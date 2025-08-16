Condimentele ce te feresc de cancer

23:00

Cu toţii am auzit mult despre stilul de viaţă sănătos. Totuşi, în ciuda faimei mondiale şi recunoaşterii tuturor medicilor din lume acesta nu este popular. De ce? Mulţi cred că ritmul nebun al vieţii noastre nu ne permite să stabilim voluntar anumite reguli şi limite de admisibilitate. Şi ei au, cu siguranţă, dreptate, dar modul de viaţă sănătos nu înseamnă supunerea legilor stricte şi privarea de