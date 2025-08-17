Horoscop 17 august de la ChatGPT: Leii încep un nou proiect, Racii petrec timp cu familia, iar Săgetătorii planifică o călătorie

TV8, 17 august 2025 09:40

Horoscop 17 august de la ChatGPT: Leii încep un nou proiect, Racii petrec timp cu familia, iar Săgetătorii planifică o călătorie

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
09:40
Horoscop 17 august de la ChatGPT: Leii încep un nou proiect, Racii petrec timp cu familia, iar Săgetătorii planifică o călătorie TV8
Acum o oră
09:10
/METEO/ Temperaturi generoase și cer senin: Cum va fi vremea astăzi, 17 august 2025 TV8
Acum 12 ore
01:10
/VIDEO/ Protestul de la Gara Feroviară s-a lăsat cu îmbrânceli: Poliția a scos corturile, instalate ilegal TV8
00:10
/VIDEO/ Creditele se ieftinesc în Moldova? Ce se va întâmpla după ce BNM a micșorat rata de bază TV8
00:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1270: Dezvăluiri după summit, acte uitate și explozie mortală. Trump vrea o întâlnire cu Putin și Zelenski TV8
00:00
/VIDEO/ Colonii sau state suverane? Ce urmăresc sperietorile Rusiei despre integrarea europeană a Moldovei TV8
16 august 2025
21:40
/VIDEO/ Rechizite pentru cei mai nevoiași: A fost lansată campania „Vreau și eu să învăț” TV8
21:10
/VIDEO/ Demonstrație de forță și tehnică din dotare, în PMAN: Expoziția „Vacanța în siguranță” este la prima ediție TV8
Acum 24 ore
20:20
/VIDEO/ Creditele se ieftinesc? Săptămâna trecuta BNM a micșorat rata de baza cu 0,25 % TV8
19:20
/VIDEO/ Diaspora, sprijin vital pentru Moldova: Peste 56 de miliarde de dolari, trimiși acasă în ultimii 25 de ani TV8
18:50
/VIDEO/ Colonii sau state suverane? Ce urmăresc sperietorile Mariei Zaharova despre integrarea europeană TV8
18:20
/VIDEO/ Poliția a alungat protestatarii din zona centrului comercial, vizavi de gară: Unde s-a mutat protestul TV8
17:40
/VIDEO/ Elena Mușuc, designerul moldovean care a cucerit Italia: Lucrează cu cele mai mari case de modă TV8
17:10
Ce era în scrisoarea pe care Melania Trump i-a scris-o lui Putin: Momentul surpriză al președintelui Rusiei TV8
16:40
/VIDEO/ Deficit de profesori și în acest an școlar: Se caută de la matematicieni la muzicieni TV8
16:30
/VIDEO/ Jurnalistă TV8, agresată la protestul de la Gara Feroviară: „Mai du-te tu...” TV8
16:20
/VIDEO/ Alertă de poluare cu plastic în Moldova: Ecologiștii cer aplicarea principiului celor „4R” TV8
16:10
/VIDEO/ Susținători ai blocului „Victorie”, adunați la Gara Feroviară: Cântece rusești, trandafiri albi și protestatari agresivi TV8
15:40
Incendii de proporții în stânga Nistrului, în ultimele 48 de ore: O groapă de gunoi și un teren agricol, mistuite de flăcări TV8
15:10
Pe caniculă sau ploaie, seniorii din Chișinău sunt gata mereu de distracție: Unde va răsuna muzica în acest weekend TV8
14:50
/VIDEO/ Mister și senzualitate. The Motans și Tosh surprind cu un videoclip filmat într-un labirint plin de trandafiri TV8
14:10
Reacții internaționale după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: O „improvizație strategică” sau o „manipulare psihologică” TV8
13:50
Târgul apicultorilor sau târguri cu fructe și legume: În care sectoare din Chișinău se vor organiza iarmaroace școlare TV8
13:20
Atenție, călători: Trafic intens la două posturi vamale TV8
12:50
Mesajul lui Trump pentru Zelenski după summitul din Alaska: „Trebuie să faci o înțelegere” TV8
12:20
Chișinău, în centrul evenimentelor cultural-sportive: De la festivaluri și campionate, până la seri de dans și cinema TV8
11:50
/FOTO/ Incendiu într-un apartament din regiunea transnistreană: Locuința, distrusă în totalitate TV8
11:20
Prima reacție a lui Zelenski după întâlnirea Trump-Putin: „Luni mă duc la Washington. Sunt recunoscător pentru invitație” TV8
10:50
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 680: Israelul bombardează Gaza și trage asupra echipajelor care încearcă să salveze răniții TV8
10:30
/VIDEO/ 13 tineri care au instalat corturile pe peronul Gării Feroviare, reținuți de Poliție: Printre aceștia, doi minori TV8
10:10
Start Festivalul Tineretului: Câteva străzi din centrul Chișinăului, blocate pentru șoferi TV8
10:00
/VIDEO/ Protest matinal încheiat cu rețineri: Poliția a dat peste cap planurile oamenilor lui Șor TV8
10:00
Horoscop 16 august 2025 de la ChatGPT: Gemenii fac ordine în haos, iar Scorpionii sunt surprinși de emoție. Peștii sunt calmi TV8
10:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1270: Armata lui Zelenski a recucerit șase sate din estul țării. „Azoviștii”, trimiși în Pokrovsk TV8
Ieri
09:40
/FOTO/ Protest matinal încheiat cu rețineri: Poliția a dat peste cap planurile oamenilor lui Șor TV8
09:10
/METEO/ Cer senin și vreme frumoasă: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 16 august 2025 TV8
02:40
/VIDEO/ Primele declarații după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: „Nu am ajuns încă acolo, avem șanse să reușim” TV8
02:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest și covor roșu cu scandal. Primele declarații după întrevederea lui Trump cu Putin TV8
02:30
/VIDEO/ Primele declarații după întâlnirea Trump-Putin din Alaska TV8
01:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, covorul roșu și reacția lui Zelenski. Trump se vede cu Putin: Primele declarații TV8
01:40
Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, covor roșu și reacția lui Zelenski. Trump se vede cu Putin: Primele declarații TV8
00:40
/VIDEO/ Trump i-a întins primul mâna lui Putin: Ce ascund gesturile liderilor, potrivit unui expert în limbaj nonverbal TV8
15 august 2025
23:40
/VIDEO/ Gestul lui Putin, întrebat dacă va „înceta să ucidă civili” TV8
23:20
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Italia: Continuăm să aflăm poveștile uimitoare ale moldovenilor TV8
23:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, bilanț negru și mesajul lui Zelenski. Trump s-a întâlnit cu Putin: Primele mesaje TV8
23:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, bilanț negru și mesajul lui Zelenski. Trump și Putin și-au dat mâna în Alaska TV8
22:40
/VIDEO/ Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska: Momentul în care își dau mâna TV8
22:00
/VIDEO/ Îmbrățișări, dor și planuri de viitor: Peste 800 de moldoveni s-au întâlnit la Congresul Diasporei TV8
22:00
Morți pe șantierele de constucție din Chișinău: Avocatul Poporului trage un semnal de alarmă TV8
21:10
/VIDEO/ O nouă lovitură pentru Ilan Șor: 3 firme rusești, controlate de fugar, trecute pe lista de sancțiuni a SUA TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.