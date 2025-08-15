În picioare până la Șoldănești și doar pasagerii fideli? Reguli impuse de un șofer pe o rută din Chișinău (VIDEO)

În picioare până la Șoldănești și doar pasagerii fideli? Reguli impuse de un șofer pe o rută din Chișinău (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md