Mai multe persoane s-au adunat în fața Gării Feroviare, la protestul anunțat de Șor. Poliția: „Vă rugăm să părăsiți zona. În caz contar, vom aplica forța fizică” (LIVE)

Mai multe persoane s-au adunat în fața Gării Feroviare, la protestul anunțat de Șor. Poliția: „Vă rugăm să părăsiți zona. În caz contar, vom aplica forța fizică” (LIVE)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md