO îl însoțesc la întâlnirea cu Trump Agora.md
Acum 4 ore
13:50
PeScurt // Plus trei candidați. Lista candidaților PAS la funcția de deputat, pentru alegerile din 28 septembrie, a fost modificată. Partidul a inclus trei nume noi. Agora.md
13:40
Protestul neautorizat organizat de echipa „Șor” s-a lăsat cu 69 de persoane conduse la poliție și zeci de procese verbale Agora.md
12:50
Partidele din BEP, cu protest în fața Parlamentului. Igor Grosu: Numirile la Curtea Constituționale sunt legale Agora.md
Acum 6 ore
11:40
Parlament: Judecătorii Curții Constituționale depun jurământul pe fundalul huiduielilor opoziției și cu aplauze PAS (FOCUS) Agora.md
11:10
CEC: Patru partide, inclusiv cel condus de Victoria Furtună, cer înregistrarea pentru alegerile parlamentare Agora.md
Acum 8 ore
09:40
A cincea noapte de proteste în Serbia. Oamenii acuză guvernarea de corupție după ce gara din Novi Sad s-a prăbușit Agora.md
Acum 24 ore
20:00
Hai să ne înțelegem... că e ilegal. Alexandru Tănase: Corupția electorală e ca vânzarea de rinichi în Turcia Agora.md
19:10
„Trebuiți uciși voi”. Echipa AGORA, agresată la protestul neautorizat organizat de susținătorii lui Șor (VIDEO) Agora.md
18:30
Protest cu mascote la Gara Feroviară: Pikachu, Labubu și Pokemon reținuți de poliție în timpul manifestației organizate de susținători ai lui Șor (VIDEO) Agora.md
17:40
Peste 320 de persoane decedate în Pakistan, în urma inundațiilor provocate de musoni (VIDEO) Agora.md
16:20
Mai multe persoane s-au adunat în fața Gării Feroviare, la protestul anunțat de Șor. Poliția: „Vă rugăm să părăsiți zona. În caz contrar, vom aplica forța fizică” (LIVE) Agora.md
Ieri
16:00
PeScurt // Mobilizare la „protest pe termen nelimitat”. Mai mulți cetățeni au primit mesaje pe Telegram, prin care sunt îndemnați să iasă la protestul neautorizat al grupului Șor. Agora.md
15:20
Mai multe persoane s-au adunat în fața Gării Feroviare, la protestul anunțat de Șor. Poliția: „Vă rugăm să părăsiți zona. În caz contar, vom aplica forța fizică” (LIVE) Agora.md
14:10
Căsătoriile și nașterile în rândul tinerilor, în scădere. Femeile se căsătoresc și devin părinte mai devreme decât bărbații Agora.md
14:00
„Rusia nu poate avea drept de veto asupra aderării Ucrainei la UE și NATO”. Declarație comună a liderilor europeni, după summitul Putin-Trump Agora.md
13:10
Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin despre copiii ucraineni răpiți Agora.md
12:30
Liverpool o învinge pe Bournemouth în meciul de deschidere al noului sezon de Premier League Agora.md
12:10
Căsătoriile și nașterile în rândul tinerilor, în scădere. Femeile se căsătoresc și devin mame mai devreme decât bărbații Agora.md
11:30
PeScurt // Mai multe echipaje de poliție au fost observate astăzi, 16 august, pe traseele naționale. Potrivit internauților, care au publicat imagini video pe rețelele sociale, unele microbuze și autoturisme sunt trase pe dreapta, iar pasagerii sunt întrebați despre scopul deplasării. Agora.md
11:10
Zelenski anunță o vizită la Washington după summitul Putin-Trump: „Susținem o întâlnire trilaterală Ucraina–SUA–Rusia” Agora.md
10:40
Fiul lui Veaceslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania într-un dosar de trafic de droguri Agora.md
10:10
Protest matinal la Gara Feroviară, încheiat cu rețineri: Poliția a intervenit înainte de începerea acțiunii anunțate de susținătorii lui Șor (FOTO, VIDEO) Agora.md
10:00
Protest matinal la Gara Feroviară, încheiat cu rețineri: Poliția a intervenit înainte de începerea acțiunii anunțate de susținătorii lui Șor (FOTO) Agora.md
09:20
Trump și Putin încheie summitul din Alaska fără un acord de încetare a focului în Ucraina Agora.md
00:30
Soroca: Naștere la domiciliu, la cinci minute după intervenția ambulanței Agora.md
15 august 2025
22:50
Putin și Trump au ajuns în Alaska. A început summitul istoric dintre cei doi lideri (FOTO/VIDEO) Agora.md
22:20
Putin și Trump au ajuns în Alaska. În scurt timp, va începe summitul istoric dintre cei doi lideri (FOTO/VIDEO) Agora.md
21:20
Lovitură rusă în centrul orașului Sumî cu doar câteva ore înainte de summitul Trump-Putin Agora.md
20:50
Scheme de fraudă cu criptomonede pe WhatsApp și Telegram. Adolescenții, printre principalele ținte ale escrocilor Agora.md
20:20
Un copac a căzut peste mai multe mașini parcate pe o stradă din Chișinău. Spații Verzi: „A fost afectat de condițiile meteorologice extreme” (VIDEO) Agora.md
20:00
R. Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE. Bruxelles-ul analizează deschiderea primului cluster de negociere pentru Chișinău Agora.md
19:20
Proteste în Alaska: Putin întâmpinat cu steaguri ucrainene înaintea summitului cu Trump Agora.md
19:20
Maib și Visa au adus plus de energie și beneficii la Festivalul Lupilor 2025 Agora.md
19:10
O ambulanță ar fi lovit un pieton în sectorul Buiucani al capitalei Agora.md
19:00
În picioare până la Șoldănești și doar pasagerii fideli? Reguli impuse de un șofer pe o rută din Chișinău (VIDEO) Agora.md
18:50
Alertă de călătorie pentru Grecia: Risc ridicat de incendii de vegetație Agora.md
18:30
PNM și PSDE, înregistrate oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie Agora.md
18:30
Trump, în discuții cu Lukașenko despre eliberarea a 1.300 de deținuți din Belarus Agora.md
18:20
Rămâne de văzut | Pacea vine acolo de unde pleacă rușii Agora.md
17:00
Tabăra de limbă română de la Iași adună elevi din Taraclia și Găgăuzia Agora.md
16:40
Care sunt cele mai profitabile întreprinderi de stat și societăți comerciale cu capital public Agora.md
16:20
În picioare până la Șoldăneti și doar pasagerii fideli? Reguli impuse de un șofer pe o rută din Chișinău (VIDEO) Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Putin, însoțit de cinci oficiali ruși la întâlnirea din Alaska: Mesajul de pe hainele lui Serghei Lavrov - „СССР” Agora.md
15:30
Festivalul Lupilor 2025 stabilește un record și consolidează statutul Moldovei ca destinație turistică Agora.md
14:50
Peste 2.600 de moldoveni din diasporă au solicitat vot prin corespondență. Două treimi din cereri sunt din SUA și Canada Agora.md
14:00
Poliția avertizează: „Protestul organizat la solicitarea lui Șor nu este autorizat” (VIDEO) Agora.md
13:50
Rusia îl condamnă pe bloggerul Ilia Varlamov la opt ani de închisoare, după relatări despre atacurile asupra Ucrainei Agora.md
13:20
PeScurt // Sistarea temporară a activității. Punctul de trecere al frontierei „Larga – Kelmențî” va fi sistat în începând cu 16 august, ora 09:00, și până pe 17 august, ora 17:00. Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.