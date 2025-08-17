Judecătorii CC au avut la dispoziție 14 minute pentru a depune jurământul
Logos-Press, 17 august 2025 13:00
Duminică, 17 august, Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară pentru a depune jurământul în fața membrilor nou numiți ai Curții Constituționale, informează Logos Press.
Acum 10 minute
13:00
Acum o oră
12:15
Banca comercială Victoriabank dobândește controlul asupra celei mai mari organizații nebancare de creditare Microinvest, stabilind un precedent pentru redistribuirea pieței de creditare fără combinarea portofoliilor de credite, informează Logos Press.
Acum 24 ore
15:15
Vinurile moldovenești au fost prezentate pe larg în Țările de Jos la festivalul Het Wijn Festijn din Haga, unde s-au bucurat de succes în rândul publicului local.
13:15
Lucrările de construcție a podului de autostradă de la Ungheni sunt în grafic și ar trebui să fie finalizate la timp. Acest lucru este important pentru autoritățile moldovenești și române, deoarece finalizarea proiectului va fi un moment istoric – pentru prima dată în ultimii 60 de ani, va fi construit un nou pod de autostradă peste Prut. Acesta este motivul pentru care are un nume simbolic – „Podul Culorilor”.
Ieri
12:30
Vaccinul a fost testat clinic și s-a dovedit a fi eficient.
10:15
Negocierile dintre președinții Rusiei și Statelor Unite s-au încheiat în Alaska, dar nu s-a putut ajunge la un acord. Ca urmare, acțiunile s-au prăbușit în tranzacționarea de peste noapte, a raportat Logos Press citând RBC.
15 august 2025
19:15
În Moldova, în perioada 8-16 august, se desfășoară „Săptămâna Tineretului” cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, informează Logos Press.
18:15
PSG Paris a învins Tottenham Londra la loviturile de departajare, scor 4-3, în meciul din Supercupa Europei, care opune câștigătoarea Ligii Campionilor câștigătoarei trofeului Europa League.
17:00
Zona euro continuă să rămână în urma SUA în ceea ce privește creșterea producției și a productivității, dar tendințele economice se schimbă în favoarea Europei – informează Logos Press.
16:15
Mai mult de 300 de companii și-au exprimat deja dorința de a deveni participante la programul de sprijinire a tinerilor care își găsesc pentru prima dată un loc de muncă, informează Logos Press.
15:15
În prima jumătate a anului 2025, exporturile de bunuri au totalizat 1601,2 milioane de dolari, în scădere cu 10,1% față de perioada corespunzătoare din 2024, a raportat Logos Press.
14:15
Cluburile moldovenești Milsami și Sheriff au fost eliminate din Liga Conferinței după ce au pierdut în fața celor de la Virtus (San Marino) și, respectiv, Anderlecht (Belgia) la generalul celor două meciuri din turul trei preliminar al turneului, informează Logos Press.
13:15
Între 2020 și 2025, producția de înghețată din Moldova a crescut de la 13,8 milioane de litri la un nivel record de 17,14 milioane de litri, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
Creșterea economică a Europei aproape s-a oprit în al doilea trimestru din 2025, iar producția industrială a scăzut brusc, alimentând temerile că redresarea economică a blocului a rămas deja fără avânt, a raportat Logos Press, citând Euronews.
11:15
Moldova și Ucraina convin asupra unor noi norme pentru serviciile de transport cu autobuzul # Logos-Press
Termenul de valabilitate a autorizațiilor pentru noi rute de transport de pasageri cu autobuzul între Moldova și Ucraina va fi majorat de la 3 la 5 ani, a anunțat Logos Press.
10:15
Primele date experimentale ale Băncii Naționale arată că nevoia de finanțare a economiei este mai mare decât oportunitatea oferită acesteia. Acest lucru este valabil în special pentru sectorul gospodăriilor, a relatat Logos Press.
09:15
Pentru prima dată în istoria Moldovei, toate deciziile Curții Constituționale au fost executate # Logos-Press
Această declarație a fost făcută de președintele CC, Domnica Manole, cu ocazia prezentării raportului de țară 2019-2025 – Logos Press reports.
08:15
Bibliotecile din Moldova organizează sistematic expoziții, extinzând formele de lucru cu cititorii. În perioada august-octombrie, Biblioteca Națională a Moldovei oferă mai multe expoziții, relatează Logos Press.
14 august 2025
19:15
Ministerul Educației a finalizat proiectul „Moldova în mișcare”, menit să popularizeze sportul, informează Logos Press.
18:15
Compania italiană Fidia Farmaceutici a achiziționat o participație majoritară în Meditrina Pharmaceuticals, un distribuitor farmaceutic care operează pe piețele din România și Republica Moldova, a informat Logos Press.
17:15
Faptul incapacității temporare de muncă va fi stabilit utilizând Portalul concediilor medicale și platformele existente (MConnect, semnătura electronică, mCabinet și Portalul antreprenorilor), a informat Logos Press.
16:15
Potrivit BNM, în trimestrul II al anului 2025, prețul mediu de ofertă pentru proprietățile din Chișinău a crescut de la 104,5 mii euro la 107,0 mii euro, – informează Logos Press.
15:15
Conform calculelor Băncii Naționale, diferența dintre toate activele și toate datoriile țării crește în prezent în rău din cauza creșterii fără precedent a pasivelor, – informează Logos Press.
14:00
A intrat în vigoare un decret al Cabinetului de Miniștri, care a actualizat metodologia de evaluare a posturilor din sectorul bugetar, a raportat Logos Press.
13:15
Codul muncii din Republica Moldova a fost completat cu noi prevederi care interzic violența și hărțuirea la locul de muncă, informează Logos Press.
12:15
Prognoza pe termen mediu actualizată a Băncii Naționale provine în principal din riscurile dezinflaționiste cauzate de războaiele comerciale ale lui Donald Trump și de condițiile externe, care au înrăutățit capacitatea autorității de reglementare de a ține inflația sub control”, a informat Logos Press.
11:15
La începutul lunii septembrie, Chișinăul va găzdui pentru prima dată Concours Mondial de Bruxelles, informează Logos Press.
10:15
Clădirea Muzeului de Etnografie din Chișinău va fi restaurată în cadrul unui proiect de anvergură în valoare de 63 de milioane de lei, informează Logos Press.
09:15
Autoritățile moldovenești au solicitat blocarea a 443 de canale pe TikTok care răspândesc dezinformări care afectează securitatea națională, a raportat Logos Press.
08:15
Administrația de Stat a Drumurilor a semnat un contract în valoare de 57 de milioane de euro cu compania ucraineană Avtomagistrali-Pivdeni International pentru reconstrucția a 42 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, informează Logos Press.
13 august 2025
19:15
În parcurile „Valea Morilor” și „La Izvor” din capitală s-a desfășurat Campionatul deschis de volei pe plajă Chișinău, la care au participat 67 de echipe din Moldova, Ucraina și România, – informează Logos Press.
18:15
Asociațiile de producători pot primi finanțare pentru promovarea produselor membrilor lor în cadrul programului BRIDGE Export, cu un buget de 17,5 milioane de lei, informează Logos Press.
17:15
„Perla Adriaticii”, orașul Dubrovnik din Croația, aflat în patrimoniul mondial UNESCO, a fost recunoscut drept cel mai sigur oraș pentru turiști, informează Logos Press.
16:15
Un audit extern al Curții de Conturi a apreciat procesul de delimitare a patrimoniului funciar de stat deținut de unitățile administrativ-teritoriale ca fiind ineficient și neregulamentar, informează Logos Press.
15:15
Potrivit unui raport publicat la Bursa de Valori București (BVB) pe 12 august, licența Premier Energy pentru distribuția de energie electrică în Republica Moldova a fost prelungită cu 25 de ani, până la 21 iulie 2050, informează Logos Press.
14:00
Controlul în comun al societății „Zmanagement” SRL, care deține hotelul „Zentrum”, va fi preluat de un grup de persoane fizice după achiziționarea capitalului social de la actualul proprietar unic, – informează Logos Press.
13:15
Cupoanele de alimente sunt acum limitate la șase luni și pot fi utilizate pentru achiziții online, potrivit Logos Press.
12:15
Agile Barzdienė: „Economia Lituaniei a suferit o „resetare”. Acum este rândul Moldovei” # Logos-Press
În vara anului 2025, înaintea unor decizii geopolitice importante și a noului buget pe șapte ani al UE, Vilnius este tot mai activ în discuțiile economice europene. Ne-am întâlnit cu ministrul adjunct al economiei din Lituania, Agile Barzdienė, pentru a vorbi despre cum s-a schimbat țara în cei 20 de ani de apartenență la UE, ce lecții pot fi utile pentru Moldova pe calea sa spre integrare și cum intenționează Vilnius să sprijine Chișinăul în procesul european.
11:15
În primele șase luni ale anului, în Moldova au fost importate 453 122 de tone de produse petroliere, a raportat Logos Press.
10:15
Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară duminică, 17 august, pentru a depune jurământul în fața membrilor nou numiți ai Curții Constituționale”, a anunțat Logos Press.
09:15
În iulie 2025, una din patru companii industriale germane a înregistrat o scădere a competitivității proprii în comparație cu companiile din afara UE, a raportat Logos Press.
08:15
Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se situează aproximativ la mijlocul clasamentului „celor mai puternice pașapoarte” din lume, ocupând locul 92 din 199 de state incluse în cercetare, – relatează Logos Press.
12 august 2025
19:15
Sportivul moldovean Artem Livadari a câștigat competiția de box thailandez în categoria de greutate până la 86 kg, desfășurată în cadrul Jocurilor Mondiale de la Chengdu (China), – informează Logos Press.
18:00
Statul, așa cum a promis, pune 80% din acțiunile cumpărate ale companiei de asigurări MOLDASIG într-un singur lot pentru licitație publică pe 25 august și reamintește tuturor celor „care doresc să le achiziționeze cu permisiunea Băncii Naționale”, informează Logos Press.
17:15
Poșta Română se află în centrul unui scandal de proporții, după ce conducerea instituției a decis să externalizeze serviciile de call center și baze de date către Republica Moldova, o țară non-UE, la 24 august 2024, informează Logos Press.
16:15
Lista celor 30 de candidați la premiul Ballon d’Or 2025 a fost publicată de revista France Football”, potrivit Logos Press.
15:15
În 2025, guvernul a alocat aproape 40 de milioane de lei pentru protecția socială a persoanelor afectate de violență, datorită fondurilor de la partenerii de dezvoltare, a raportat Logos Press.
14:15
De la începutul anului 2025, livrările de gaz rusesc prin gazoduct către Europa prin singura rută disponibilă, Turkish Stream, sunt cu 6,92% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, a raportat Logos Press.
13:15
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană va lansa un nou sistem de intrare/ieșire – EES, înlocuind ștampilele tradiționale din pașapoarte cu scanarea biometrică digitală pentru cetățenii țărilor din afara UE, inclusiv cei care au dreptul de a călători fără viză, – informează Logos Press cu referire la Myfin.by.
12:15
Banii de la părinți rămân principala sursă de trai pentru o treime dintre tinerii din Moldova, relatează Logos Press.
